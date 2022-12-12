Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches and Advisories for Tuesday, December 13, 2022 _____ TORNADO WATCH BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED TORNADO WATCH OUTLINE UPDATE FOR WT 578 NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK 825 PM CST MON DEC 12 2022 TORNADO WATCH 578 IS IN EFFECT UNTIL 100 AM CST FOR THE FOLLOWING LOCATIONS TX . TEXAS COUNTIES INCLUDED ARE ARMSTRONG CARSON COLLINGSWORTH DONLEY GRAY HANSFORD HEMPHILL HUTCHINSON LIPSCOMB OCHILTREE ROBERTS WHEELER THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 578 IN EFFECT UNTIL 1 AM CST TUESDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN THE PANHANDLE OF OKLAHOMA BEAVER TEXAS IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES IN THE PANHANDLE OF TEXAS ARMSTRONG CARSON COLLINGSWORTH DONLEY GRAY HANSFORD HEMPHILL HUTCHINSON LIPSCOMB OCHILTREE ROBERTS WHEELER THIS INCLUDES THE CITIES OF BEAVER, BOOKER, BORGER, BRISCOE, CANADIAN, CLARENDON, CLAUDE, CODMAN, DOZIER, FARNSWORTH, FOLLETT, FORGAN, GLAZIER, GOODNIGHT, GRUVER, GUYMON, HIGGINS, KINGSMILL, LAKE MARVIN, LELA, LORA, LUTIE, MIAMI, PAMPA, PANHANDLE, PANTEX, PERRYTON, SAMNORWOOD, SHAMROCK, SKELLYTOWN, SPEARMAN, TWITTY, WAKA, WASHBURN, WAYSIDE, WELLINGTON, WHEELER, WHITE DEER, AND WOLF CREEK PARK. _____ Copyright 2022 AccuWeather