WFO AUSTIN/SAN ANTONIO Warnings, Watches and Advisories for Monday, May 8, 2023 _____ CHILD ABDUCTION EMERGENCY The following message is transmitted at the request of the Texas Department of Public Safety. THIS IS A CHILD ABDUCTION ALERT ISSUED BY THE TEXAS AMBER ALERT NETWORK THE SAN ANTONIO POLICE DEPARTMENT IS SEARCHING FOR JUELZ ROBINSON, WHITE, MALE, 14 YEARS OLD, 05 FOOT 06 INCHES, 130 POUNDS, BLACK HAIR, BROWN EYES, LAST SEEN WEARING A PAPERBOY HAT, BLACK THIN FRAME GLASSES, A DARK COLORED T-SHIRT, BLACK NIKE SHORTS, AND SLIP ONS. VICTIM WAS LAST SEEN AT 12 AM ON MAY FIRST TWENTY TWENTY THREE, AT THE NINE HUNDRED BLOCK OF CLASSEN PASS, SAN ANTONIO, TX, ON FOOT. LAW ENFORCEMENT OFFICIALS BELIEVE THIS CHILD TO BE IN GRAVE OR IMMEDIATE DANGER. IF YOU HAVE ANY INFORMATION REGARDING THIS ABDUCTION, CALL THE SAN ANTONIO POLICE DEPARTMENT AT 2 1 0 2 0 7 7 6 6 0. NEWS MEDIA POINT OF CONTACT IS SAN ANTONIO POLICE DEPARTMENT AT 2 1 0 2 0 7 2 7 9 3. END OF MESSAGE. Department Of Public Safety. THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE TEXAS DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY. WHITE, MALE, 14 YEARS OLD, 05 FOOT 06 INCHES, 130 POUNDS, BLACK HAIR, BROWN EYES, LAST SEEN WEARING A PAPERBOY HAT, BLACK THIN FRAME GLASSES, A DARK COLORED T-SHIRT, BLACK NIKE SHORTS, AND SLIP ONS. VICTIM WAS LAST SEEN AT 12 AM ON MAY FIRST, TWENTY TWENTY THREE, AT THE NINE HUNDRED BLOCK OF CLASSEN PASS, SAN ANTONIO, TX, ON FOOT. IF YOU HAVE ANY INFORMATION REGARDING THIS ABDUCTION, CALL THE SAN ANTONIO POLICE DEPARTMENT AT, 2 1 0, 2 0 7, 7 6 6 0. NEWS MEDIA POINT OF CONTACT IS SAN ANTONIO POLICE DEPARTMENT AT 2 1 0, 2 0 7, 2 7 9 3. _____ Copyright 2023 AccuWeather