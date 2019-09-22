NY Current Conditions as of 02:00 AM EDT Sunday, September 22, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Albany;Clear;58;Calm;0;85%

Binghamton;Clear;62;Calm;0;72%

Buffalo;Clear;70;SSE;5;76%

Central Park;Clear;71;W;5;62%

Dansville;Clear;64;SE;9;86%

Dunkirk;Clear;71;S;5;82%

East Hampton;Fog;55;Calm;0;97%

Elmira;Clear;55;Calm;0;100%

Farmingdale;Clear;62;Calm;0;86%

Fort Drum;Clear;61;SSE;9;78%

Fulton;Clear;62;SE;3;77%

Glens Falls;Mostly cloudy;48;Calm;0;92%

Islip;Clear;64;N;3;95%

Ithaca;Clear;57;E;7;93%

Jamestown;Partly cloudy;64;S;6;100%

Massena;Clear;63;SSW;3;83%

Montauk;Clear;66;Calm;0;89%

Montgomery;Clear;51;Calm;0;96%

Monticello;Clear;56;Calm;1;84%

New York;Clear;70;WSW;5;75%

New York Jfk;Clear;65;SW;7;96%

New York Lga;Clear;72;SSW;6;61%

Newburgh;Clear;57;Calm;0;87%

Niagara Falls;Clear;69;S;5;86%

Ogdensburg;Mostly clear;61;S;3;93%

Penn (Yan);Clear;65;SSW;9;84%

Plattsburgh;Clear;56;Calm;0;96%

Poughkeepsie;Clear;54;Calm;0;89%

Rochester;Clear;66;SW;6;81%

Rome;Clear;55;ESE;3;96%

Saranac Lake;Clear;46;Calm;0;92%

Shirley;Mostly clear;61;Calm;0;89%

Syracuse;Clear;60;E;6;83%

Watertown;Clear;63;Calm;0;69%

Wellsville;Clear;66;SSW;6;81%

Westhampton Beach;Showers;51;Calm;0;96%

White Plains;Clear;60;NW;6;89%

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