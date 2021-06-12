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Weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Friday, June 11, 2021

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Showers;54;W;18;43%

Arcata;Showers;61;SE;4;94%

Auburn;Partly cloudy;66;Calm;0;42%

Avalon;Clear;64;NNW;7;39%

Bakersfield;Clear;76;N;6;24%

Beale AFB;Cloudy;73;SSE;7;43%

Big Bear City;Clear;48;Calm;0;29%

Bishop;Clear;69;SSE;12;15%

Blue Canyon;Partly cloudy;51;SW;3;33%

Blythe;Clear;80;W;3;10%

Burbank;Clear;69;ESE;9;44%

Camarillo;Clear;64;SSE;5;62%

Camp Pendleton;Clear;62;SW;1;82%

Campo;Clear;57;ENE;2;56%

Carlsbad;Clear;59;Calm;0;86%

Chico;Cloudy;75;NE;5;17%

China Lake;Clear;80;S;14;14%

Chino;Clear;67;W;3;48%

Concord;Mostly cloudy;64;WSW;9;62%

Corona;Clear;70;WNW;5;45%

Crescent City;Cloudy;57;SSE;10;96%

Daggett-Barstow;Clear;83;W;18;14%

Edwards AFB;Clear;70;WSW;13;22%

El Centro;Clear;80;W;9;27%

Eureka;Mostly cloudy;61;SE;4;91%

Fairfield;Mostly cloudy;63;SW;18;63%

Fresno;Clear;75;NW;12;23%

Fullerton;Clear;68;SSE;3;62%

Hanford;Partly cloudy;74;NW;9;22%

Hawthorne;Clear;64;SSW;3;69%

Hayward;Partly cloudy;61;WNW;7;77%

Imperial;Clear;80;W;9;27%

Imperial Beach;Clear;60;WSW;2;91%

Lancaster;Clear;71;W;18;20%

Lemoore Nas;Clear;65;NNW;9;30%

Lincoln;Mostly cloudy;70;SSE;8;40%

Livermore;Clear;62;WSW;10;64%

Lompoc;Clear;56;W;8;80%

Long Beach;Clear;68;WNW;3;46%

Los Alamitos;Partly cloudy;68;WNW;3;46%

Los Angeles;Mostly clear;66;Calm;0;64%

Los Angeles Downtown;Mostly clear;66;Calm;0;64%

Madera;Partly cloudy;69;NW;3;43%

Mammoth;Mostly cloudy;44;S;8;72%

Marysville;Cloudy;74;SSE;9;38%

Mather AFB;Clear;68;SSW;8;45%

Merced;Clear;71;NNW;13;41%

Merced (airport);Clear;71;NNW;13;41%

Miramar Mcas;Clear;60;WNW;6;77%

Modesto;Clear;68;NW;13;40%

Moffett Nas;Cloudy;63;N;8;77%

Mojave;Clear;72;NW;20;18%

Montague;Partly cloudy;57;S;6;74%

Monterey Rabr;Clear;62;SW;6;69%

Mount Shasta;Mostly cloudy;55;Calm;0;50%

Napa County;Mostly cloudy;62;W;15;72%

Needles;Clear;92;WSW;13;2%

North Island;Clear;66;WNW;5;72%

Oakland;Partly cloudy;61;W;3;87%

Oceanside;Clear;59;Calm;0;86%

Ontario;Clear;67;W;3;48%

Oroville;Mostly cloudy;77;S;6;21%

Oxnard;Clear;61;W;3;75%

Palm Springs;Clear;90;NW;9;19%

Palmdale;Clear;72;WNW;6;20%

Paso Robles;Clear;65;NW;16;39%

Point Mugu;Clear;58;WNW;5;77%

Porterville;Partly cloudy;68;ESE;3;41%

Ramona;Clear;59;Calm;0;55%

Redding;Mostly cloudy;66;NE;6;49%

Riverside;Mostly clear;70;W;5;42%

Riverside March;Clear;63;Calm;0;43%

Sacramento;Clear;66;SSW;9;56%

Sacramento International;Clear;72;SW;8;42%

Salinas;Clear;63;W;6;62%

San Bernardino;Clear;72;SW;5;36%

San Carlos;Mostly cloudy;63;W;6;72%

San Diego;Clear;66;WNW;5;72%

San Diego Brown;Clear;63;Calm;6;72%

San Diego Montgomery;Clear;64;W;5;69%

San Francisco;Mostly clear;59;W;3;85%

San Jose;Partly cloudy;63;NNW;8;62%

San Luis Obispo;Clear;56;WNW;15;83%

San Nicolas Island;Clear;56;NW;29;77%

Sandberg;Clear;61;NNW;23;34%

Santa Ana;Clear;62;SSW;2;80%

Santa Barbara;Clear;63;Calm;0;64%

Santa Maria;Clear;55;W;7;79%

Santa Monica;Clear;62;SE;3;77%

Santa Rosa;Partly cloudy;61;N;3;75%

Santa Ynez;Clear;54;Calm;0;76%

Santee;Clear;63;W;3;59%

South Lake Tahoe;Cloudy;54;N;6;36%

Stockton;Partly cloudy;65;WNW;14;58%

Thermal;Clear;89;NW;10;18%

Truckee-Tahoe;Mostly cloudy;50;Calm;0;37%

Twentynine Palms;Clear;80;W;4;11%

Ukiah;Cloudy;62;NNE;3;74%

Vacaville;Clear;68;SW;7;48%

Van Nuys;Clear;66;E;5;56%

Vandenberg AFB;Clear;55;N;23;89%

Victorville;Clear;69;WSW;4;28%

Visalia;Partly cloudy;71;WNW;7;29%

Watsonville;Clear;59;ENE;3;74%

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Copyright 2021 AccuWeather