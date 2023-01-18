WFO SHREVEPORT Warnings, Watches and Advisories for Wednesday, January 18, 2023 _____ TORNADO WATCH WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCHES 24\/25 NATIONAL WEATHER SERVICE SHREVEPORT LA 240 PM CST WED JAN 18 2023 THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED TORNADO WATCH 24 FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS CANCELS 2 PARISHES IN NORTHWEST LOUISIANA CLAIBORNE DE SOTO IN TEXAS THIS CANCELS 2 COUNTIES IN NORTHEAST TEXAS ANGELINA SAN AUGUSTINE THIS INCLUDES THE CITIES OF HAYNESVILLE, HOMER, LOGANSPORT, LUFKIN, MANSFIELD, SAN AUGUSTINE, AND STONEWALL. TORNADO WATCH 24 REMAINS VALID UNTIL 4 PM CST THIS AFTERNOON FOR IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTH CENTRAL ARKANSAS UNION IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 4 PARISHES IN NORTH CENTRAL LOUISIANA LINCOLN BIENVILLE RED RIVER SABINE IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY SABINE THIS INCLUDES THE CITIES OF ARCADIA, COUSHATTA, EL DORADO, GIBSLAND, HEMPHILL, MANY, MARTIN, PINELAND, PLEASANT HILL, RINGGOLD, RUSTON, AND ZWOLLE. TX . TEXAS COUNTIES INCLUDED ARE JASPER NEWTON SABINE TYLER _____ Copyright 2023 AccuWeather