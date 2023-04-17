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Weather

TX Current Conditions

TX Current Conditions as of 01:00 AM CDT Monday, April 17, 2023

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Abilene;Clear;57;ESE;8;34%

Abilene Dyess;Clear;57;ESE;5;29%

Alice;Clear;57;E;3;71%

Alpine;Mostly clear;58;E;4;35%

Amarillo;Clear;53;SSE;6;33%

Angleton;Partly cloudy;53;Calm;0;73%

Arlington;Clear;55;WNW;1;57%

Austin;Mostly cloudy;59;Calm;0;51%

Austin Bergstrom;Cloudy;53;Calm;0;83%

Bay;Clear;58;Calm;0;54%

Beaumont;Clear;52;N;2;86%

Beeville;Clear;59;NE;3;49%

Borger;Clear;55;SSE;10;24%

Bowie;Clear;44;SSE;2;77%

Breckenridge;Clear;55;SE;4;41%

Brenham;Clear;55;N;1;66%

Bridgeport;Clear;43;Calm;0;84%

Brownsville;Clear;62;N;3;83%

Brownwood;Partly cloudy;50;NW;1;47%

Burnet;Clear;54;E;1;49%

Canadian;Clear;54;SSE;4;30%

Castroville;Clear;49;NE;2;60%

Childress;Clear;52;S;9;33%

Cleburne;Clear;50;WNW;2;76%

College Station;Clear;58;Calm;0;59%

Comanche;Clear;52;SE;5;46%

Conroe;Clear;51;N;1;81%

Corpus Christi;Clear;59;Calm;0;74%

Corsicana;Clear;52;WNW;2;72%

Cotulla;Clear;68;E;9;35%

Dalhart;Clear;53;SSE;12;68%

Dallas Love;Clear;55;Calm;0;56%

Dallas Redbird;Mostly clear;55;SW;6;50%

Dallas/Ft Worth;Clear;59;SSW;7;45%

Decatur;Clear;61;S;5;30%

Del Rio;Clear;70;ESE;13;24%

Del Rio Laughlin AFB;Clear;66;ESE;13;28%

Denton;Clear;55;NW;1;61%

Dryden;Mostly clear;63;ESE;9;26%

Dumas;Clear;53;SSE;8;26%

Edinburg;Clear;62;N;1;72%

El Paso;Mostly clear;66;E;5;25%

Ellington;Clear;61;WNW;6;51%

Falfurrias;Mostly clear;56;ESE;1;74%

Fort Hood;Clear;56;NE;2;50%

Fort Worth;Clear;55;NW;1;52%

Fort Worth Alliance;Clear;56;SW;5;50%

Fort Worth Nas;Clear;55;WNW;1;70%

Fort Worth Spinks;Clear;45;SSE;3;82%

Fredericksburg;Clear;55;E;1;46%

Gainesville;Clear;46;W;1;74%

Galveston;Clear;68;N;10;43%

Gatesville;Clear;51;ESE;2;59%

Georgetown;Mostly clear;53;ENE;1;72%

Giddings;Clear;54;NNE;1;84%

Gilmer;Clear;49;WNW;1;80%

Graham;Clear;46;ENE;2;70%

Granbury;Clear;50;ESE;1;66%

Grand Prairie;Clear;53;WNW;1;65%

Greenville;Clear;47;W;1;73%

Guadalupe Pass;Mostly clear;55;Calm;12;33%

Hamilton;Clear;51;ESE;3;50%

Harlingen;Clear;61;N;3;80%

Hearne;Clear;49;N;0;89%

Hebbronville;Clear;57;SSE;4;55%

Henderson;Clear;48;SSE;2;78%

Hereford;Clear;51;SSE;5;40%

Hillsboro;Clear;51;NNW;1;71%

Hondo;Clear;59;ENE;6;41%

Houston;Clear;60;N;1;55%

Houston (Hobby Airport);Clear;61;N;7;53%

Houston / Dunn Helistop;Clear;64;N;14;34%

Houston / Southwest Airport;Clear;53;Calm;0;76%

Houston Clover;Mostly clear;60;Calm;0;53%

Houston Hooks;Clear;54;NNW;3;74%

Houston Hull;Clear;56;N;3;66%

Houston Intercontinental;Clear;60;NNW;7;51%

Huntsville;Clear;52;Calm;0;80%

Ingleside;Clear;65;ENE;7;48%

Jacksonville;Clear;49;WNW;1;71%

Jasper;Partly cloudy;48;WSW;3;98%

Junction;Clear;62;S;6;34%

Kellyusa Airport;Clear;56;Calm;0;55%

Kerrville;Clear;57;SE;2;52%

Killeen;Clear;56;NE;2;50%

Killeen/Ft Hood;Clear;52;Calm;0;63%

Kingsville Nas;Clear;60;NW;1;69%

La Grange;Partly cloudy;53;NE;1;83%

Lago Vista;Clear;54;ESE;1;55%

Lancaster;Mostly clear;51;NW;1;69%

Laredo;Clear;67;ESE;12;44%

Llano;Mostly cloudy;57;E;3;61%

Longview;Clear;50;SW;2;79%

Lubbock;Clear;57;ESE;6;32%

Lufkin;Clear;50;Calm;0;89%

Mcallen;Clear;63;Calm;0;67%

Mcgregor;Clear;54;SW;5;52%

Mckinney;Clear;50;Calm;0;74%

Mesquite;Clear;55;NNE;1;66%

Midland;Clear;60;SE;8;27%

Midland Airpark;Clear;60;SE;8;27%

Midlothian;Partly cloudy;50;Calm;0;75%

Mineola;Clear;47;W;2;78%

Mineral Wells;Clear;49;Calm;0;56%

Mount Pleasant;Clear;50;NNW;1;84%

Nacogdoches;Clear;45;NNW;1;98%

New Braunfels;Clear;56;NE;2;56%

Odessa;Clear;60;SE;10;29%

Orange;Clear;51;N;2;87%

Palacios;Clear;58;WNW;5;66%

Palestine;Mostly cloudy;45;NW;1;94%

Pampa;Clear;52;SSE;9;33%

Pampa / Mesa Vista;Clear;55;SE;9;26%

Paris;Clear;50;W;2;70%

Pecos;Clear;64;SE;10;32%

Perryton;Clear;45;SSE;3;34%

Plainview;Clear;49;SSE;6;33%

Pleasanton;Clear;57;NE;1;63%

Port Aransas;Clear;67;NNE;7;57%

Port Isabel;Mostly clear;71;NE;5;66%

Port Lavaca;Clear;61;N;3;62%

Randolph AFB;Mostly clear;56;Calm;0;63%

Robstown;Clear;61;Calm;0;61%

Rockport;Mostly clear;67;NNE;5;59%

Rocksprings;Partly cloudy;60;SE;10;34%

San Angelo;Clear;59;ESE;7;33%

San Antonio;Mostly clear;58;NE;1;61%

San Antonio Stinson;Clear;57;SE;3;66%

San Marcos;Clear;53;ENE;1;73%

Seminole;Clear;57;SE;5;34%

Sherman-Denison;Clear;48;S;3;54%

Snyder;Clear;54;ESE;6;38%

Sonora;Clear;64;SSE;7;27%

Stephenville;Clear;54;Calm;0;46%

Sulphur Springs;Clear;51;WSW;3;73%

Sweetwater;Clear;54;ESE;4;38%

Temple;Clear;52;Calm;0;61%

Terrell;Mostly clear;50;Calm;0;74%

Tyler;Clear;52;W;1;72%

Uvalde;Clear;61;ESE;3;44%

Vernon;Clear;51;S;5;49%

Victoria;Clear;56;N;2;73%

Waco;Clear;44;WSW;5;88%

Weslaco;Clear;61;Calm;0;79%

Wharton;Clear;60;N;2;76%

Wichita Falls;Clear;57;S;8;37%

Wink;Clear;62;SE;12;25%

Zapata;Clear;65;ESE;6;36%

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Copyright 2023 AccuWeather

Written By