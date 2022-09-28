TX Current Conditions as of 01:00 AM CDT Wednesday, September 28, 2022 _____ City\/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Abilene;Clear;73;S;7;31% Abilene Dyess;Clear;68;SSE;9;34% Alice;Clear;63;Calm;0;90% Alpine;Clear;60;NNE;3;51% Amarillo;Clear;71;ESE;2;38% Angleton;Clear;62;N;3;86% Arlington;Partly cloudy;73;SE;3;41% Austin;Clear;69;Calm;0;44% Austin Bergstrom;Clear;61;Calm;0;75% Bay;Clear;61;Calm;0;90% Beaumont;Clear;63;NNE;4;66% Beeville;Clear;60;N;1;78% Borger;Clear;71;NE;3;32% Bowie;Clear;64;SE;5;50% Breckenridge;Clear;76;SSE;6;27% Brenham;Clear;66;ENE;1;55% Bridgeport;Clear;70;Calm;0;37% Brownsville;Mostly clear;71;N;4;82% Brownwood;Clear;63;ESE;2;65% Burnet;Clear;65;NE;1;44% Canadian;Clear;69;ENE;2;41% Castroville;Clear;62;NNE;1;45% Childress;Clear;74;SW;9;35% Cleburne;Clear;71;SE;3;42% College Station;Clear;74;E;3;38% Comanche;Clear;67;SSW;7;38% Conroe;Clear;68;NNE;1;54% Corpus Christi;Mostly clear;68;WNW;3;72% Corsicana;Clear;68;E;2;48% Cotulla;Mostly clear;68;SE;3;43% Dalhart;Mostly clear;68;E;9;35% Dallas Love;Partly cloudy;75;ESE;7;38% Dallas Redbird;Mostly clear;73;SE;8;39% Dallas\/Ft Worth;Partly cloudy;75;SE;8;32% Decatur;Clear;73;SSE;7;35% Del Rio;Clear;69;Calm;0;52% Del Rio Laughlin AFB;Clear;64;NNE;8;72% Denton;Clear;76;SE;3;37% Dryden;Clear;62;NE;2;67% Dumas;Partly cloudy;68;E;6;36% Edinburg;Mostly clear;70;NNE;2;80% El Paso;Mostly clear;76;ESE;3;36% Ellington;Clear;70;NE;7;52% Falfurrias;Partly cloudy;65;NNE;2;82% Fort Hood;Clear;71;ENE;1;34% Fort Worth;Partly cloudy;75;SE;3;31% Fort Worth Alliance;Mostly clear;75;SSE;9;36% Fort Worth Nas;Mostly clear;72;SE;3;40% Fort Worth Spinks;Clear;70;SE;6;41% Fredericksburg;Clear;59;NE;2;51% Gainesville;Clear;69;SSE;4;48% Galveston;Clear;78;NE;14;44% Gatesville;Clear;64;ESE;2;51% Georgetown;Clear;62;NE;1;65% Giddings;Clear;68;ENE;2;51% Gilmer;Clear;59;NE;1;81% Graham;Clear;72;ESE;4;34% Granbury;Clear;72;SE;2;43% Grand Prairie;Partly cloudy;74;SE;3;40% Greenville;Clear;66;SE;4;55% Guadalupe Pass;Clear;63;ENE;16;47% Hamilton;Clear;63;SE;1;41% Harlingen;Partly cloudy;71;N;6;86% Hearne;Clear;71;ENE;3;37% Hebbronville;Partly cloudy;72;NW;3;80% Henderson;Clear;59;NNE;1;74% Hereford;Clear;69;ENE;2;46% Hillsboro;Clear;68;ESE;5;48% Hondo;Clear;62;N;6;37% Houston;Clear;73;NE;1;52% Houston (Hobby Airport);Mostly clear;75;ENE;7;39% Houston \/ Dunn Helistop;Clear;75;ENE;12;35% Houston \/ Southwest Airport;Clear;71;NE;2;51% Houston Clover;Clear;74;NE;7;45% Houston Hooks;Clear;70;ENE;5;45% Houston Hull;Clear;64;NNE;3;72% Houston Intercontinental;Clear;69;NE;5;50% Huntsville;Clear;71;E;3;41% Ingleside;Clear;69;N;5;80% Jacksonville;Clear;61;N;1;74% Jasper;Clear;57;NNE;2;82% Junction;Clear;61;WNW;5;55% Kellyusa Airport;Clear;67;NNW;3;38% Kerrville;Clear;62;ENE;1;48% Killeen;Clear;71;ENE;1;34% Killeen\/Ft Hood;Clear;68;Calm;0;40% Kingsville Nas;Clear;64;NNE;1;76% La Grange;Clear;62;ENE;2;63% Lago Vista;Clear;68;E;1;49% Lancaster;Clear;66;ESE;3;60% Laredo;Mostly clear;73;E;8;51% Llano;Mostly clear;62;NE;2;51% Longview;Clear;64;NNE;1;59% Lubbock;Clear;73;SSW;5;34% Lufkin;Clear;65;ENE;5;58% Mcallen;Clear;76;N;3;68% Mcgregor;Clear;70;Calm;0;37% Mckinney;Clear;71;SE;6;48% Mesquite;Mostly clear;71;ESE;2;51% Midland;Clear;71;S;9;29% Midland Airpark;Clear;71;S;9;29% Midlothian;Clear;69;Calm;0;48% Mineola;Clear;63;E;2;68% Mineral Wells;Clear;71;SSE;9;38% Mount Pleasant;Clear;62;SE;2;83% Nacogdoches;Clear;57;NNE;1;79% New Braunfels;Clear;66;NNE;1;46% Odessa;Clear;69;S;6;34% Orange;Clear;62;N;3;82% Palacios;Clear;66;N;6;77% Palestine;Clear;60;NE;2;66% Pampa;Mostly clear;62;ENE;5;47% Pampa \/ Mesa Vista;Clear;68;ENE;4;34% Paris;Clear;66;SSE;4;56% Pecos;Clear;66;SE;4;41% Perryton;Clear;62;ESE;3;46% Plainview;Clear;63;SW;4;50% Pleasanton;Clear;58;N;1;63% Port Aransas;Clear;80;NE;7;56% Port Isabel;Clear;81;NNE;8;60% Port Lavaca;Clear;72;NNE;3;73% Randolph AFB;Clear;66;NW;5;40% Robstown;Clear;67;SE;1;63% Rockport;Clear;73;NE;3;76% Rocksprings;Clear;63;SE;3;40% San Angelo;Clear;66;S;6;36% San Antonio;Clear;67;NNE;1;43% San Antonio Stinson;Clear;67;Calm;0;46% San Marcos;Clear;66;NNE;1;45% Seminole;Clear;68;SSW;5;35% Sherman-Denison;Clear;73;SSE;12;35% Snyder;Clear;70;S;6;31% Sonora;Clear;65;ESE;3;42% Stephenville;Clear;66;Calm;0;37% Sulphur Springs;Clear;68;SSE;3;46% Sweetwater;Clear;70;S;5;29% Temple;Clear;70;E;5;34% Terrell;Clear;65;ESE;3;62% Tyler;Clear;67;NE;1;57% Uvalde;Clear;61;NNE;2;47% Vernon;Clear;73;S;7;34% Victoria;Clear;63;NNE;2;80% Waco;Clear;71;E;5;38% Weslaco;Partly cloudy;69;N;5;89% Wharton;Clear;67;NNE;2;74% Wichita Falls;Clear;71;SSE;6;42% Wink;Mostly clear;69;ESE;8;34% Zapata;Clear;71;NNE;1;91% _____ Copyright 2022 AccuWeather