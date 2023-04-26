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Weather

TX WFO SAN ANGELO Warnings, Watches, and Advisories

WFO SAN ANGELO Warnings, Watches and Advisories for Wednesday, April 26, 2023

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TORNADO WATCH

WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 169

NATIONAL WEATHER SERVICE SAN ANGELO TX

253 PM CDT WED APR 26 2023

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 169 IN

EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES

IN WEST CENTRAL TEXAS

BROWN CALLAHAN COLEMAN

SAN SABA

THIS INCLUDES THE CITIES OF BAIRD, BROWNWOOD, CHAPPEL, CHEROKEE,

CLYDE, COLEMAN, CROSS PLAINS, DUDLEY, ECHO, EULA, FISK,

HARKEYVILLE, INDIAN CREEK, SAN SABA, TRICKHAM, VALERA, AND VOSS.

IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES

IN SOUTH CENTRAL TEXAS

BURNET LLANO WILLIAMSON

THIS INCLUDES THE CITIES OF BURNET, GEORGETOWN, AND LLANO.

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