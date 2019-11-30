WA Current Conditions
WA Current Conditions as of 12:00 AM PST Saturday, November 30, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Arlington;Clear;21;Calm;0;92%
Bellingham;Clear;26;Calm;0;60%
Bremerton;Clear;24;Calm;1;87%
Chehalis;Clear;25;Calm;0;92%
Deer Park;Cloudy;24;Calm;0;71%
Eastsound;Clear;32;Calm;0;64%
Ellensburg;Mostly cloudy;14;SE;3;73%
Ephrata;Cloudy;25;NNW;8;55%
Everett;Clear;25;N;2;98%
Fort Lewis;Clear;24;ESE;3;99%
Friday Harbor;Clear;28;Calm;0;71%
Hoquiam;Clear;30;E;8;86%
Kelso-Longview;Clear;23;Calm;0;87%
Moses Lake;Cloudy;23;ENE;3;71%
Olympia;Clear;22;Calm;0;92%
Omak;Cloudy;26;NNW;13;55%
Pasco;Cloudy;24;E;5;68%
Port Angeles;Clear;25;SW;6;84%
Pullman;Cloudy;21;Calm;0;84%
Puyallup;Clear;27;Calm;1;76%
Quillayute;Clear;29;ENE;3;88%
Renton;Clear;27;Calm;0;81%
Seattle;Clear;32;Calm;1;66%
Seattle Boeing;Clear;29;Calm;0;78%
Shelton;Clear;20;Calm;0;91%
Spokane;Cloudy;24;W;7;74%
Spokane Fairchild;Cloudy;19;S;3;99%
Spokane Felts;Cloudy;24;W;7;74%
Stampede Pass;Clear;16;Calm;0;84%
Tacoma;Clear;29;Calm;0;78%
Tacoma Narrows;Clear;29;Calm;0;78%
Vancouver;Clear;27;Calm;0;71%
Walla Walla;Flurries;27;ESE;8;71%
Wenatchee;Cloudy;22;Calm;0;74%
Whidbey Island;Clear;30;E;7;69%
Yakima;Mostly cloudy;14;W;7;77%
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