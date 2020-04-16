TX Current Conditions as of 01:00 AM CDT Thursday, April 16, 2020

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Abilene;Clear;53;SE;18;56%

Abilene Dyess;Clear;55;SE;18;39%

Alice;Clear;56;SE;6;80%

Alpine;Clear;56;SSW;12;44%

Amarillo;Clear;46;S;6;43%

Angleton;Clear;51;Calm;0;89%

Arlington;Clear;52;SE;6;63%

Austin;Clear;57;Calm;0;59%

Austin Bergstrom;Clear;48;Calm;0;86%

Bay;Clear;53;Calm;0;92%

Beaumont;Clear;53;NE;3;64%

Beeville;Clear;54;E;5;88%

Borger;Clear;52;SE;15;52%

Bowie;Clear;51;SE;6;69%

Breckenridge;Clear;55;SSE;10;59%

Brenham;Clear;50;Calm;0;86%

Bridgeport;Clear;52;SE;7;62%

Brownsville;Mostly clear;62;Calm;0;77%

Brownwood;Partly cloudy;48;SE;7;76%

Burnet;Clear;52;ESE;3;63%

Canadian;Clear;50;SSE;14;54%

Castroville;Clear;56;Calm;0;64%

Childress;Clear;52;SSE;13;54%

Cleburne;Clear;50;SE;9;71%

College Station;Clear;55;ENE;5;63%

Comanche;Clear;50;SE;5;74%

Conroe;Clear;46;NW;3;92%

Corpus Christi;Mostly clear;56;SE;6;77%

Corsicana;Clear;54;Calm;0;63%

Cotulla;Clear;59;ESE;8;66%

Dalhart;Clear;49;ESE;16;31%

Dallas Love;Clear;54;SSE;3;56%

Dallas Redbird;Clear;51;S;7;63%

Dallas/Ft Worth;Clear;53;SSE;8;63%

Decatur;Clear;52;SE;10;61%

Del Rio;Clear;60;ESE;9;53%

Del Rio Laughlin AFB;Clear;56;ESE;8;66%

Denton;Clear;50;SE;5;68%

Dryden;Clear;53;ENE;5;55%

Dumas;Clear;44;ESE;12;47%

Edinburg;Clear;64;ENE;2;82%

El Paso;Clear;62;S;2;20%

Ellington;Partly cloudy;55;NE;6;62%

Falfurrias;Clear;57;Calm;0;74%

Fort Hood;Clear;51;SE;5;71%

Fort Worth;Clear;51;SE;12;68%

Fort Worth Alliance;Clear;55;SSE;14;56%

Fort Worth Nas;Clear;55;SSE;12;56%

Fort Worth Spinks;Clear;48;SSE;8;79%

Fredericksburg;Clear;50;Calm;0;71%

Gainesville;Clear;49;SE;6;69%

Galveston;Clear;63;NE;12;55%

Gatesville;Clear;50;Calm;0;76%

Georgetown;Clear;47;Calm;0;83%

Giddings;Clear;52;Calm;0;82%

Gilmer;Clear;44;SE;2;93%

Graham;Clear;53;SE;8;65%

Granbury;Clear;53;SE;7;63%

Grand Prairie;Clear;52;SE;6;63%

Greenville;Clear;46;Calm;0;75%

Guadalupe Pass;Clear;55;WSW;17;26%

Hamilton;Clear;49;SSE;7;79%

Harlingen;Clear;60;NNE;6;83%

Hearne;Clear;51;Calm;0;78%

Hebbronville;Clear;56;SSE;5;84%

Henderson;Clear;44;Calm;0;92%

Hereford;Clear;43;SSW;7;55%

Hillsboro;Clear;53;E;7;66%

Hondo;Clear;54;E;7;66%

Houston;Clear;58;ENE;2;59%

Houston (Hobby Airport);Clear;60;E;6;51%

Houston / Dunn Helistop;Clear;59;ENE;2;56%

Houston / Southwest Airport;Clear;49;Calm;0;90%

Houston Clover;Clear;55;Calm;0;68%

Houston Hooks;Clear;55;E;5;63%

Houston Hull;Clear;52;Calm;0;82%

Houston Intercontinental;Clear;54;E;7;71%

Huntsville;Clear;50;Calm;0;82%

Ingleside;Clear;58;SE;6;77%

Jacksonville;Clear;45;ESE;2;90%

Jasper;Clear;47;Calm;0;95%

Junction;Clear;56;Calm;0;64%

Kellyusa Airport;Clear;58;ESE;6;62%

Kerrville;Clear;51;Calm;0;78%

Killeen;Clear;51;SE;5;71%

Killeen/Ft Hood;Clear;51;SE;5;71%

Kingsville Nas;Clear;59;ESE;7;77%

La Grange;Clear;51;Calm;0;92%

Lago Vista;Clear;52;E;5;69%

Lancaster;Clear;46;Calm;0;81%

Laredo;Clear;61;SE;6;66%

Llano;Clear;52;Calm;0;71%

Longview;Clear;48;NNW;1;81%

Lubbock;Clear;57;S;12;57%

Lufkin;Clear;51;NE;3;73%

Mcallen;Clear;63;E;7;75%

Mcgregor;Clear;48;SSE;3;86%

Mckinney;Clear;51;SE;6;68%

Mesquite;Clear;47;SSE;3;86%

Midland;Clear;56;SSE;14;59%

Midland Airpark;Clear;56;SSE;14;59%

Midlothian;Clear;47;Calm;0;84%

Mineola;Mostly clear;47;E;2;90%

Mineral Wells;Clear;50;SSE;9;68%

Mount Pleasant;Clear;46;Calm;0;87%

Nacogdoches;Clear;44;Calm;0;95%

New Braunfels;Clear;54;ESE;3;71%

Odessa;Clear;56;S;13;54%

Orange;Clear;51;Calm;0;80%

Palacios;Clear;59;Calm;0;69%

Palestine;Clear;51;E;5;75%

Pampa;Clear;46;SE;17;66%

Pampa / Mesa Vista;Clear;46;SSE;18;61%

Paris;Clear;47;SE;9;76%

Pecos;Clear;58;ESE;7;48%

Perryton;Clear;46;SSE;5;58%

Plainview;Clear;46;S;7;61%

Pleasanton;Clear;53;ESE;3;77%

Port Aransas;Clear;66;ESE;6;62%

Port Isabel;Mostly cloudy;67;ENE;8;76%

Port Lavaca;Clear;61;SE;3;74%

Randolph AFB;Clear;53;Calm;0;81%

Robstown;Clear;58;ESE;8;76%

Rockport;Clear;64;ESE;9;60%

Rocksprings;Clear;50;SE;5;76%

San Angelo;Clear;52;SE;3;71%

San Antonio;Clear;55;ESE;2;70%

San Antonio Stinson;Clear;53;SE;3;73%

San Marcos;Clear;53;Calm;0;66%

Seminole;Clear;53;Calm;0;62%

Sherman-Denison;Clear;50;SE;8;63%

Snyder;Clear;53;SSE;12;61%

Sonora;Clear;55;SSE;8;62%

Stephenville;Clear;49;SSE;6;70%

Sulphur Springs;Clear;49;SE;5;75%

Sweetwater;Clear;55;SSE;17;53%

Temple;Clear;52;ESE;3;66%

Terrell;Clear;49;Calm;0;70%

Tyler;Clear;50;E;2;77%

Uvalde;Clear;53;E;6;71%

Vernon;Clear;51;ESE;6;62%

Victoria;Clear;55;SE;2;81%

Waco;Clear;50;E;6;79%

Weslaco;Partly cloudy;58;Calm;0;85%

Wharton;Clear;49;Calm;0;87%

Wichita Falls;Clear;52;SE;14;60%

Wink;Clear;59;SE;13;49%

Zapata;Clear;64;ESE;6;70%

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