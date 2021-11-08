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Weather

TX Current Conditions

TX Current Conditions as of 01:00 AM CST Monday, November 8, 2021

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Abilene;Clear;62;S;17;59%

Abilene Dyess;Clear;61;S;14;52%

Alice;Clear;56;ENE;5;96%

Alpine;Clear;55;SW;5;45%

Amarillo;Mostly clear;57;SW;7;47%

Angleton;Clear;54;N;3;87%

Arlington;Clear;57;S;3;68%

Austin;Clear;57;SSW;3;80%

Austin Bergstrom;Clear;55;S;8;90%

Bay;Clear;53;ENE;3;96%

Beaumont;Clear;49;NNE;1;100%

Beeville;Clear;56;ENE;5;100%

Borger;Clear;65;S;14;38%

Bowie;Clear;55;SSE;7;78%

Breckenridge;Clear;57;S;5;74%

Brenham;Clear;52;Calm;0;96%

Bridgeport;Clear;50;Calm;0;90%

Brownsville;Clear;65;Calm;0;86%

Brownwood;Clear;51;SSE;5;91%

Burnet;Clear;57;S;6;80%

Canadian;Clear;60;SSW;15;50%

Castroville;Clear;57;Calm;0;93%

Childress;Clear;61;S;13;49%

Cleburne;Clear;55;S;10;81%

College Station;Clear;54;SSE;5;86%

Comanche;Clear;55;S;8;85%

Conroe;Clear;44;Calm;0;100%

Corpus Christi;Clear;62;E;6;93%

Corsicana;Clear;54;SSE;4;85%

Cotulla;Clear;58;SE;7;86%

Dalhart;Partly cloudy;46;WSW;9;40%

Dallas Love;Clear;57;S;12;71%

Dallas Redbird;Clear;53;S;8;76%

Dallas/Ft Worth;Clear;56;SSE;7;71%

Decatur;Clear;57;SSE;8;72%

Del Rio;Clear;61;E;7;66%

Del Rio Laughlin AFB;Clear;54;E;6;84%

Denton;Clear;52;SSE;8;82%

Dryden;Clear;52;N;3;66%

Dumas;Clear;57;SSW;14;25%

Edinburg;Mostly clear;70;SE;2;84%

El Paso;Mostly clear;58;WNW;1;38%

Ellington;Clear;52;Calm;0;87%

Falfurrias;Partly cloudy;53;Calm;0;97%

Fort Hood;Clear;54;S;8;87%

Fort Worth;Clear;55;SSE;9;77%

Fort Worth Alliance;Clear;56;SSE;10;74%

Fort Worth Nas;Clear;59;SSE;6;66%

Fort Worth Spinks;Clear;56;SSE;7;76%

Fredericksburg;Clear;55;S;5;90%

Gainesville;Clear;52;S;5;80%

Galveston;Clear;62;E;5;61%

Gatesville;Clear;50;Calm;0;93%

Georgetown;Clear;57;S;6;80%

Giddings;Clear;54;Calm;0;96%

Gilmer;Clear;50;Calm;0;79%

Graham;Clear;56;SSE;5;79%

Granbury;Clear;55;ESE;7;78%

Grand Prairie;Clear;57;S;3;68%

Greenville;Clear;50;SSE;7;89%

Guadalupe Pass;Clear;63;WSW;6;26%

Hamilton;Clear;52;S;9;83%

Harlingen;Mostly clear;64;ESE;5;89%

Hearne;Clear;52;SE;5;93%

Hebbronville;Mostly cloudy;59;Calm;0;91%

Henderson;Clear;42;Calm;0;94%

Hereford;Partly cloudy;49;SW;9;46%

Hillsboro;Clear;52;SSE;5;87%

Hondo;Clear;55;Calm;0;92%

Houston;Clear;59;SE;6;82%

Houston (Hobby Airport);Clear;54;ENE;3;80%

Houston / Dunn Helistop;Clear;59;SE;6;82%

Houston / Southwest Airport;Clear;52;ENE;1;98%

Houston Clover;Clear;51;Calm;0;85%

Houston Hooks;Clear;49;Calm;0;96%

Houston Hull;Clear;55;Calm;0;89%

Houston Intercontinental;Clear;50;Calm;0;89%

Huntsville;Clear;54;S;6;82%

Ingleside;Mostly clear;63;ESE;3;85%

Jacksonville;Clear;46;SE;2;90%

Jasper;Fog;43;Calm;0;100%

Junction;Clear;49;W;5;89%

Kellyusa Airport;Clear;56;SE;3;89%

Kerrville;Partly cloudy;52;SSE;3;91%

Killeen;Clear;54;S;8;87%

Killeen/Ft Hood;Clear;54;S;8;87%

Kingsville Nas;Clear;59;E;3;93%

La Grange;Clear;55;Calm;0;100%

Lago Vista;Clear;55;S;3;85%

Lancaster;Clear;49;Calm;0;90%

Laredo;Mostly clear;59;SE;10;86%

Llano;Clear;50;ESE;3;93%

Longview;Clear;48;ESE;2;85%

Lubbock;Clear;59;SSW;9;63%

Lufkin;Clear;47;Calm;0;92%

Mcallen;Clear;67;ESE;7;81%

Mcgregor;Clear;53;S;6;85%

Mckinney;Clear;56;S;9;80%

Mesquite;Clear;50;S;7;94%

Midland;Clear;58;S;12;58%

Midland Airpark;Clear;58;S;12;58%

Midlothian;Clear;49;SSE;4;85%

Mineola;Clear;46;SSE;3;96%

Mineral Wells;Clear;53;SE;8;82%

Mount Pleasant;Clear;46;SE;3;95%

Nacogdoches;Clear;41;Calm;0;93%

New Braunfels;Clear;52;S;2;92%

Odessa;Clear;58;S;7;62%

Orange;Clear;49;Calm;0;96%

Palacios;Mostly clear;56;ENE;6;93%

Palestine;Clear;52;SSE;6;93%

Pampa;Clear;55;SSW;12;59%

Pampa / Mesa Vista;Clear;61;SW;13;41%

Paris;Clear;52;SSE;5;87%

Pecos;Mostly clear;54;Calm;0;60%

Perryton;Clear;57;S;12;51%

Plainview;Clear;51;SSW;5;68%

Pleasanton;Clear;57;Calm;0;94%

Port Aransas;Clear;69;ESE;4;71%

Port Isabel;Clear;70;ESE;4;66%

Port Lavaca;Clear;57;Calm;0;91%

Randolph AFB;Clear;53;Calm;0;98%

Robstown;Clear;64;E;6;87%

Rockport;Clear;62;SE;5;89%

Rocksprings;Clear;54;SSE;9;80%

San Angelo;Clear;57;S;8;71%

San Antonio;Clear;56;ESE;1;89%

San Antonio Stinson;Clear;59;Calm;0;93%

San Marcos;Clear;51;Calm;0;100%

Seminole;Clear;51;SSW;3;73%

Sherman-Denison;Clear;57;S;10;72%

Snyder;Clear;55;S;9;60%

Sonora;Clear;54;Calm;0;76%

Stephenville;Clear;52;S;3;86%

Sulphur Springs;Clear;53;SSE;8;82%

Sweetwater;Clear;59;SSW;11;59%

Temple;Clear;53;S;7;85%

Terrell;Clear;51;SSE;5;89%

Tyler;Clear;51;SSE;3;90%

Uvalde;Clear;54;Calm;0;98%

Vernon;Clear;58;S;9;71%

Victoria;Clear;54;ENE;2;89%

Waco;Clear;59;S;9;74%

Weslaco;Mostly cloudy;66;Calm;0;80%

Wharton;Clear;51;Calm;0;96%

Wichita Falls;Clear;55;S;16;81%

Wink;Clear;59;SE;16;61%

Zapata;Mostly clear;62;NE;1;91%

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Copyright 2021 AccuWeather