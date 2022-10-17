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Weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Sunday, October 16, 2022

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;44;E;6;38%

Arcata;Mostly clear;55;E;2;87%

Auburn;Clear;53;ESE;2;86%

Avalon;Fog;59;NW;3;93%

Bakersfield;Clear;67;E;3;65%

Beale AFB;Clear;58;SSE;6;76%

Big Bear City;Clear;37;Calm;0;93%

Bishop;Clear;62;SW;5;35%

Blue Canyon;Clear;59;Calm;0;53%

Blythe;Mostly clear;70;S;3;73%

Burbank;Clear;62;N;2;78%

Camarillo;Clear;61;NE;6;86%

Camp Pendleton;Mostly clear;64;N;3;87%

Campo;Clear;51;NNE;2;90%

Carlsbad;Clear;64;NW;5;86%

Chico;Clear;66;SE;6;59%

China Lake;Clear;71;NW;4;37%

Chino;Clear;61;N;2;87%

Concord;Clear;60;SSW;8;74%

Corona;Clear;61;N;2;87%

Crescent City;Cloudy;60;ESE;3;74%

Daggett-Barstow;Mostly clear;68;WSW;6;58%

Edwards AFB;Mostly clear;66;S;9;51%

El Centro;Clear;72;NNW;5;70%

Eureka;Clear;55;E;2;89%

Fairfield;Clear;59;WSW;3;77%

Fresno;Clear;68;WNW;7;62%

Fullerton;Partly cloudy;63;Calm;0;83%

Hanford;Clear;63;NW;3;70%

Hawthorne;Clear;66;W;5;77%

Hayward;Mostly clear;52;WNW;2;86%

Imperial;Clear;72;NNW;5;70%

Imperial Beach;Cloudy;68;NNW;7;83%

Lancaster;Mostly clear;64;NE;3;57%

Lemoore Nas;Clear;62;NW;4;64%

Lincoln;Clear;57;ESE;5;76%

Livermore;Mostly cloudy;53;WSW;2;84%

Lompoc;Clear;53;ENE;3;89%

Long Beach;Partly cloudy;66;NW;3;74%

Los Alamitos;Partly cloudy;66;NW;3;74%

Los Angeles;Clear;63;N;2;86%

Los Angeles Downtown;Clear;63;N;2;86%

Madera;Clear;63;NNW;3;74%

Mammoth;Clear;53;S;5;47%

Marysville;Clear;57;ESE;3;78%

Mather AFB;Clear;55;SE;8;81%

Merced;Clear;62;NNW;8;72%

Merced (airport);Clear;62;NNW;8;72%

Miramar Mcas;Mostly cloudy;64;NNW;5;89%

Modesto;Clear;61;NW;5;69%

Moffett Nas;Mostly clear;57;Calm;0;76%

Mojave;Clear;66;SW;10;45%

Montague;Clear;62;S;3;36%

Monterey Rabr;Clear;56;ESE;5;77%

Mount Shasta;Clear;51;Calm;0;71%

Napa County;Clear;55;Calm;0;79%

Needles;Mostly cloudy;71;SW;7;62%

North Island;Cloudy;68;NNW;9;83%

Oakland;Mostly clear;61;W;2;87%

Oceanside;Clear;64;NW;5;86%

Ontario;Clear;61;N;2;87%

Oroville;Clear;62;E;2;70%

Oxnard;Clear;60;E;5;89%

Palm Springs;Clear;75;NW;9;54%

Palmdale;Clear;65;SSW;9;58%

Paso Robles;Clear;57;SSW;6;74%

Point Mugu;Mostly clear;61;NE;5;86%

Porterville;Clear;68;E;2;64%

Ramona;Clear;58;NNE;1;98%

Redding;Clear;63;NNE;3;67%

Riverside;Clear;62;NNW;2;89%

Riverside March;Mostly clear;60;NNW;3;90%

Sacramento;Clear;60;S;3;77%

Sacramento International;Clear;61;S;3;69%

Salinas;Partly cloudy;59;Calm;0;71%

San Bernardino;Clear;64;Calm;0;72%

San Carlos;Partly cloudy;54;WNW;2;82%

San Diego;Cloudy;66;NNW;2;89%

San Diego Brown;Cloudy;65;NNW;3;84%

San Diego Montgomery;Cloudy;65;Calm;0;86%

San Francisco;Mostly clear;57;W;2;89%

San Jose;Partly cloudy;62;SSW;5;67%

San Luis Obispo;Clear;58;Calm;0;83%

San Nicolas Island;Mostly clear;59;NW;10;86%

Sandberg;Clear;60;Calm;3;53%

Santa Ana;Mostly clear;64;N;2;85%

Santa Barbara;Clear;57;NNE;2;89%

Santa Maria;Clear;54;WSW;3;96%

Santa Monica;Clear;63;Calm;0;86%

Santa Rosa;Partly cloudy;56;S;3;83%

Santa Ynez;Clear;54;NE;5;93%

Santee;Mostly clear;64;Calm;0;87%

South Lake Tahoe;Clear;45;SSE;2;53%

Stockton;Clear;61;WNW;3;67%

Thermal;Clear;70;Calm;0;83%

Truckee-Tahoe;Clear;46;Calm;0;61%

Twentynine Palms;Partly cloudy;65;WSW;3;67%

Ukiah;Cloudy;56;Calm;0;80%

Vacaville;Mostly clear;59;SW;3;69%

Van Nuys;Clear;62;N;1;82%

Vandenberg AFB;Clear;53;Calm;0;96%

Victorville;Mostly clear;64;SW;6;67%

Visalia;Clear;64;W;3;72%

Watsonville;Mostly clear;52;N;2;95%

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Copyright 2022 AccuWeather

Written By