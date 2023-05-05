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TX Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches, and Advisories

Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches and Advisories for Friday, May 5, 2023

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SEVERE THUNDERSTORM WATCH

SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 187

NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK

753 PM CDT FRI MAY 05 2023

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 187 REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT

FOR THE FOLLOWING LOCATIONS

TX

. TEXAS COUNTIES INCLUDED ARE

BASTROP BELL BLANCO

BOSQUE BROWN BURNET

CLAY COLEMAN COLLIN

COMANCHE COOKE CORYELL

DALLAS DENTON ELLIS

ERATH FALLS GILLESPIE

GRAYSON HAMILTON HAYS

HILL HOOD JOHNSON

LAMPASAS LEE LLANO

MCCULLOCH MCLENNAN MASON

MILAM MILLS MONTAGUE

PARKER ROCKWALL SAN SABA

SOMERVELL TARRANT TRAVIS

WILLIAMSON WISE

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