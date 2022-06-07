WFO AMARILLO Warnings, Watches and Advisories for Tuesday, June 7, 2022 _____ SEVERE THUNDERSTORM WATCH WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 322 NATIONAL WEATHER SERVICE AMARILLO TX 821 PM CDT TUE JUN 7 2022 SEVERE THUNDERSTORM WATCH 322, PREVIOUSLY IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING, IS NOW IN EFFECT UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN THE PANHANDLE OF OKLAHOMA CIMARRON IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN THE PANHANDLE OF TEXAS DALLAM HARTLEY THIS INCLUDES THE CITIES OF BOISE CITY, CHANNING, CONLEN, DALHART, HARTLEY, KEYES, ROMERO, AND WARE. THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 322 TO INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING DEAF SMITH OLDHAM THIS INCLUDES THE CITIES OF BOOTLEG, BOYS RANCH, DAWN, HEREFORD, VEGA, AND WILDORADO. _____ Copyright 2022 AccuWeather