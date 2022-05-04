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TX Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches, and Advisories

Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches and Advisories for Wednesday, May 4, 2022

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TORNADO WATCH

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED

TORNADO WATCH OUTLINE UPDATE FOR WT 176

NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK

125 PM CDT WED MAY 4 2022

TORNADO WATCH 176 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR THE

FOLLOWING LOCATIONS

TX

. TEXAS COUNTIES INCLUDED ARE

ARCHER CLAY COOKE

DENTON EASTLAND GRAYSON

JACK MONTAGUE PALO PINTO

PARKER STEPHENS WICHITA

WISE YOUNG

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