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Weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Wednesday, June 23, 2021

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;68;W;10;28%

Arcata;Cloudy;56;NW;1;89%

Auburn;Clear;68;SSE;5;55%

Avalon;Mostly clear;57;SSW;6;93%

Bakersfield;Clear;82;N;17;24%

Beale AFB;Clear;70;SSE;8;59%

Big Bear City;Cloudy;64;NW;3;31%

Bishop;Clear;72;N;5;13%

Blue Canyon;Clear;63;S;3;51%

Blythe;Mostly cloudy;91;SSW;6;31%

Burbank;Mostly cloudy;68;SE;9;67%

Camarillo;Mostly clear;65;Calm;0;77%

Camp Pendleton;Mostly cloudy;63;W;4;93%

Campo;Mostly cloudy;71;W;3;51%

Carlsbad;Cloudy;65;W;7;90%

Chico;Clear;79;SE;9;38%

China Lake;Mostly clear;82;SSE;6;17%

Chino;Partly cloudy;68;W;2;67%

Concord;Clear;61;SW;14;72%

Corona;Partly cloudy;68;W;5;69%

Crescent City;Mostly cloudy;54;SW;1;98%

Daggett-Barstow;Cloudy;88;W;13;16%

Edwards AFB;Mostly clear;77;WNW;7;19%

El Centro;Partly cloudy;91;ENE;3;29%

Eureka;Cloudy;54;Calm;0;93%

Fairfield;Mostly clear;62;SW;29;65%

Fresno;Clear;83;SW;3;19%

Fullerton;Partly cloudy;66;W;5;72%

Hanford;Clear;82;W;7;21%

Hawthorne;Mostly clear;63;SSW;5;83%

Hayward;Mostly cloudy;62;W;9;72%

Imperial;Partly cloudy;91;ENE;3;29%

Imperial Beach;Showers;67;W;6;100%

Lancaster;Clear;79;W;10;17%

Lemoore Nas;Clear;78;N;9;23%

Lincoln;Clear;68;S;9;55%

Livermore;Mostly clear;59;W;13;77%

Lompoc;Cloudy;59;NW;3;87%

Long Beach;Partly cloudy;64;WNW;7;80%

Los Alamitos;Partly cloudy;64;WNW;7;80%

Los Angeles;Partly cloudy;65;Calm;0;77%

Los Angeles Downtown;Partly cloudy;65;Calm;0;77%

Madera;Clear;72;WNW;6;62%

Mammoth;Mostly clear;65;NW;10;43%

Marysville;Clear;71;SSE;10;56%

Mather AFB;Clear;64;S;7;63%

Merced;Clear;73;NW;10;56%

Merced (airport);Clear;73;NW;10;56%

Miramar Mcas;Showers;65;WNW;7;84%

Modesto;Clear;68;NNW;15;58%

Moffett Nas;Cloudy;63;ENE;8;77%

Mojave;Clear;72;SSW;3;19%

Montague;Clear;74;Calm;0;31%

Monterey Rabr;Mostly cloudy;63;SE;9;75%

Mount Shasta;Clear;61;Calm;0;45%

Napa County;Clear;60;W;12;74%

Needles;Partly cloudy;98;W;10;12%

North Island;Mostly cloudy;68;NW;7;75%

Oakland;Cloudy;62;W;4;86%

Oceanside;Cloudy;65;W;7;90%

Ontario;Partly cloudy;68;W;2;67%

Oroville;Clear;73;SE;3;50%

Oxnard;Mostly clear;61;WNW;10;89%

Palm Springs;Mostly cloudy;94;SW;6;23%

Palmdale;Mostly clear;77;NW;7;22%

Paso Robles;Partly cloudy;59;S;12;77%

Point Mugu;Mostly cloudy;62;WNW;13;83%

Porterville;Clear;77;E;3;33%

Ramona;Cloudy;64;WNW;8;80%

Redding;Clear;79;Calm;0;38%

Riverside;Mostly cloudy;72;W;7;54%

Riverside March;Mostly cloudy;73;NW;5;49%

Sacramento;Clear;64;SW;13;67%

Sacramento International;Clear;67;S;9;60%

Salinas;Cloudy;62;N;10;77%

San Bernardino;Cloudy;75;WSW;6;43%

San Carlos;Cloudy;63;SSW;12;67%

San Diego;Cloudy;68;NW;7;75%

San Diego Brown;Cloudy;65;WSW;6;80%

San Diego Montgomery;Cloudy;65;NW;9;84%

San Francisco;Partly cloudy;58;WSW;4;91%

San Jose;Mostly cloudy;62;SW;9;67%

San Luis Obispo;Partly cloudy;59;WNW;6;83%

San Nicolas Island;Clear;59;NW;16;91%

Sandberg;Clear;70;S;5;25%

Santa Ana;Mostly cloudy;64;WSW;2;84%

Santa Barbara;Clear;60;Calm;0;86%

Santa Maria;Cloudy;59;N;7;86%

Santa Monica;Mostly clear;63;E;6;86%

Santa Rosa;Mostly cloudy;59;S;5;77%

Santa Ynez;Clear;55;Calm;0;87%

Santee;Cloudy;64;WNW;7;82%

South Lake Tahoe;Clear;55;Calm;0;54%

Stockton;Clear;63;NW;9;75%

Thermal;Mostly cloudy;85;W;3;35%

Truckee-Tahoe;Clear;52;SSE;6;57%

Twentynine Palms;Cloudy;89;WSW;4;18%

Ukiah;Clear;65;SSE;6;62%

Vacaville;Clear;67;SW;12;58%

Van Nuys;Mostly clear;66;ESE;5;70%

Vandenberg AFB;Clear;56;N;3;89%

Victorville;Mostly cloudy;75;SW;4;32%

Visalia;Clear;78;W;6;27%

Watsonville;Cloudy;61;W;5;77%

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Copyright 2021 AccuWeather