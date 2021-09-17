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Weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Friday, September 17, 2021

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;54;NE;5;35%

Arcata;Mostly clear;49;W;2;93%

Auburn;Clear;66;Calm;0;48%

Avalon;Cloudy;55;SSW;5;92%

Bakersfield;Clear;75;N;4;22%

Beale AFB;Clear;62;SSW;3;73%

Big Bear City;Clear;45;Calm;0;39%

Bishop;Mostly cloudy;64;WSW;4;24%

Blue Canyon;Clear;63;N;5;41%

Blythe;Partly cloudy;85;SW;5;15%

Burbank;Mostly clear;61;NNE;2;90%

Camarillo;Cloudy;63;NNW;3;75%

Camp Pendleton;Cloudy;64;NW;1;81%

Campo;Clear;59;NE;2;72%

Carlsbad;Cloudy;66;Calm;0;77%

Chico;Clear;73;Calm;0;40%

China Lake;Clear;78;SSW;13;19%

Chino;Mostly clear;60;W;2;82%

Concord;Showers;58;SW;8;77%

Corona;Mostly clear;61;SSW;2;80%

Crescent City;Partly cloudy;52;SSE;13;86%

Daggett-Barstow;Clear;75;WNW;9;15%

Edwards AFB;Mostly clear;71;SW;10;17%

El Centro;Mostly cloudy;84;WNW;8;15%

Eureka;Cloudy;47;ESE;6;90%

Fairfield;Showers;56;WSW;6;90%

Fresno;Mostly clear;75;NW;10;46%

Fullerton;Partly cloudy;63;Calm;0;77%

Hanford;Clear;74;WNW;8;44%

Hawthorne;Mostly cloudy;62;W;5;77%

Hayward;Mostly cloudy;55;W;3;85%

Imperial;Mostly cloudy;84;WNW;8;15%

Imperial Beach;Cloudy;68;NW;3;87%

Lancaster;Clear;70;W;18;23%

Lemoore Nas;Clear;72;NW;10;40%

Lincoln;Clear;59;Calm;0;71%

Livermore;Mostly clear;54;WSW;3;93%

Lompoc;Cloudy;57;Calm;0;83%

Long Beach;Partly cloudy;62;N;6;80%

Los Alamitos;Partly cloudy;62;N;6;80%

Los Angeles;Partly cloudy;59;Calm;0;90%

Los Angeles Downtown;Partly cloudy;59;Calm;0;90%

Madera;Clear;66;WNW;6;62%

Mammoth;Clear;61;SE;2;26%

Marysville;Clear;65;SSE;6;62%

Mather AFB;Clear;59;S;6;76%

Merced;Clear;64;W;7;67%

Merced (airport);Clear;64;W;7;67%

Miramar Mcas;Cloudy;62;Calm;0;86%

Modesto;Clear;63;NNW;4;71%

Moffett Nas;Mostly cloudy;61;SSE;2;89%

Mojave;Clear;72;SSW;8;30%

Montague;Clear;64;NE;7;29%

Monterey Rabr;Cloudy;58;SW;6;80%

Mount Shasta;Clear;53;Calm;0;54%

Napa County;Cloudy;55;W;10;89%

Needles;Mostly cloudy;90;SW;12;4%

North Island;Cloudy;67;NW;5;70%

Oakland;Mostly cloudy;57;WSW;3;92%

Oceanside;Cloudy;66;Calm;0;77%

Ontario;Mostly clear;60;W;2;82%

Oroville;Clear;71;E;7;50%

Oxnard;Cloudy;60;W;6;83%

Palm Springs;Clear;86;WNW;7;20%

Palmdale;Clear;66;SSE;9;31%

Paso Robles;Clear;54;SSW;5;74%

Point Mugu;Cloudy;60;Calm;0;77%

Porterville;Clear;69;ESE;6;44%

Ramona;Clear;53;W;3;100%

Redding;Clear;76;SW;5;37%

Riverside;Clear;62;WSW;2;79%

Riverside March;Clear;62;WSW;2;77%

Sacramento;Clear;60;S;10;74%

Sacramento International;Clear;59;S;4;77%

Salinas;Cloudy;59;WNW;8;77%

San Bernardino;Clear;65;W;6;62%

San Carlos;Cloudy;59;Calm;0;82%

San Diego;Cloudy;67;NW;5;70%

San Diego Brown;Cloudy;65;Calm;0;75%

San Diego Montgomery;Cloudy;64;Calm;0;77%

San Francisco;Mostly cloudy;55;WSW;4;89%

San Jose;Partly cloudy;60;Calm;0;77%

San Luis Obispo;Mostly cloudy;55;WNW;7;83%

San Nicolas Island;Cloudy;58;WNW;8;80%

Sandberg;Clear;65;SSW;6;33%

Santa Ana;Mostly cloudy;61;WSW;2;86%

Santa Barbara;Clear;55;NE;2;89%

Santa Maria;Cloudy;55;Calm;0;86%

Santa Monica;Cloudy;61;Calm;0;83%

Santa Rosa;Cloudy;54;ESE;3;89%

Santa Ynez;Clear;52;Calm;0;87%

Santee;Mostly cloudy;63;WNW;5;77%

South Lake Tahoe;Clear;50;S;3;58%

Stockton;Clear;62;NW;3;76%

Thermal;Mostly clear;85;NW;13;27%

Truckee-Tahoe;Clear;46;Calm;0;61%

Twentynine Palms;Mostly clear;77;WSW;4;11%

Ukiah;Clear;64;S;9;60%

Vacaville;Cloudy;63;SW;8;69%

Van Nuys;Mostly cloudy;58;NE;2;87%

Vandenberg AFB;Cloudy;54;Calm;0;91%

Victorville;Clear;67;S;5;41%

Visalia;Clear;72;NW;10;51%

Watsonville;Cloudy;55;WSW;5;89%

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Copyright 2021 AccuWeather