NY WFO BURLINGTON Warnings, Watches, and Advisories

WFO BURLINGTON Warnings, Watches and Advisories for Thursday, July 28, 2022 _____ SEVERE THUNDERSTORM WATCH WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 505 NATIONAL WEATHER SERVICE BURLINGTON VT 645 PM EDT THU JUL 28 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 505 FOR THE FOLLOWING AREAS IN NEW YORK THIS CANCELS 4 COUNTIES IN NORTHERN NEW YORK CLINTON ESSEX FRANKLIN ST. LAWRENCE IN VERMONT THIS CANCELS 12 COUNTIES IN CENTRAL VERMONT ADDISON ORANGE WASHINGTON IN NORTHEAST VERMONT CALEDONIA ESSEX ORLEANS IN NORTHWEST VERMONT CHITTENDEN FRANKLIN GRAND ISLE LAMOILLE IN SOUTHERN VERMONT RUTLAND WINDSOR THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBURGH, BEEKMANTOWN, BLOOMINGDALE, BRADFORD, BURLINGTON, CANTON, CHASM FALLS, CONSTABLE, CROWN POINT CENTER, DUANE CENTER, GOUVERNEUR, ISLAND POND, JOHNSON, LOON LAKE, MALONE, MASSENA, MIDDLEBURY, MINERVA, MONTPELIER, NEWCOMB, NEWPORT, OGDENSBURG, PARADOX, PARISHVILLE, PAUL SMITHS, PLATTSBURGH, POTSDAM, RANDOLPH, RAY BROOK, RUTLAND, SCHROON LAKE, SOUTH COLTON, SOUTH HERO, SPRINGFIELD, ST. ALBANS, ST. JOHNSBURY, STOWE, TICONDEROGA, VERGENNES, AND WHITE RIVER JUNCTION. _____ Copyright 2022 AccuWeather