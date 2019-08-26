TX Current Conditions as of 03:00 AM CDT Monday, August 26, 2019

_____

City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Abilene;Clear;86;S;14;49%

Abilene Dyess;Clear;86;S;13;46%

Alice;Clear;79;S;5;90%

Alpine;Clear;80;S;5;29%

Amarillo;Clear;75;SE;12;75%

Angleton;Clear;79;S;5;93%

Arlington;Clear;84;S;7;66%

Austin;Mostly clear;82;S;6;79%

Austin Bergstrom;Partly cloudy;81;S;8;87%

Bay;Mostly cloudy;82;S;5;98%

Beaumont;Mostly clear;78;N;3;93%

Beeville;Clear;81;S;8;86%

Borger;Clear;80;SSE;12;59%

Bowie;Clear;78;SE;5;79%

Breckenridge;Showers;84;SSE;12;58%

Brenham;Mostly cloudy;81;SSE;5;100%

Bridgeport;Clear;82;S;6;67%

Brownsville;Clear;84;SSE;13;93%

Brownwood;Clear;82;SSE;7;69%

Burnet;Clear;83;S;8;73%

Canadian;Clear;78;S;10;72%

Castroville;Clear;79;Calm;0;88%

Childress;Clear;80;SE;13;63%

Cleburne;Mostly clear;81;SSE;8;83%

College Station;Mostly cloudy;81;SSE;9;93%

Comanche;Clear;79;SSE;7;78%

Conroe;Mostly cloudy;78;SE;5;92%

Corpus Christi;Partly cloudy;80;S;6;93%

Corsicana;Clear;81;SSE;12;81%

Cotulla;Clear;82;SSE;5;69%

Dalhart;Clear;71;S;8;65%

Dallas Love;Mostly clear;87;SSE;9;62%

Dallas Redbird;Mostly clear;83;S;10;71%

Dallas/Ft Worth;Mostly clear;84;S;10;69%

Decatur;Clear;83;S;12;67%

Del Rio;Clear;86;E;9;52%

Del Rio Laughlin AFB;Clear;83;SE;7;60%

Denton;Clear;84;S;7;66%

Dryden;Clear;83;SSW;10;48%

Dumas;Clear;70;SSE;9;80%

Edinburg;Mostly clear;82;SSE;6;90%

El Paso;Clear;84;WSW;11;38%

Ellington;Partly cloudy;79;Calm;0;88%

Falfurrias;Clear;80;S;3;86%

Fort Hood;Clear;82;S;9;80%

Fort Worth;Mostly clear;83;SSE;9;71%

Fort Worth Alliance;Clear;85;S;12;64%

Fort Worth Nas;Clear;86;S;14;64%

Fort Worth Spinks;Clear;83;S;7;72%

Fredericksburg;Clear;77;SW;5;76%

Gainesville;Clear;78;SSE;3;80%

Galveston;Showers;85;S;12;85%

Gatesville;Clear;81;Calm;0;83%

Georgetown;Clear;83;S;14;79%

Giddings;Partly cloudy;84;S;8;87%

Gilmer;Clear;77;SSE;3;87%

Graham;Clear;82;SE;5;65%

Granbury;Clear;84;SE;7;69%

Grand Prairie;Mostly clear;84;S;7;66%

Greenville;Clear;82;SSE;9;78%

Guadalupe Pass;Clear;79;SW;16;22%

Hamilton;Clear;79;S;9;84%

Harlingen;Clear;82;SSE;12;93%

Hearne;Partly cloudy;81;SE;5;88%

Hebbronville;Clear;75;Calm;0;88%

Henderson;Mostly cloudy;75;Calm;0;94%

Hereford;Clear;72;S;3;73%

Hillsboro;Clear;82;SSE;10;77%

Hondo;Clear;79;SE;7;81%

Houston;Mostly cloudy;79;Calm;0;94%

Houston (Hobby Airport);Clear;80;SSE;6;87%

Houston / Dunn Helistop;Mostly cloudy;79;Calm;0;94%

Houston / Southwest Airport;Partly cloudy;76;Calm;0;100%

Houston Clover;Mostly clear;79;SSE;3;90%

Houston Hooks;Cloudy;80;SE;5;87%

Houston Hull;Cloudy;80;SSE;8;96%

Houston Intercontinental;Mostly cloudy;79;S;3;90%

Huntsville;Mostly cloudy;80;S;6;84%

Ingleside;Partly cloudy;84;SSW;10;84%

Jacksonville;Partly cloudy;79;S;7;86%

Jasper;Mostly cloudy;77;Calm;0;98%

Junction;Clear;84;SSW;3;62%

Kellyusa Airport;Clear;80;SSE;6;83%

Kerrville;Clear;76;SSE;7;84%

Killeen;Clear;82;S;9;80%

Killeen/Ft Hood;Clear;82;S;9;80%

Kingsville Nas;Clear;80;SSE;6;90%

La Grange;Partly cloudy;82;SSW;7;98%

Lago Vista;Mostly cloudy;79;S;5;88%

Lancaster;Partly cloudy;82;S;7;75%

Laredo;Clear;87;S;7;70%

Llano;Clear;84;Calm;0;69%

Longview;Clear;79;SSE;6;82%

Lubbock;Clear;79;SE;9;51%

Lufkin;Mostly cloudy;77;SSE;6;93%

Mcallen;Clear;83;S;9;85%

Mcgregor;Clear;82;SSE;10;79%

Mckinney;Clear;82;SSE;6;73%

Mesquite;Partly cloudy;81;SE;7;82%

Midland;Clear;85;S;13;41%

Midland Airpark;Clear;85;S;13;41%

Midlothian;Clear;81;SSE;7;78%

Mineola;Clear;80;SSE;5;81%

Mineral Wells;Clear;81;SE;12;68%

Mount Pleasant;Clear;76;Calm;0;88%

Nacogdoches;Mostly cloudy;76;SSE;6;100%

New Braunfels;Clear;81;S;9;81%

Odessa;Clear;85;S;13;36%

Orange;Partly cloudy;78;Calm;0;100%

Palacios;Mostly cloudy;86;S;12;74%

Palestine;Mostly cloudy;78;SE;7;91%

Pampa;Clear;76;SE;14;72%

Pampa / Mesa Vista;Clear;77;SSE;18;64%

Paris;Clear;77;SE;7;93%

Pecos;Clear;78;SSW;5;30%

Perryton;Clear;72;Calm;0;81%

Plainview;Clear;72;SE;6;66%

Pleasanton;Clear;79;SSE;3;85%

Port Aransas;Partly cloudy;85;S;14;83%

Port Isabel;Clear;84;SSE;10;84%

Port Lavaca;Partly cloudy;83;S;6;89%

Randolph AFB;Clear;80;S;8;85%

Robstown;Clear;80;S;7;88%

Rockport;Mostly clear;83;S;8;85%

Rocksprings;Clear;79;SSE;12;74%

San Angelo;Clear;87;S;14;49%

San Antonio;Mostly clear;82;SSE;8;80%

San Antonio Stinson;Mostly clear;82;SSE;5;79%

San Marcos;Clear;80;S;7;90%

Seminole;Clear;80;SSW;6;32%

Sherman-Denison;Clear;80;ESE;6;82%

Snyder;Clear;83;S;12;51%

Sonora;Clear;82;SSE;11;57%

Stephenville;Clear;81;S;7;76%

Sulphur Springs;Clear;80;SSE;8;84%

Sweetwater;Clear;84;S;14;48%

Temple;Clear;82;S;15;84%

Terrell;Clear;82;SSE;8;79%

Tyler;Clear;79;SSE;7;84%

Uvalde;Clear;78;E;3;77%

Vernon;Clear;86;SSE;15;53%

Victoria;Clear;81;S;7;87%

Waco;Clear;83;SSE;13;73%

Weslaco;Clear;82;SSE;8;91%

Wharton;Cloudy;78;Calm;0;94%

Wichita Falls;Clear;82;SSE;10;70%

Wink;Clear;81;SSW;9;38%

Zapata;Clear;82;S;5;81%

_____

Copyright 2019 AccuWeather