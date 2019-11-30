WA Current Conditions as of 12:00 AM PST Saturday, November 30, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Arlington;Clear;21;Calm;0;92%

Bellingham;Clear;26;Calm;0;60%

Bremerton;Clear;24;Calm;1;87%

Chehalis;Clear;25;Calm;0;92%

Deer Park;Cloudy;24;Calm;0;71%

Eastsound;Clear;32;Calm;0;64%

Ellensburg;Mostly cloudy;14;SE;3;73%

Ephrata;Cloudy;25;NNW;8;55%

Everett;Clear;25;N;2;98%

Fort Lewis;Clear;24;ESE;3;99%

Friday Harbor;Clear;28;Calm;0;71%

Hoquiam;Clear;30;E;8;86%

Kelso-Longview;Clear;23;Calm;0;87%

Moses Lake;Cloudy;23;ENE;3;71%

Olympia;Clear;22;Calm;0;92%

Omak;Cloudy;26;NNW;13;55%

Pasco;Cloudy;24;E;5;68%

Port Angeles;Clear;25;SW;6;84%

Pullman;Cloudy;21;Calm;0;84%

Puyallup;Clear;27;Calm;1;76%

Quillayute;Clear;29;ENE;3;88%

Renton;Clear;27;Calm;0;81%

Seattle;Clear;32;Calm;1;66%

Seattle Boeing;Clear;29;Calm;0;78%

Shelton;Clear;20;Calm;0;91%

Spokane;Cloudy;24;W;7;74%

Spokane Fairchild;Cloudy;19;S;3;99%

Spokane Felts;Cloudy;24;W;7;74%

Stampede Pass;Clear;16;Calm;0;84%

Tacoma;Clear;29;Calm;0;78%

Tacoma Narrows;Clear;29;Calm;0;78%

Vancouver;Clear;27;Calm;0;71%

Walla Walla;Flurries;27;ESE;8;71%

Wenatchee;Cloudy;22;Calm;0;74%

Whidbey Island;Clear;30;E;7;69%

Yakima;Mostly cloudy;14;W;7;77%

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