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Weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Sunday, May 1, 2022

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;42;E;3;64%

Arcata;Cloudy;51;N;1;92%

Auburn;Clear;57;ESE;6;47%

Avalon;Cloudy;51;ESE;3;97%

Bakersfield;Mostly clear;66;ENE;5;34%

Beale AFB;Clear;62;Calm;0;43%

Big Bear City;Mostly clear;37;Calm;0;64%

Bishop;Mostly clear;56;N;14;17%

Blue Canyon;Clear;51;NE;5;25%

Blythe;Clear;78;S;6;23%

Burbank;Mostly cloudy;61;SE;8;72%

Camarillo;Mostly clear;56;Calm;0;80%

Camp Pendleton;Cloudy;60;S;4;88%

Campo;Clear;49;WSW;3;84%

Carlsbad;Cloudy;62;S;8;72%

Chico;Clear;64;NE;5;34%

China Lake;Clear;75;N;6;10%

Chino;Mostly cloudy;57;WSW;4;85%

Concord;Clear;61;SSW;12;51%

Corona;Mostly clear;59;W;8;80%

Crescent City;Cloudy;50;Calm;0;89%

Daggett-Barstow;Clear;68;WNW;14;16%

Edwards AFB;Mostly clear;60;SW;12;27%

El Centro;Clear;72;W;13;30%

Eureka;Mostly cloudy;48;NW;1;91%

Fairfield;Clear;57;SSW;15;55%

Fresno;Clear;71;NW;3;33%

Fullerton;Cloudy;62;Calm;0;72%

Hanford;Mostly clear;66;NW;5;41%

Hawthorne;Cloudy;62;Calm;0;74%

Hayward;Clear;54;W;3;77%

Imperial;Clear;72;W;13;30%

Imperial Beach;Cloudy;58;SSW;7;77%

Lancaster;Mostly clear;57;WSW;5;37%

Lemoore Nas;Mostly clear;59;W;9;37%

Lincoln;Clear;55;S;3;54%

Livermore;Clear;54;NW;7;71%

Lompoc;Cloudy;52;W;9;86%

Long Beach;Cloudy;62;SSE;5;72%

Los Alamitos;Cloudy;62;SSE;5;72%

Los Angeles;Cloudy;60;SSE;3;77%

Los Angeles Downtown;Cloudy;60;SSE;3;77%

Madera;Clear;65;WNW;4;45%

Mammoth;Clear;48;SSE;6;42%

Marysville;Clear;58;Calm;0;53%

Mather AFB;Clear;59;SSW;8;51%

Merced;Mostly clear;63;W;3;41%

Merced (airport);Mostly clear;63;W;3;41%

Miramar Mcas;Cloudy;57;S;7;80%

Modesto;Clear;66;WNW;12;35%

Moffett Nas;Clear;55;Calm;0;58%

Mojave;Clear;63;WNW;20;25%

Montague;Showers;55;SSW;3;31%

Monterey Rabr;Mostly clear;53;WSW;8;79%

Mount Shasta;Clear;49;Calm;0;58%

Napa County;Mostly clear;50;Calm;0;79%

Needles;Clear;78;N;12;10%

North Island;Cloudy;59;S;8;74%

Oakland;Mostly clear;56;SW;4;81%

Oceanside;Cloudy;62;S;8;72%

Ontario;Mostly cloudy;57;WSW;4;85%

Oroville;Clear;64;E;3;44%

Oxnard;Mostly clear;56;SSW;3;86%

Palm Springs;Clear;77;NW;17;35%

Palmdale;Clear;60;SSW;6;43%

Paso Robles;Mostly clear;59;WNW;16;43%

Point Mugu;Mostly clear;53;Calm;0;82%

Porterville;Clear;64;S;3;49%

Ramona;Cloudy;55;Calm;0;83%

Redding;Mostly clear;60;WNW;3;60%

Riverside;Mostly clear;58;E;0;83%

Riverside March;Clear;58;SSE;7;74%

Sacramento;Clear;61;SSW;6;45%

Sacramento International;Clear;60;S;8;49%

Salinas;Mostly clear;55;N;10;71%

San Bernardino;Clear;61;W;9;67%

San Carlos;Mostly clear;55;Calm;0;58%

San Diego;Cloudy;59;S;8;74%

San Diego Brown;Cloudy;57;SSW;9;77%

San Diego Montgomery;Cloudy;59;S;8;77%

San Francisco;Mostly clear;51;W;6;79%

San Jose;Clear;56;N;9;66%

San Luis Obispo;Clear;51;NW;9;82%

San Nicolas Island;Clear;52;NW;24;86%

Sandberg;Clear;54;NNW;26;25%

Santa Ana;Cloudy;64;S;4;72%

Santa Barbara;Mostly clear;57;ESE;7;83%

Santa Maria;Partly cloudy;50;WNW;9;86%

Santa Monica;Cloudy;59;Calm;0;83%

Santa Rosa;Mostly clear;52;S;5;76%

Santa Ynez;Mostly cloudy;48;WSW;5;93%

Santee;Cloudy;59;NNW;3;76%

South Lake Tahoe;Clear;37;S;3;59%

Stockton;Clear;64;W;14;37%

Thermal;Clear;76;NNW;21;38%

Truckee-Tahoe;Clear;34;Calm;0;59%

Twentynine Palms;Clear;72;NW;8;23%

Ukiah;Mostly cloudy;55;NNW;3;52%

Vacaville;Mostly clear;58;Calm;0;50%

Van Nuys;Mostly cloudy;61;SSE;8;72%

Vandenberg AFB;Cloudy;48;NNW;7;100%

Victorville;Mostly clear;59;S;7;21%

Visalia;Mostly clear;67;NW;6;40%

Watsonville;Clear;50;ESE;3;86%

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Copyright 2022 AccuWeather