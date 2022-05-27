TX Current Conditions as of 01:00 AM CDT Friday, May 27, 2022 _____ City\/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Abilene;Clear;72;E;9;45% Abilene Dyess;Clear;71;E;3;37% Alice;Clear;75;S;10;96% Alpine;Clear;74;ESE;6;43% Amarillo;Clear;65;SE;6;48% Angleton;Clear;74;SSW;5;84% Arlington;Clear;68;NNW;1;64% Austin;Clear;78;Calm;0;49% Austin Bergstrom;Clear;69;S;4;81% Bay;Clear;72;S;6;92% Beaumont;Clear;74;SW;3;68% Beeville;Clear;71;SE;4;94% Borger;Clear;66;SE;6;44% Bowie;Clear;62;Calm;0;76% Breckenridge;Clear;68;ENE;3;61% Brenham;Clear;77;S;3;80% Bridgeport;Clear;58;Calm;0;91% Brownsville;Clear;78;SE;6;87% Brownwood;Clear;69;N;2;55% Burnet;Clear;72;NE;2;55% Canadian;Clear;59;E;2;70% Castroville;Clear;73;SE;3;67% Childress;Clear;68;SE;7;50% Cleburne;Clear;67;N;1;64% College Station;Clear;78;Calm;0;49% Comanche;Clear;70;E;3;45% Conroe;Clear;70;WSW;1;78% Corpus Christi;Clear;75;SSE;9;96% Corsicana;Clear;70;N;1;60% Cotulla;Clear;83;SSE;8;64% Dalhart;Clear;64;SSE;13;44% Dallas Love;Clear;73;Calm;0;49% Dallas Redbird;Clear;69;NNW;3;52% Dallas\/Ft Worth;Clear;71;Calm;0;52% Decatur;Clear;67;ENE;3;58% Del Rio;Clear;82;E;8;50% Del Rio Laughlin AFB;Clear;78;ENE;7;58% Denton;Clear;63;N;1;74% Dryden;Clear;76;ESE;4;52% Dumas;Clear;59;SE;6;53% Edinburg;Clear;75;SE;5;89% El Paso;Mostly clear;80;ESE;3;13% Ellington;Clear;73;SSE;6;77% Falfurrias;Clear;75;E;5;94% Fort Hood;Clear;74;NE;3;46% Fort Worth;Clear;69;NNW;1;56% Fort Worth Alliance;Clear;68;N;6;62% Fort Worth Nas;Clear;66;N;1;73% Fort Worth Spinks;Clear;60;Calm;0;81% Fredericksburg;Clear;67;W;2;67% Gainesville;Clear;57;NNW;2;83% Galveston;Clear;82;S;14;62% Gatesville;Clear;69;NE;2;55% Georgetown;Clear;73;NE;2;60% Giddings;Clear;74;SSE;4;84% Gilmer;Clear;59;NNW;1;82% Graham;Clear;61;NE;2;86% Granbury;Clear;67;N;1;69% Grand Prairie;Clear;68;NNW;1;69% Greenville;Clear;59;N;2;79% Guadalupe Pass;Clear;73;NE;22;28% Hamilton;Clear;69;E;2;52% Harlingen;Clear;76;SE;7;93% Hearne;Clear;72;NE;2;57% Hebbronville;Clear;75;SE;8;87% Henderson;Clear;62;N;1;74% Hereford;Clear;66;E;2;41% Hillsboro;Clear;69;NE;3;59% Hondo;Clear;74;NNE;3;70% Houston;Mostly clear;74;SSW;2;67% Houston (Hobby Airport);Mostly clear;76;S;7;76% Houston \/ Dunn Helistop;Mostly clear;77;N;6;73% Houston \/ Southwest Airport;Clear;69;Calm;0;95% Houston Clover;Clear;75;Calm;0;81% Houston Hooks;Clear;77;SSW;8;66% Houston Hull;Clear;75;NNE;1;75% Houston Intercontinental;Clear;78;S;7;63% Huntsville;Clear;71;Calm;0;72% Ingleside;Clear;78;S;8;87% Jacksonville;Clear;63;NW;1;78% Jasper;Clear;64;NNW;1;96% Junction;Clear;76;Calm;0;49% Kellyusa Airport;Clear;78;SSE;7;54% Kerrville;Clear;71;SSE;2;62% Killeen;Clear;74;NE;3;46% Killeen\/Ft Hood;Clear;70;ENE;3;58% Kingsville Nas;Clear;77;S;9;93% La Grange;Clear;75;SSE;4;71% Lago Vista;Clear;71;E;1;51% Lancaster;Clear;64;N;1;76% Laredo;Clear;83;SE;18;72% Llano;Clear;71;NNE;2;61% Longview;Clear;62;N;2;73% Lubbock;Clear;71;SE;3;41% Lufkin;Clear;70;Calm;0;67% Mcallen;Mostly clear;77;SE;8;90% Mcgregor;Clear;70;Calm;0;63% Mckinney;Clear;62;Calm;0;80% Mesquite;Clear;67;NNW;1;65% Midland;Clear;75;ESE;7;26% Midland Airpark;Clear;75;ESE;7;26% Midlothian;Clear;64;Calm;0;75% Mineola;Clear;60;NE;1;73% Mineral Wells;Clear;67;Calm;0;67% Mount Pleasant;Clear;61;NNW;1;88% Nacogdoches;Clear;61;NNW;2;91% New Braunfels;Clear;75;SE;3;78% Odessa;Clear;76;ESE;6;27% Orange;Clear;75;SW;3;64% Palacios;Clear;80;S;9;76% Palestine;Clear;63;NNE;1;83% Pampa;Clear;61;SE;6;62% Pampa \/ Mesa Vista;Clear;58;SE;5;61% Paris;Clear;60;N;1;86% Pecos;Clear;71;E;7;21% Perryton;Clear;54;SSE;3;78% Plainview;Clear;63;ESE;7;47% Pleasanton;Clear;76;SSE;5;80% Port Aransas;Clear;79;SSE;15;85% Port Isabel;Clear;77;SE;8;88% Port Lavaca;Clear;77;SSE;5;76% Randolph AFB;Clear;74;SE;9;77% Robstown;Clear;76;SSE;8;94% Rockport;Clear;77;SSE;8;86% Rocksprings;Mostly clear;75;SSE;6;56% San Angelo;Clear;73;SSE;3;37% San Antonio;Clear;77;SE;3;68% San Antonio Stinson;Clear;77;SE;8;61% San Marcos;Clear;72;S;3;78% Seminole;Mostly clear;69;ESE;4;38% Sherman-Denison;Clear;59;Calm;0;87% Snyder;Clear;73;E;7;32% Sonora;Clear;70;ESE;3;57% Stephenville;Clear;68;Calm;0;54% Sulphur Springs;Clear;63;NNW;1;65% Sweetwater;Clear;70;E;4;35% Temple;Clear;71;NE;7;54% Terrell;Clear;65;NE;5;75% Tyler;Clear;64;NNW;1;71% Uvalde;Clear;78;ESE;5;71% Vernon;Clear;64;E;5;65% Victoria;Clear;72;S;3;85% Waco;Clear;70;Calm;0;58% Weslaco;Clear;77;SE;8;91% Wharton;Clear;72;S;4;87% Wichita Falls;Clear;61;NE;8;71% Wink;Clear;79;E;13;17% Zapata;Clear;82;SE;9;77% _____ Copyright 2022 AccuWeather