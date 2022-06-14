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Weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Monday, June 13, 2022

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;47;WNW;8;53%

Arcata;Mostly clear;53;NNW;4;81%

Auburn;Clear;62;N;2;42%

Avalon;Partly cloudy;58;SW;3;79%

Bakersfield;Clear;71;NW;5;25%

Beale AFB;Clear;66;N;9;42%

Big Bear City;Clear;57;W;15;22%

Bishop;Clear;64;NNW;13;24%

Blue Canyon;Clear;51;NNW;7;51%

Blythe;Clear;84;SSW;6;15%

Burbank;Clear;66;W;3;80%

Camarillo;Clear;64;SE;5;62%

Camp Pendleton;Cloudy;67;SSE;5;81%

Campo;Clear;53;SSW;3;85%

Carlsbad;Cloudy;67;ESE;7;70%

Chico;Clear;68;NW;8;26%

China Lake;Clear;76;WNW;6;29%

Chino;Cloudy;67;WSW;4;81%

Concord;Clear;68;W;5;45%

Corona;Mostly cloudy;64;SSW;3;81%

Crescent City;Clear;53;NNW;18;85%

Daggett-Barstow;Clear;75;WSW;31;18%

Edwards AFB;Clear;71;W;17;30%

El Centro;Clear;81;W;15;16%

Eureka;Mostly clear;54;NNW;6;82%

Fairfield;Clear;67;WNW;3;45%

Fresno;Clear;75;NW;17;18%

Fullerton;Cloudy;67;S;5;75%

Hanford;Mostly clear;71;WNW;7;29%

Hawthorne;Clear;67;W;7;75%

Hayward;Clear;60;W;3;73%

Imperial;Clear;81;W;15;16%

Imperial Beach;Cloudy;64;SSE;3;80%

Lancaster;Clear;70;W;8;21%

Lemoore Nas;Clear;69;NW;13;24%

Lincoln;Clear;64;NNW;6;42%

Livermore;Clear;60;WNW;3;60%

Lompoc;Clear;55;W;9;79%

Long Beach;Partly cloudy;68;SSW;7;69%

Los Alamitos;Mostly cloudy;68;SSW;7;69%

Los Angeles;Mostly clear;66;SW;2;74%

Los Angeles Downtown;Mostly clear;66;SW;2;74%

Madera;Clear;70;WNW;6;26%

Mammoth;Clear;41;NNW;5;68%

Marysville;Clear;69;NNW;5;35%

Mather AFB;Clear;73;NNW;10;23%

Merced;Clear;73;NW;12;20%

Merced (airport);Clear;73;NW;12;20%

Miramar Mcas;Cloudy;64;S;3;77%

Modesto;Clear;71;NW;13;32%

Moffett Nas;Clear;63;W;3;55%

Mojave;Partly cloudy;66;NW;47;36%

Montague;Clear;53;N;12;54%

Monterey Rabr;Clear;55;SW;7;71%

Mount Shasta;Clear;50;NNW;5;52%

Napa County;Clear;61;SE;6;66%

Needles;Clear;92;SSE;5;6%

North Island;Cloudy;64;SSE;6;86%

Oakland;Clear;66;W;3;77%

Oceanside;Cloudy;67;ESE;7;70%

Ontario;Cloudy;67;WSW;4;81%

Oroville;Clear;70;N;4;28%

Oxnard;Clear;64;Calm;0;74%

Palm Springs;Clear;84;NW;21;36%

Palmdale;Clear;69;W;25;26%

Paso Robles;Clear;65;WNW;16;38%

Point Mugu;Clear;61;Calm;0;75%

Porterville;Clear;71;N;3;30%

Ramona;Mostly cloudy;58;S;2;91%

Redding;Clear;70;N;7;28%

Riverside;Mostly cloudy;67;WSW;3;79%

Riverside March;Mostly cloudy;63;SSW;4;80%

Sacramento;Clear;70;NNW;4;37%

Sacramento International;Clear;66;NNW;4;29%

Salinas;Clear;59;NW;10;59%

San Bernardino;Mostly cloudy;68;WSW;9;67%

San Carlos;Clear;58;NW;3;60%

San Diego;Cloudy;64;S;2;87%

San Diego Brown;Cloudy;65;SSE;6;70%

San Diego Montgomery;Cloudy;65;N;3;75%

San Francisco;Clear;58;WNW;3;67%

San Jose;Clear;62;NNW;8;64%

San Luis Obispo;Clear;55;WNW;7;74%

San Nicolas Island;Clear;57;NW;33;74%

Sandberg;Clear;58;NNW;17;32%

Santa Ana;Cloudy;68;S;3;81%

Santa Barbara;Clear;73;NNW;4;26%

Santa Maria;Clear;54;Calm;0;77%

Santa Monica;Clear;66;S;3;83%

Santa Rosa;Clear;64;N;8;49%

Santa Ynez;Clear;54;SW;5;81%

Santee;Cloudy;64;W;2;77%

South Lake Tahoe;Clear;45;N;3;56%

Stockton;Clear;68;WNW;6;50%

Thermal;Clear;82;NNW;26;42%

Truckee-Tahoe;Clear;37;Calm;0;60%

Twentynine Palms;Clear;78;WNW;4;21%

Ukiah;Clear;61;Calm;0;53%

Vacaville;Mostly clear;71;Calm;4;33%

Van Nuys;Clear;63;WNW;3;82%

Vandenberg AFB;Mostly clear;53;NNW;7;84%

Victorville;Clear;68;WSW;23;22%

Visalia;Mostly clear;69;W;8;31%

Watsonville;Clear;53;NNE;3;77%

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Copyright 2022 AccuWeather

Written By