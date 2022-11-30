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Weather

WA Current Conditions

WA Current Conditions as of 11:00 PM PST Tuesday, November 29, 2022

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Arlington;Showers;35;SE;4;96%

Bellingham;Rain;41;SSE;24;79%

Bremerton;Rain;31;ESE;2;99%

Chehalis;Rain;39;S;8;95%

Deer Park;Cloudy;21;NE;3;88%

Eastsound;Cloudy;39;S;16;93%

Ellensburg;Cloudy;21;ESE;8;80%

Ephrata;Snow;21;NW;12;87%

Everett;Snow;33;SE;4;89%

Fort Lewis;Rain;41;SSE;10;80%

Friday Harbor;Cloudy;38;SSE;25;92%

Hoquiam;Showers;49;WSW;8;92%

Kelso-Longview;Rain;42;SSE;23;88%

Moses Lake;Snow;25;NNW;3;94%

Olympia;Rain;39;S;15;88%

Omak;Flurries;17;Calm;0;87%

Pasco;Snow;27;Calm;0;84%

Port Angeles;Showers;44;WSW;12;70%

Pullman;Cloudy;20;E;16;84%

Puyallup;Rain;45;WSW;5;77%

Quillayute;Rain;41;S;9;100%

Renton;Rain;36;N;3;85%

Seattle;Rain;35;ESE;2;95%

Seattle Boeing;Rain;34;E;8;96%

Shelton;Rain;33;Calm;0;100%

Spokane;Cloudy;25;E;10;71%

Spokane Fairchild;Cloudy;23;E;16;68%

Spokane Felts;Cloudy;25;E;10;71%

Stampede Pass;Snow;13;Calm;4;84%

Tacoma;Rain;41;WSW;5;95%

Tacoma Narrows;Rain;41;WSW;8;85%

Vancouver;Rain;45;SSE;10;76%

Walla Walla;Cloudy;39;SSE;25;46%

Wenatchee;Cloudy;18;WNW;5;96%

Whidbey Island;Mostly clear;37;SE;32;88%

Yakima;Snow;23;Calm;0;87%

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Copyright 2022 AccuWeather

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