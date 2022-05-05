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Weather

TX WFO AUSTIN/SAN ANTONIO Warnings, Watches, and Advisories

WFO AUSTIN/SAN ANTONIO Warnings, Watches and Advisories for Thursday, May 5, 2022

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SEVERE THUNDERSTORM WATCH

WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 179

NATIONAL WEATHER SERVICE AUSTIN/SAN ANTONIO TX

206 AM CDT THU MAY 5 2022

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ALLOWED SEVERE THUNDERSTORM

WATCH 179 TO EXPIRE FOR THE FOLLOWING AREAS

IN TEXAS THIS ALLOWS TO EXPIRE 10 COUNTIES

IN SOUTH CENTRAL TEXAS

ATASCOSA BANDERA BEXAR

BLANCO COMAL GUADALUPE

HAYS KENDALL MEDINA

WILSON

THIS INCLUDES THE CITIES OF BANDERA, BLANCO, BOERNE, FLORESVILLE,

HONDO, NEW BRAUNFELS, PLEASANTON, SAN ANTONIO, SAN MARCOS,

AND SEGUIN.

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