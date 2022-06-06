CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Sunday, June 5, 2022 _____ City\/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Mostly clear;52;SW;5;66% Arcata;Cloudy;57;W;2;92% Auburn;Partly cloudy;64;SSE;2;84% Avalon;Mostly cloudy;60;WSW;4;93% Bakersfield;Mostly clear;79;NNW;6;45% Beale AFB;Clear;68;SSE;6;82% Big Bear City;Clear;54;W;5;62% Bishop;Clear;69;NW;7;32% Blue Canyon;Showers;52;S;7;100% Blythe;Clear;87;SSW;7;30% Burbank;Mostly clear;66;SSE;3;83% Camarillo;Clear;65;SSE;3;80% Camp Pendleton;Cloudy;63;SE;7;93% Campo;Clear;58;SW;3;82% Carlsbad;Cloudy;64;S;3;83% Chico;Clear;70;SE;8;64% China Lake;Clear;79;WNW;8;31% Chino;Clear;65;WSW;3;75% Concord;Clear;66;WNW;8;77% Corona;Clear;66;S;3;73% Crescent City;Cloudy;55;S;10;96% Daggett-Barstow;Clear;80;W;28;32% Edwards AFB;Clear;75;W;17;43% El Centro;Clear;84;W;15;29% Eureka;Mostly cloudy;55;W;2;92% Fairfield;Mostly clear;64;W;5;80% Fresno;Mostly clear;79;NW;15;48% Fullerton;Clear;66;S;5;81% Hanford;Clear;77;NW;8;57% Hawthorne;Partly cloudy;70;Calm;0;67% Hayward;Cloudy;64;W;4;84% Imperial;Clear;84;W;15;29% Imperial Beach;Mostly cloudy;64;N;6;83% Lancaster;Clear;73;W;9;47% Lemoore Nas;Mostly clear;78;NNW;12;51% Lincoln;Mostly clear;64;SSE;6;87% Livermore;Cloudy;64;W;5;87% Lompoc;Cloudy;60;W;9;92% Long Beach;Clear;66;S;3;83% Los Alamitos;Clear;66;S;3;83% Los Angeles;Partly cloudy;65;S;2;80% Los Angeles Downtown;Partly cloudy;65;S;2;80% Madera;Clear;76;NW;6;59% Mammoth;Mostly cloudy;51;SW;7;69% Marysville;Mostly clear;68;S;3;71% Mather AFB;Clear;70;WSW;5;72% Merced;Clear;77;NNW;13;55% Merced (airport);Clear;77;NNW;13;55% Miramar Mcas;Cloudy;61;Calm;0;86% Modesto;Mostly clear;74;NNW;14;61% Moffett Nas;Cloudy;64;NNW;13;87% Mojave;Clear;73;WNW;45;43% Montague;Partly cloudy;58;N;5;57% Monterey Rabr;Cloudy;65;NNW;5;84% Mount Shasta;Mostly cloudy;57;E;3;74% Napa County;Cloudy;62;W;10;86% Needles;Mostly clear;95;WSW;12;15% North Island;Mostly cloudy;66;SW;5;81% Oakland;Mostly cloudy;66;WNW;4;92% Oceanside;Cloudy;64;S;3;83% Ontario;Clear;65;WSW;3;75% Oroville;Mostly cloudy;71;SE;4;70% Oxnard;Clear;64;WSW;5;89% Palm Springs;Clear;87;NW;16;30% Palmdale;Clear;74;W;26;44% Paso Robles;Clear;72;NW;15;63% Point Mugu;Mostly clear;63;W;3;80% Porterville;Clear;77;NNW;3;59% Ramona;Clear;61;SSW;2;85% Redding;Mostly clear;71;SW;3;72% Riverside;Clear;68;SW;3;68% Riverside March;Clear;66;SW;3;68% Sacramento;Clear;67;SW;3;72% Sacramento International;Clear;66;SW;3;77% Salinas;Cloudy;64;WNW;4;89% San Bernardino;Clear;69;W;6;53% San Carlos;Cloudy;61;WNW;4;84% San Diego;Cloudy;64;SW;2;84% San Diego Brown;Mostly cloudy;63;W;5;80% San Diego Montgomery;Cloudy;65;SW;3;77% San Francisco;Mostly cloudy;59;WNW;4;91% San Jose;Mostly cloudy;67;NNW;12;78% San Luis Obispo;Cloudy;61;WNW;6;89% San Nicolas Island;Cloudy;59;WNW;39;100% Sandberg;Partly cloudy;64;N;14;62% Santa Ana;Clear;66;S;3;76% Santa Barbara;Clear;73;NNW;4;64% Santa Maria;Fog;57;WNW;6;96% Santa Monica;Cloudy;66;SSW;6;86% Santa Rosa;Mostly cloudy;63;N;6;83% Santa Ynez;Clear;61;NW;7;91% Santee;Mostly cloudy;64;NNW;2;82% South Lake Tahoe;Mostly clear;49;SSW;5;66% Stockton;Clear;68;WNW;6;77% Thermal;Clear;87;NNW;17;31% Truckee-Tahoe;Partly cloudy;46;SW;5;70% Twentynine Palms;Clear;80;W;5;30% Ukiah;Mostly cloudy;63;Calm;0;59% Vacaville;Clear;71;WSW;9;68% Van Nuys;Mostly clear;63;SSE;2;90% Vandenberg AFB;Showers;57;N;9;100% Victorville;Clear;73;WSW;13;40% Visalia;Clear;78;NW;13;55% Watsonville;Showers;60;WSW;2;93% _____ Copyright 2022 AccuWeather