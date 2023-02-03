CT Forecast for Saturday, February 4, 2023 _____ City\/Town;Weather Condition;High Temp (F);Low Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%);Chance of Precip. (%);UV Index Bridgeport;Quite cold;22;19;SW;9;38%;2%;3 Chester;Very cold;18;12;SSW;9;29%;1%;3 Danbury;Periods of sun, cold;22;19;SSW;8;31%;2%;3 Groton;Brisk and very cold;20;16;SW;19;33%;1%;3 Hartford;Bitterly cold;19;17;S;10;28%;1%;3 Meriden;Frigid;20;14;SSW;9;30%;1%;3 New Haven;Very cold;23;20;SSW;9;40%;2%;3 Oxford;Bitterly cold;17;14;SSW;8;34%;1%;3 Willimantic;Very cold;17;12;SSW;10;28%;1%;3 Windsor Locks;Frigid;18;14;S;12;26%;0%;3 _____ Copyright 2023 AccuWeather