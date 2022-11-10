NY Forecast for Friday, November 11, 2022 _____ City\/Town;Weather Condition;High Temp (F);Low Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%);Chance of Precip. (%);UV Index Albany;Stormy;67;62;SSE;8;77%;100%;1 Binghamton;Stormy;63;52;SSE;9;89%;100%;1 Buffalo;Stormy;64;46;SW;9;74%;99%;1 Central Park;A little rain;68;64;S;11;78%;99%;1 Dansville;Stormy;66;50;SSE;9;80%;100%;0 Dunkirk;Tropical rainstorm;64;45;W;10;74%;99%;1 East Hampton;A little rain;67;63;S;9;85%;99%;1 Elmira;Stormy;64;54;SSE;6;79%;100%;0 Farmingdale;Tropical rainstorm;68;64;S;9;82%;100%;1 Fort Drum;Tropical rainstorm;65;54;S;11;82%;100%;1 Fulton;Stormy;63;52;SSE;8;77%;100%;1 Glens Falls;Tropical rainstorm;61;57;S;7;84%;100%;1 Islip;Tropical rainstorm;68;64;S;10;81%;100%;1 Ithaca;Stormy;63;51;SSE;11;83%;100%;0 Jamestown;Stormy;60;41;WSW;10;82%;100%;1 Massena;Tropical rainstorm;64;54;SE;9;78%;99%;2 Montauk;A little rain;67;62;S;7;85%;99%;1 Montgomery;Stormy;65;60;SSE;6;87%;100%;1 Monticello;Stormy;62;58;SSE;6;89%;100%;1 New York;A little rain;68;64;S;16;78%;99%;1 New York Jfk;A little rain;67;64;S;14;88%;98%;1 New York Lga;A little rain;68;65;S;13;77%;99%;1 Newburgh;Stormy;66;62;SSE;6;86%;99%;1 Niagara Falls;Stormy;63;45;NW;6;79%;99%;1 Ogdensburg;Tropical rainstorm;64;54;SSE;8;80%;99%;2 Penn (Yan);Stormy;65;51;SSE;9;80%;100%;0 Plattsburgh;Tropical rainstorm;61;56;SSE;8;79%;100%;2 Poughkeepsie;Stormy;67;64;SSE;5;82%;99%;1 Rochester;Stormy;64;49;S;9;77%;99%;1 Rome;Stormy;64;56;SSE;7;80%;100%;1 Saranac Lake;Tropical rainstorm;62;56;SSE;8;82%;100%;1 Shirley;Tropical rainstorm;69;65;S;8;83%;100%;1 Syracuse;Stormy;66;53;SSE;9;75%;100%;1 Watertown;Tropical rainstorm;67;54;S;10;73%;100%;1 Wellsville;Stormy;63;46;SSE;11;80%;100%;1 Westhampton Beach;A little rain;69;65;S;8;87%;100%;1 White Plains;A little rain;66;63;S;6;84%;100%;1 _____ Copyright 2022 AccuWeather