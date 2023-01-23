TX Current Conditions as of 01:00 AM CST Monday, January 23, 2023 _____ City\/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Abilene;Clear;36;ESE;8;50% Abilene Dyess;Clear;32;SE;3;46% Alice;Mostly clear;41;NNE;2;69% Alpine;Clear;37;WSW;3;26% Amarillo;Partly cloudy;31;ESE;6;56% Angleton;Clear;45;NNE;8;65% Arlington;Clear;37;NNE;1;71% Austin;Clear;45;Calm;0;47% Austin Bergstrom;Clear;40;Calm;0;62% Bay;Clear;44;ENE;6;61% Beaumont;Clear;40;N;3;89% Beeville;Clear;43;ENE;4;58% Borger;Cloudy;28;ENE;2;65% Bowie;Clear;29;Calm;0;79% Breckenridge;Clear;34;ESE;3;60% Brenham;Clear;37;ENE;2;82% Bridgeport;Clear;27;Calm;0;84% Brownsville;Partly cloudy;53;NE;4;81% Brownwood;Clear;28;NNW;1;57% Burnet;Clear;42;NNE;4;46% Canadian;Partly cloudy;23;E;1;72% Castroville;Clear;36;NE;1;51% Childress;Clear;36;E;6;52% Cleburne;Clear;33;N;1;75% College Station;Clear;45;NE;2;57% Comanche;Clear;37;S;5;52% Conroe;Clear;37;N;1;87% Corpus Christi;Clear;56;E;14;59% Corsicana;Clear;33;NNE;1;74% Cotulla;Clear;50;E;7;39% Dalhart;Mostly cloudy;27;E;9;63% Dallas Love;Mostly clear;39;Calm;0;61% Dallas Redbird;Partly cloudy;41;E;7;59% Dallas\/Ft Worth;Clear;39;Calm;0;61% Decatur;Clear;37;E;6;60% Del Rio;Clear;45;E;5;35% Del Rio Laughlin AFB;Mostly clear;38;E;9;42% Denton;Clear;36;N;1;69% Dryden;Clear;39;NNE;4;40% Dumas;Mostly clear;28;E;6;56% Edinburg;Clear;53;ENE;1;82% El Paso;Mostly cloudy;41;E;3;31% Ellington;Clear;46;NNE;5;61% Falfurrias;Partly cloudy;44;N;2;82% Fort Hood;Clear;35;N;2;63% Fort Worth;Clear;39;NNW;1;71% Fort Worth Alliance;Clear;34;N;5;66% Fort Worth Nas;Clear;36;NW;1;66% Fort Worth Spinks;Clear;28;Calm;0;78% Fredericksburg;Clear;32;ENE;2;61% Gainesville;Clear;27;NNE;1;74% Galveston;Clear;53;NNE;12;58% Gatesville;Clear;30;NNW;2;69% Georgetown;Clear;33;N;1;74% Giddings;Clear;40;NE;2;76% Gilmer;Clear;31;NW;1;96% Graham;Clear;28;ENE;3;70% Granbury;Clear;30;NE;1;74% Grand Prairie;Mostly clear;36;NE;1;71% Greenville;Clear;29;E;1;92% Guadalupe Pass;Clear;37;NE;11;38% Hamilton;Clear;32;N;1;56% Harlingen;Partly cloudy;47;E;6;92% Hearne;Clear;33;NE;2;83% Hebbronville;Clear;50;ENE;1;73% Henderson;Clear;32;NW;2;88% Hereford;Mostly cloudy;31;E;3;52% Hillsboro;Clear;36;NE;3;61% Hondo;Clear;40;ENE;6;46% Houston;Clear;45;N;1;71% Houston (Hobby Airport);Clear;50;NE;8;52% Houston \/ Dunn Helistop;Clear;50;N;7;49% Houston \/ Southwest Airport;Clear;46;NE;6;65% Houston Clover;Clear;45;Calm;0;73% Houston Hooks;Clear;38;Calm;0;85% Houston Hull;Clear;46;NNE;5;62% Houston Intercontinental;Clear;41;N;3;75% Huntsville;Clear;37;Calm;0;85% Ingleside;Clear;55;E;9;60% Jacksonville;Clear;32;N;1;91% Jasper;Clear;34;N;2;99% Junction;Clear;34;Calm;0;58% Kellyusa Airport;Clear;48;ENE;5;39% Kerrville;Clear;37;ESE;2;58% Killeen;Clear;35;N;2;63% Killeen\/Ft Hood;Clear;34;Calm;0;69% Kingsville Nas;Partly cloudy;47;SE;3;68% La Grange;Clear;37;NE;3;84% Lago Vista;Clear;39;N;2;66% Lancaster;Mostly clear;35;NNE;0;74% Laredo;Clear;52;ESE;11;37% Llano;Clear;34;E;3;61% Longview;Clear;34;WNW;2;86% Lubbock;Clear;35;ESE;7;53% Lufkin;Clear;34;N;3;92% Mcallen;Clear;55;E;8;74% Mcgregor;Clear;33;WNW;3;63% Mckinney;Clear;33;Calm;0;71% Mesquite;Clear;37;NE;1;75% Midland;Clear;40;SE;12;37% Midland Airpark;Clear;40;SE;12;37% Midlothian;Clear;36;Calm;0;70% Mineola;Clear;33;SSE;2;87% Mineral Wells;Clear;33;Calm;0;61% Mount Pleasant;Clear;29;N;1;92% Nacogdoches;Clear;30;N;1;96% New Braunfels;Clear;41;NNE;2;61% Odessa;Clear;38;ESE;7;45% Orange;Clear;39;NNW;3;91% Palacios;Clear;46;E;3;67% Palestine;Clear;32;NE;2;81% Pampa;Partly cloudy;27;E;5;75% Pampa \/ Mesa Vista;Mostly cloudy;27;NE;3;67% Paris;Clear;29;NW;2;93% Pecos;Partly cloudy;35;E;7;46% Perryton;Mostly cloudy;21;ESE;2;81% Plainview;Partly cloudy;28;E;5;48% Pleasanton;Clear;42;NNE;2;62% Port Aransas;Clear;58;ENE;14;51% Port Isabel;Mostly clear;64;ENE;6;62% Port Lavaca;Clear;53;ENE;6;56% Randolph AFB;Clear;44;NE;5;42% Robstown;Clear;52;E;8;61% Rockport;Clear;56;ENE;9;67% Rocksprings;Clear;40;ESE;7;42% San Angelo;Clear;33;Calm;0;51% San Antonio;Clear;46;NE;2;52% San Antonio Stinson;Clear;48;ENE;3;43% San Marcos;Clear;40;NNE;2;59% Seminole;Partly cloudy;34;SE;4;51% Sherman-Denison;Clear;29;WSW;3;73% Snyder;Clear;35;ESE;7;48% Sonora;Clear;43;ESE;5;40% Stephenville;Clear;38;Calm;0;51% Sulphur Springs;Clear;33;W;1;86% Sweetwater;Clear;35;ESE;2;42% Temple;Clear;32;N;6;69% Terrell;Clear;34;Calm;0;69% Tyler;Clear;35;ENE;1;85% Uvalde;Clear;42;ENE;4;41% Vernon;Clear;31;ENE;5;72% Victoria;Clear;45;ENE;4;72% Waco;Clear;26;NNE;3;88% Weslaco;Clear;52;E;5;79% Wharton;Clear;48;NE;4;72% Wichita Falls;Clear;33;ENE;3;67% Wink;Mostly clear;38;ESE;7;40% Zapata;Clear;49;E;4;65% _____ Copyright 2023 AccuWeather