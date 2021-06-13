CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Sunday, June 13, 2021 _____ City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Clear;55;N;3;61% Arcata;Mostly cloudy;62;SSW;3;94% Auburn;Clear;72;SE;7;56% Avalon;Mostly cloudy;71;WSW;3;22% Bakersfield;Clear;80;E;5;27% Beale AFB;Clear;76;ESE;10;56% Big Bear City;Clear;48;Calm;0;42% Bishop;Clear;81;SE;17;12% Blue Canyon;Clear;58;Calm;0;66% Blythe;Partly cloudy;90;SSW;6;7% Burbank;Clear;69;SE;5;50% Camarillo;Clear;66;Calm;0;67% Camp Pendleton;Clear;62;E;2;88% Campo;Clear;60;ENE;3;56% Carlsbad;Mostly clear;57;Calm;0;93% Chico;Mostly clear;81;ESE;8;38% China Lake;Clear;84;SSW;13;16% Chino;Clear;67;NW;2;48% Concord;Clear;67;SW;9;72% Corona;Clear;65;N;3;54% Crescent City;Cloudy;62;SSE;12;89% Daggett-Barstow;Clear;85;WNW;15;16% Edwards AFB;Clear;76;WSW;12;27% El Centro;Clear;84;W;10;22% Eureka;Cloudy;64;SSE;6;84% Fairfield;Clear;64;SW;22;79% Fresno;Clear;82;WNW;12;40% Fullerton;Clear;69;SSE;6;56% Hanford;Clear;70;Calm;0;75% Hawthorne;Clear;65;WNW;3;75% Hayward;Mostly cloudy;63;W;10;87% Imperial;Clear;84;W;10;22% Imperial Beach;Clear;57;W;1;96% Lancaster;Clear;75;W;17;28% Lemoore Nas;Clear;75;NNW;7;46% Lincoln;Clear;73;SSE;9;52% Livermore;Mostly clear;64;SW;10;80% Lompoc;Cloudy;55;WNW;6;100% Long Beach;Clear;68;Calm;0;56% Los Alamitos;Clear;68;Calm;0;56% Los Angeles;Clear;67;Calm;0;62% Los Angeles Downtown;Clear;67;Calm;0;62% Madera;Clear;75;NW;4;58% Mammoth;Clear;60;SSE;5;55% Marysville;Clear;76;S;7;53% Mather AFB;Clear;68;SSE;4;70% Merced;Clear;75;N;12;54% Merced (airport);Clear;75;N;12;54% Miramar Mcas;Clear;59;Calm;0;83% Modesto;Clear;75;NNW;8;47% Moffett Nas;Mostly clear;64;NNW;8;82% Mojave;Clear;75;SW;13;25% Montague;Mostly cloudy;69;SW;5;46% Monterey Rabr;Clear;64;SSW;3;80% Mount Shasta;Mostly cloudy;60;Calm;0;64% Napa County;Clear;63;W;15;86% Needles;Mostly clear;93;WSW;12;4% North Island;Clear;67;SW;5;72% Oakland;Mostly cloudy;62;WSW;3;90% Oceanside;Mostly clear;57;Calm;0;93% Ontario;Clear;67;NW;2;48% Oroville;Clear;80;SE;5;41% Oxnard;Clear;61;Calm;0;86% Palm Springs;Clear;92;NW;12;16% Palmdale;Clear;73;W;7;21% Paso Robles;Clear;69;WNW;13;60% Point Mugu;Mostly clear;60;SW;6;83% Porterville;Mostly clear;70;E;5;45% Ramona;Clear;59;Calm;0;64% Redding;Partly cloudy;79;SE;7;43% Riverside;Clear;70;Calm;0;42% Riverside March;Clear;67;WNW;3;40% Sacramento;Clear;68;SSW;9;72% Sacramento International;Clear;72;S;10;61% Salinas;Clear;66;N;7;74% San Bernardino;Clear;72;Calm;0;34% San Carlos;Mostly cloudy;64;W;5;82% San Diego;Clear;67;SW;5;72% San Diego Brown;Clear;63;Calm;3;75% San Diego Montgomery;Clear;64;Calm;0;77% San Francisco;Mostly cloudy;59;W;5;98% San Jose;Mostly cloudy;64;N;8;83% San Luis Obispo;Mostly clear;55;Calm;0;96% San Nicolas Island;Mostly cloudy;56;NW;28;96% Sandberg;Clear;69;NW;10;29% Santa Ana;Clear;62;S;2;77% Santa Barbara;Clear;62;Calm;0;80% Santa Maria;Mostly clear;56;Calm;0;86% Santa Monica;Clear;64;SSW;3;80% Santa Rosa;Partly cloudy;62;SE;7;86% Santa Ynez;Partly cloudy;54;WSW;3;93% Santee;Mostly clear;63;WNW;5;77% South Lake Tahoe;Clear;53;Calm;0;71% Stockton;Clear;68;W;10;69% Thermal;Clear;91;NNW;10;16% Truckee-Tahoe;Clear;52;Calm;0;61% Twentynine Palms;Clear;80;WSW;5;15% Ukiah;Mostly clear;66;NNE;5;72% Vacaville;Clear;74;SSW;6;53% Van Nuys;Clear;66;ESE;6;62% Vandenberg AFB;Fog;54;N;9;98% Victorville;Clear;71;SW;4;32% Visalia;Clear;73;Calm;0;54% Watsonville;Clear;62;Calm;0;83% _____ Copyright 2021 AccuWeather