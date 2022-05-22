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NY Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches, and Advisories

Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches and Advisories for Sunday, May 22, 2022

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SEVERE THUNDERSTORM WATCH

SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 261

NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK

713 PM EDT SUN MAY 22 2022

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 261 REMAINS IN EFFECT UNTIL 900 PM EDT

FOR THE FOLLOWING LOCATIONS

NY

. NEW YORK COUNTIES INCLUDED ARE

BROOME CHENANGO DELAWARE

SULLIVAN TIOGA

ALBANY COLUMBIA DUTCHESS

GREENE RENSSELAER ULSTER

WASHINGTON

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED SEVERE THUNDERSTORM

WATCH 261 FOR THE FOLLOWING AREAS

IN NEW YORK THIS CANCELS 3 COUNTIES

IN CENTRAL NEW YORK

BROOME CHENANGO TIOGA

IN PENNSYLVANIA THIS CANCELS 3 COUNTIES

IN NORTHEAST PENNSYLVANIA

BRADFORD SUSQUEHANNA WYOMING

THIS INCLUDES THE CITIES OF BINGHAMTON, HALLSTEAD, MONTROSE,

NORWICH, OWEGO, SAYRE, TOWANDA, TUNKHANNOCK, AND WAVERLY.

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 261 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS

EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN NEW YORK THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES

DELAWARE SULLIVAN

IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES

LACKAWANNA LUZERNE PIKE

WAYNE

THIS INCLUDES THE CITIES OF DELHI, HAWLEY, HAZLETON, HONESDALE,

MILFORD, MONTICELLO, SCRANTON, WALTON, AND WILKES-BARRE.

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