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Weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 12:00 AM PST Friday, February 4, 2022

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Mostly clear;21;Calm;0;77%

Arcata;Mostly clear;41;NE;3;99%

Auburn;Clear;36;Calm;0;86%

Avalon;Clear;56;NNE;4;26%

Bakersfield;Clear;43;Calm;0;60%

Beale AFB;Mostly clear;38;E;5;84%

Big Bear City;Clear;28;E;9;36%

Bishop;Partly cloudy;36;WSW;8;40%

Blue Canyon;Partly cloudy;38;N;3;35%

Blythe;Clear;45;NNW;12;19%

Burbank;Clear;51;Calm;0;39%

Camarillo;Clear;55;E;13;23%

Camp Pendleton;Mostly clear;48;E;3;60%

Campo;Mostly clear;44;N;8;23%

Carlsbad;Clear;40;Calm;0;89%

Chico;Clear;45;Calm;0;52%

China Lake;Clear;37;SW;8;35%

Chino;Mostly clear;51;ENE;11;39%

Concord;Clear;43;Calm;0;70%

Corona;Clear;54;SSE;6;25%

Crescent City;Mostly clear;43;SSE;3;96%

Daggett-Barstow;Partly cloudy;35;Calm;0;30%

Edwards AFB;Clear;29;N;7;43%

El Centro;Partly cloudy;44;W;7;33%

Eureka;Clear;39;NE;4;100%

Fairfield;Clear;37;Calm;0;81%

Fresno;Mostly clear;44;Calm;0;67%

Fullerton;Clear;49;N;3;65%

Hanford;Clear;37;Calm;0;88%

Hawthorne;Clear;53;Calm;0;68%

Hayward;Clear;45;Calm;0;68%

Imperial;Partly cloudy;44;W;7;33%

Imperial Beach;Mostly clear;44;NE;9;68%

Lancaster;Clear;34;NE;5;41%

Lemoore Nas;Clear;38;SW;5;60%

Lincoln;Clear;34;E;5;93%

Livermore;Clear;40;Calm;0;73%

Lompoc;Mostly clear;39;E;5;92%

Long Beach;Clear;50;Calm;0;74%

Los Alamitos;Clear;50;Calm;0;74%

Los Angeles;Clear;51;NNW;1;71%

Los Angeles Downtown;Clear;51;NNW;1;71%

Madera;Clear;42;ENE;1;96%

Mammoth;Clear;30;N;4;65%

Marysville;Partly cloudy;39;Calm;0;85%

Mather AFB;Clear;37;Calm;0;93%

Merced;Hazy moonlight;41;Calm;0;79%

Merced (airport);Hazy moonlight;41;Calm;0;79%

Miramar Mcas;Mostly clear;41;E;4;62%

Modesto;Clear;41;Calm;0;75%

Moffett Nas;Clear;46;Calm;0;70%

Mojave;Clear;37;N;9;32%

Montague;Clear;25;Calm;0;68%

Monterey Rabr;Clear;48;E;6;79%

Mount Shasta;Clear;31;Calm;0;69%

Napa County;Clear;37;ENE;3;85%

Needles;Clear;47;N;7;22%

North Island;Mostly clear;50;Calm;0;65%

Oakland;Mostly clear;48;NW;4;64%

Oceanside;Clear;40;Calm;0;89%

Ontario;Mostly clear;51;ENE;11;39%

Oroville;Clear;55;N;9;32%

Oxnard;Clear;47;Calm;0;70%

Palm Springs;Partly cloudy;52;N;6;25%

Palmdale;Clear;32;WNW;6;45%

Paso Robles;Clear;37;ENE;9;75%

Point Mugu;Mostly clear;58;ENE;17;18%

Porterville;Clear;42;E;5;76%

Ramona;Clear;52;ENE;10;20%

Redding;Clear;51;Calm;0;39%

Riverside;Clear;50;SE;5;25%

Riverside March;Mostly clear;46;SSW;3;29%

Sacramento;Mostly clear;40;Calm;0;85%

Sacramento International;Mostly clear;41;NNE;3;75%

Salinas;Clear;43;SSE;3;82%

San Bernardino;Clear;47;ENE;8;27%

San Carlos;Clear;46;Calm;0;70%

San Diego;Mostly clear;50;Calm;0;65%

San Diego Brown;Clear;45;Calm;5;55%

San Diego Montgomery;Clear;46;ESE;5;70%

San Francisco;Mostly clear;49;NW;5;78%

San Jose;Clear;49;Calm;0;86%

San Luis Obispo;Fog;45;Calm;0;92%

San Nicolas Island;Clear;49;WNW;5;39%

Sandberg;Clear;38;Calm;10;29%

Santa Ana;Mostly clear;53;ESE;4;43%

Santa Barbara;Clear;42;Calm;0;72%

Santa Maria;Mostly clear;41;Calm;0;79%

Santa Monica;Clear;49;NNE;3;70%

Santa Rosa;Clear;40;Calm;0;96%

Santa Ynez;Clear;39;E;3;80%

Santee;Clear;43;Calm;0;70%

South Lake Tahoe;Mostly clear;26;Calm;0;63%

Stockton;Clear;43;E;5;65%

Thermal;Mostly clear;43;N;5;36%

Truckee-Tahoe;Clear;18;ESE;3;79%

Twentynine Palms;Mostly clear;41;ESE;7;28%

Ukiah;Clear;40;Calm;0;82%

Vacaville;Clear;39;Calm;0;75%

Van Nuys;Clear;53;Calm;0;26%

Vandenberg AFB;Mostly clear;43;ESE;8;90%

Victorville;Clear;28;Calm;0;36%

Visalia;Clear;40;E;3;82%

Watsonville;Clear;43;Calm;0;76%

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Copyright 2022 AccuWeather