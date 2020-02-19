WA Current Conditions as of 11:00 PM PST Tuesday, February 18, 2020

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Arlington;Clear;29;Calm;0;88%

Bellingham;Clear;32;Calm;0;81%

Bremerton;Clear;37;NE;7;86%

Chehalis;Clear;36;Calm;0;86%

Deer Park;Clear;23;Calm;0;62%

Eastsound;Clear;43;N;3;81%

Ellensburg;Clear;26;Calm;0;65%

Ephrata;Clear;32;NW;9;49%

Everett;Clear;34;N;4;93%

Fort Lewis;Clear;32;Calm;0;99%

Friday Harbor;Clear;35;Calm;0;88%

Hoquiam;Clear;38;E;6;69%

Kelso-Longview;Clear;33;Calm;0;91%

Moses Lake;Clear;28;N;8;65%

Olympia;Clear;31;Calm;0;82%

Omak;Clear;30;Calm;0;55%

Pasco;Clear;28;N;3;74%

Port Angeles;Clear;29;Calm;0;92%

Pullman;Clear;29;E;5;85%

Puyallup;Clear;34;NNE;3;86%

Quillayute;Clear;30;Calm;0;88%

Renton;Clear;39;NNW;10;72%

Seattle;Clear;40;N;5;74%

Seattle Boeing;Clear;39;NNW;3;72%

Shelton;Clear;29;Calm;0;85%

Spokane;Clear;28;NNE;3;63%

Spokane Fairchild;Clear;26;Calm;0;74%

Spokane Felts;Clear;28;NNE;3;63%

Stampede Pass;Clear;23;N;5;80%

Tacoma;Clear;38;NNE;12;79%

Tacoma Narrows;Clear;38;NNE;12;79%

Vancouver;Clear;42;ESE;10;53%

Walla Walla;Clear;32;E;7;78%

Wenatchee;Clear;32;W;3;53%

Whidbey Island;Clear;36;Calm;0;75%

Yakima;Clear;25;W;7;65%

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