CT Current Conditions as of 02:00 AM EDT Wednesday, October 16, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Bridgeport;Clear;47;N;3;82%

Chester;Clear;43;Calm;0;93%

Danbury;Clear;39;Calm;0;92%

Groton;Clear;41;NNE;3;92%

Hartford;Clear;42;Calm;0;91%

Meriden;Clear;40;Calm;0;89%

New Haven;Clear;45;Calm;0;89%

Oxford;Clear;40;ESE;5;96%

Willimantic;Mostly cloudy;37;Calm;0;92%

Windsor Locks;Clear;39;Calm;0;88%

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