WFO AMARILLO Warnings, Watches and Advisories for Friday, April 22, 2022 _____ SEVERE THUNDERSTORM WATCH WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 141 NATIONAL WEATHER SERVICE AMARILLO TX 948 PM CDT FRI APR 22 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 141 FOR THE FOLLOWING AREAS IN OKLAHOMA THIS CANCELS 3 COUNTIES IN THE PANHANDLE OF OKLAHOMA BEAVER CIMARRON TEXAS IN TEXAS THIS CANCELS 13 COUNTIES IN THE PANHANDLE OF TEXAS ARMSTRONG CARSON DALLAM DEAF SMITH HANSFORD HARTLEY HUTCHINSON MOORE OCHILTREE OLDHAM POTTER RANDALL SHERMAN THIS INCLUDES THE CITIES OF AMARILLO, BEAVER, BOISE CITY, BOOTLEG, BORGER, BOYS RANCH, BUFFALO LAKE, BUSHLAND, CANYON, CHANNING, CLAUDE, CONLEN, DALHART, DAWN, DUMAS, FARNSWORTH, FORGAN, FOUR WAY, GOODNIGHT, GRUVER, GUYMON, HARTLEY, HEREFORD, KEYES, MASTERSON, PANHANDLE, PANTEX, PERRYTON, ROMERO, SKELLYTOWN, SPEARMAN, STRATFORD, UMBARGER, VEGA, WAKA, WARE, WASHBURN, WAYSIDE, WHITE DEER, WILDORADO, AND WOLF CREEK PARK. SEVERE THUNDERSTORM WATCH 141, PREVIOUSLY IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING, IS NOW IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES DONLEY GRAY ROBERTS THIS INCLUDES THE CITIES OF CLARENDON, CODMAN, KINGSMILL, LORA, MIAMI, AND PAMPA. THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 141 TO INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT COLLINGSWORTH HEMPHILL WHEELER THIS INCLUDES THE CITIES OF BRISCOE, CANADIAN, DOZIER, GLAZIER, LAKE MARVIN, LELA, LUTIE, SAMNORWOOD, SHAMROCK, TWITTY, WELLINGTON, AND WHEELER. _____ Copyright 2022 AccuWeather