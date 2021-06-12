CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Friday, June 11, 2021 _____ City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Showers;54;W;18;43% Arcata;Showers;61;SE;4;94% Auburn;Partly cloudy;66;Calm;0;42% Avalon;Clear;64;NNW;7;39% Bakersfield;Clear;76;N;6;24% Beale AFB;Cloudy;73;SSE;7;43% Big Bear City;Clear;48;Calm;0;29% Bishop;Clear;69;SSE;12;15% Blue Canyon;Partly cloudy;51;SW;3;33% Blythe;Clear;80;W;3;10% Burbank;Clear;69;ESE;9;44% Camarillo;Clear;64;SSE;5;62% Camp Pendleton;Clear;62;SW;1;82% Campo;Clear;57;ENE;2;56% Carlsbad;Clear;59;Calm;0;86% Chico;Cloudy;75;NE;5;17% China Lake;Clear;80;S;14;14% Chino;Clear;67;W;3;48% Concord;Mostly cloudy;64;WSW;9;62% Corona;Clear;70;WNW;5;45% Crescent City;Cloudy;57;SSE;10;96% Daggett-Barstow;Clear;83;W;18;14% Edwards AFB;Clear;70;WSW;13;22% El Centro;Clear;80;W;9;27% Eureka;Mostly cloudy;61;SE;4;91% Fairfield;Mostly cloudy;63;SW;18;63% Fresno;Clear;75;NW;12;23% Fullerton;Clear;68;SSE;3;62% Hanford;Partly cloudy;74;NW;9;22% Hawthorne;Clear;64;SSW;3;69% Hayward;Partly cloudy;61;WNW;7;77% Imperial;Clear;80;W;9;27% Imperial Beach;Clear;60;WSW;2;91% Lancaster;Clear;71;W;18;20% Lemoore Nas;Clear;65;NNW;9;30% Lincoln;Mostly cloudy;70;SSE;8;40% Livermore;Clear;62;WSW;10;64% Lompoc;Clear;56;W;8;80% Long Beach;Clear;68;WNW;3;46% Los Alamitos;Partly cloudy;68;WNW;3;46% Los Angeles;Mostly clear;66;Calm;0;64% Los Angeles Downtown;Mostly clear;66;Calm;0;64% Madera;Partly cloudy;69;NW;3;43% Mammoth;Mostly cloudy;44;S;8;72% Marysville;Cloudy;74;SSE;9;38% Mather AFB;Clear;68;SSW;8;45% Merced;Clear;71;NNW;13;41% Merced (airport);Clear;71;NNW;13;41% Miramar Mcas;Clear;60;WNW;6;77% Modesto;Clear;68;NW;13;40% Moffett Nas;Cloudy;63;N;8;77% Mojave;Clear;72;NW;20;18% Montague;Partly cloudy;57;S;6;74% Monterey Rabr;Clear;62;SW;6;69% Mount Shasta;Mostly cloudy;55;Calm;0;50% Napa County;Mostly cloudy;62;W;15;72% Needles;Clear;92;WSW;13;2% North Island;Clear;66;WNW;5;72% Oakland;Partly cloudy;61;W;3;87% Oceanside;Clear;59;Calm;0;86% Ontario;Clear;67;W;3;48% Oroville;Mostly cloudy;77;S;6;21% Oxnard;Clear;61;W;3;75% Palm Springs;Clear;90;NW;9;19% Palmdale;Clear;72;WNW;6;20% Paso Robles;Clear;65;NW;16;39% Point Mugu;Clear;58;WNW;5;77% Porterville;Partly cloudy;68;ESE;3;41% Ramona;Clear;59;Calm;0;55% Redding;Mostly cloudy;66;NE;6;49% Riverside;Mostly clear;70;W;5;42% Riverside March;Clear;63;Calm;0;43% Sacramento;Clear;66;SSW;9;56% Sacramento International;Clear;72;SW;8;42% Salinas;Clear;63;W;6;62% San Bernardino;Clear;72;SW;5;36% San Carlos;Mostly cloudy;63;W;6;72% San Diego;Clear;66;WNW;5;72% San Diego Brown;Clear;63;Calm;6;72% San Diego Montgomery;Clear;64;W;5;69% San Francisco;Mostly clear;59;W;3;85% San Jose;Partly cloudy;63;NNW;8;62% San Luis Obispo;Clear;56;WNW;15;83% San Nicolas Island;Clear;56;NW;29;77% Sandberg;Clear;61;NNW;23;34% Santa Ana;Clear;62;SSW;2;80% Santa Barbara;Clear;63;Calm;0;64% Santa Maria;Clear;55;W;7;79% Santa Monica;Clear;62;SE;3;77% Santa Rosa;Partly cloudy;61;N;3;75% Santa Ynez;Clear;54;Calm;0;76% Santee;Clear;63;W;3;59% South Lake Tahoe;Cloudy;54;N;6;36% Stockton;Partly cloudy;65;WNW;14;58% Thermal;Clear;89;NW;10;18% Truckee-Tahoe;Mostly cloudy;50;Calm;0;37% Twentynine Palms;Clear;80;W;4;11% Ukiah;Cloudy;62;NNE;3;74% Vacaville;Clear;68;SW;7;48% Van Nuys;Clear;66;E;5;56% Vandenberg AFB;Clear;55;N;23;89% Victorville;Clear;69;WSW;4;28% Visalia;Partly cloudy;71;WNW;7;29% Watsonville;Clear;59;ENE;3;74% _____ Copyright 2021 AccuWeather