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TX WFO SHREVEPORT Warnings, Watches, and Advisories

WFO SHREVEPORT Warnings, Watches and Advisories for Wednesday, April 13, 2022

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TORNADO WATCH

WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 120

NATIONAL WEATHER SERVICE SHREVEPORT LA

1037 AM CDT WED APR 13 2022

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 120 IN

EFFECT UNTIL 5 PM CDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS

IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES

IN SOUTH CENTRAL ARKANSAS

UNION

IN SOUTHWEST ARKANSAS

COLUMBIA HEMPSTEAD HOWARD

LAFAYETTE LITTLE RIVER MILLER

NEVADA SEVIER

IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 13 PARISHES

IN NORTH CENTRAL LOUISIANA

JACKSON LINCOLN UNION

WINN

IN NORTHWEST LOUISIANA

BIENVILLE BOSSIER CADDO

CLAIBORNE DE SOTO NATCHITOCHES

RED RIVER SABINE WEBSTER

IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 18 COUNTIES

IN NORTHEAST TEXAS

ANGELINA BOWIE CAMP

CASS CHEROKEE GREGG

HARRISON MARION MORRIS

NACOGDOCHES PANOLA RUSK

SABINE SAN AUGUSTINE SHELBY

SMITH TITUS UPSHUR

THIS INCLUDES THE CITIES OF ARCADIA, ASHDOWN, ATLANTA, BERNICE,

BIG SANDY, BOSSIER CITY, BRADLEY, CARTHAGE, CENTER, COUSHATTA,

DAINGERFIELD, DE QUEEN, DIERKS, EL DORADO, FARMERVILLE, GIBSLAND,

GILMER, HAYNESVILLE, HEMPHILL, HENDERSON, HOMER, HOPE,

HUGHES SPRINGS, JACKSONVILLE, JEFFERSON, JONESBORO, LEWISVILLE,

LINDEN, LOGANSPORT, LONE STAR, LONGVIEW, LUFKIN, MAGNOLIA,

MANSFIELD, MANY, MARSHALL, MARTIN, MINDEN, MINERAL SPRINGS,

MOUNT PLEASANT, NACOGDOCHES, NAPLES, NASHVILLE, NATCHITOCHES,

OMAHA, PINELAND, PITTSBURG, PLEASANT HILL, PRESCOTT, QUEEN CITY,

RINGGOLD, RUSK, RUSTON, SAN AUGUSTINE, SHREVEPORT, SPRINGHILL,

STAMPS, STONEWALL, TEXARKANA, TEXARKANA, TYLER, WINNFIELD,

AND ZWOLLE.

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