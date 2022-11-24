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Weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Wednesday, November 23, 2022

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;19;Calm;0;91%

Arcata;Clear;44;ESE;2;97%

Auburn;Clear;44;NE;2;78%

Avalon;Clear;62;N;1;12%

Bakersfield;Clear;46;E;3;59%

Beale AFB;Clear;44;Calm;0;77%

Big Bear City;Partly cloudy;34;Calm;0;37%

Bishop;Clear;37;W;6;36%

Blue Canyon;Clear;47;ENE;9;21%

Blythe;Clear;55;NW;4;24%

Burbank;Clear;54;NNE;3;48%

Camarillo;Clear;45;NNW;3;79%

Camp Pendleton;Clear;50;Calm;3;56%

Campo;Clear;35;ENE;4;52%

Carlsbad;Clear;43;Calm;0;82%

Chico;Clear;50;NNE;6;34%

China Lake;Partly cloudy;40;NNE;3;36%

Chino;Clear;52;N;3;41%

Concord;Mostly clear;47;Calm;0;73%

Corona;Mostly clear;57;NNW;2;46%

Crescent City;Clear;46;NE;3;76%

Daggett-Barstow;Partly cloudy;47;W;8;24%

Edwards AFB;Mostly cloudy;37;Calm;0;31%

El Centro;Partly cloudy;49;W;6;35%

Eureka;Clear;43;Calm;0;93%

Fairfield;Mostly clear;44;NE;3;75%

Fresno;Mostly clear;48;Calm;0;67%

Fullerton;Partly cloudy;54;Calm;0;82%

Hanford;Clear;37;ENE;2;90%

Hawthorne;Partly cloudy;57;Calm;0;83%

Hayward;Fog;45;NE;2;71%

Imperial;Partly cloudy;49;W;6;35%

Imperial Beach;Partly cloudy;52;N;2;82%

Lancaster;Partly cloudy;38;ESE;4;44%

Lemoore Nas;Clear;40;WSW;8;57%

Lincoln;Clear;36;ENE;5;93%

Livermore;Clear;48;ENE;2;57%

Lompoc;Mostly clear;43;ENE;8;96%

Long Beach;Partly cloudy;55;Calm;0;79%

Los Alamitos;Partly cloudy;55;Calm;0;79%

Los Angeles;Clear;55;NNE;2;83%

Los Angeles Downtown;Clear;55;NNE;2;83%

Madera;Clear;44;E;2;75%

Mammoth;Clear;25;E;2;83%

Marysville;Clear;45;NNW;2;82%

Mather AFB;Clear;41;E;5;86%

Merced;Clear;39;Calm;0;82%

Merced (airport);Clear;39;Calm;0;82%

Miramar Mcas;Clear;47;E;7;58%

Modesto;Clear;41;Calm;0;88%

Moffett Nas;Clear;48;Calm;0;70%

Mojave;Partly cloudy;41;NW;6;35%

Montague;Mostly clear;31;NNE;5;82%

Monterey Rabr;Mostly clear;50;E;5;60%

Mount Shasta;Clear;30;Calm;0;78%

Napa County;Clear;40;Calm;0;79%

Needles;Clear;62;NNW;14;15%

North Island;Partly cloudy;53;Calm;0;76%

Oakland;Fog;51;NE;1;92%

Oceanside;Clear;43;Calm;0;82%

Ontario;Clear;52;N;3;41%

Oroville;Clear;55;NNE;5;34%

Oxnard;Clear;53;Calm;0;71%

Palm Springs;Clear;55;NW;8;27%

Palmdale;Partly cloudy;38;S;8;42%

Paso Robles;Clear;46;ENE;7;60%

Point Mugu;Mostly clear;48;W;3;89%

Porterville;Clear;54;E;3;57%

Ramona;Clear;48;NE;3;53%

Redding;Clear;64;N;14;17%

Riverside;Clear;73;NNE;5;11%

Riverside March;Clear;48;ENE;3;50%

Sacramento;Clear;46;ENE;1;70%

Sacramento International;Clear;45;ENE;1;76%

Salinas;Clear;47;Calm;0;89%

San Bernardino;Clear;49;NE;7;34%

San Carlos;Clear;47;ENE;1;79%

San Diego;Partly cloudy;55;NE;2;62%

San Diego Brown;Mostly clear;48;E;6;65%

San Diego Montgomery;Clear;53;Calm;0;46%

San Francisco;Fog;51;NE;1;74%

San Jose;Clear;52;Calm;0;68%

San Luis Obispo;Clear;57;Calm;0;40%

San Nicolas Island;Clear;61;Calm;0;18%

Sandberg;Clear;53;NE;13;18%

Santa Ana;Partly cloudy;52;NE;2;93%

Santa Barbara;Clear;44;N;2;73%

Santa Maria;Clear;46;SE;3;70%

Santa Monica;Clear;53;Calm;0;48%

Santa Rosa;Mostly clear;43;NW;3;87%

Santa Ynez;Mostly clear;43;Calm;0;81%

Santee;Clear;46;Calm;0;61%

South Lake Tahoe;Clear;27;ESE;3;79%

Stockton;Mostly clear;48;ESE;3;69%

Thermal;Clear;57;NNE;8;28%

Truckee-Tahoe;Mostly clear;21;Calm;0;85%

Twentynine Palms;Mostly clear;58;NNW;5;18%

Ukiah;Mostly clear;43;Calm;0;85%

Vacaville;Clear;49;E;5;49%

Van Nuys;Clear;55;N;3;50%

Vandenberg AFB;Clear;48;ESE;5;92%

Victorville;Mostly clear;39;S;7;38%

Visalia;Clear;44;Calm;0;78%

Watsonville;Clear;46;N;2;76%

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Copyright 2022 AccuWeather

Written By