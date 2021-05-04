CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Monday, May 3, 2021 _____ City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Partly cloudy;56;NW;15;43% Arcata;Mostly cloudy;52;NNW;3;92% Auburn;Clear;61;Calm;0;44% Avalon;Clear;62;WNW;7;45% Bakersfield;Clear;72;Calm;0;24% Beale AFB;Clear;66;SE;3;39% Big Bear City;Clear;37;Calm;0;32% Bishop;Clear;62;N;16;18% Blue Canyon;Clear;58;NE;8;20% Blythe;Clear;70;W;4;16% Burbank;Mostly clear;64;E;12;64% Camarillo;Mostly clear;60;SSW;6;80% Camp Pendleton;Mostly cloudy;61;S;2;90% Campo;Clear;53;NE;3;80% Carlsbad;Mostly cloudy;57;Calm;0;89% Chico;Partly cloudy;77;N;5;20% China Lake;Partly cloudy;71;S;8;23% Chino;Clear;64;W;2;70% Concord;Clear;74;WNW;8;34% Corona;Clear;65;WSW;5;62% Crescent City;Fog;49;NNW;13;96% Daggett-Barstow;Clear;72;S;5;10% Edwards AFB;Partly cloudy;68;S;5;22% El Centro;Clear;72;WSW;7;32% Eureka;Mostly cloudy;51;NNW;4;96% Fairfield;Clear;67;WSW;9;43% Fresno;Clear;77;W;3;22% Fullerton;Partly cloudy;63;SSE;5;83% Hanford;Clear;65;WNW;3;55% Hawthorne;Partly cloudy;61;Calm;0;77% Hayward;Clear;60;WSW;5;69% Imperial;Clear;72;WSW;7;32% Imperial Beach;Mostly clear;63;SW;3;90% Lancaster;Mostly clear;67;W;10;21% Lemoore Nas;Clear;66;W;8;30% Lincoln;Mostly clear;64;WNW;6;42% Livermore;Clear;71;WNW;3;36% Lompoc;Clear;55;N;5;95% Long Beach;Partly cloudy;62;SSW;7;77% Los Alamitos;Partly cloudy;62;SSW;7;77% Los Angeles;Mostly clear;62;Calm;0;72% Los Angeles Downtown;Mostly clear;62;Calm;0;72% Madera;Mostly clear;71;N;2;34% Mammoth;Mostly clear;50;NNW;6;57% Marysville;Clear;75;NNW;13;25% Mather AFB;Clear;68;Calm;0;32% Merced;Partly cloudy;70;W;7;30% Merced (airport);Partly cloudy;70;W;7;30% Miramar Mcas;Clear;57;SW;6;86% Modesto;Partly cloudy;74;NW;9;30% Moffett Nas;Partly cloudy;62;N;2;78% Mojave;Clear;68;WNW;20;22% Montague;Partly cloudy;57;NNE;7;50% Monterey Rabr;Clear;58;SW;5;61% Mount Shasta;Clear;57;N;5;47% Napa County;Clear;64;SSE;6;60% Needles;Showers;78;WNW;7;9% North Island;Mostly cloudy;64;N;5;74% Oakland;Clear;59;WSW;2;81% Oceanside;Mostly cloudy;57;Calm;0;89% Ontario;Clear;64;W;2;70% Oroville;Mostly clear;75;NNW;7;28% Oxnard;Clear;56;Calm;0;86% Palm Springs;Clear;83;NW;12;23% Palmdale;Clear;68;W;14;22% Paso Robles;Clear;70;WNW;13;30% Point Mugu;Clear;55;SW;5;83% Porterville;Clear;69;ESE;3;48% Ramona;Clear;54;Calm;0;86% Redding;Mostly clear;72;NNE;6;31% Riverside;Clear;68;SW;5;46% Riverside March;Clear;64;SSW;3;62% Sacramento;Partly cloudy;76;WNW;7;23% Sacramento International;Partly cloudy;74;WNW;8;28% Salinas;Clear;59;NNW;12;61% San Bernardino;Clear;69;Calm;0;38% San Carlos;Mostly clear;63;NNW;5;51% San Diego;Mostly cloudy;64;N;5;74% San Diego Brown;Mostly clear;59;Calm;0;74% San Diego Montgomery;Mostly cloudy;61;SSW;5;80% San Francisco;Clear;60;W;2;59% San Jose;Mostly cloudy;63;NNW;9;59% San Luis Obispo;Clear;54;Calm;0;80% San Nicolas Island;Clear;58;WNW;14;61% Sandberg;Clear;62;NW;22;27% Santa Ana;Clear;62;S;3;86% Santa Barbara;Clear;58;SE;7;83% Santa Maria;Clear;52;Calm;0;80% Santa Monica;Cloudy;60;Calm;0;83% Santa Rosa;Clear;70;NNW;12;37% Santa Ynez;Clear;50;W;5;87% Santee;Clear;61;Calm;0;82% South Lake Tahoe;Clear;43;Calm;0;53% Stockton;Mostly clear;72;WNW;14;36% Thermal;Clear;81;WNW;9;24% Truckee-Tahoe;Clear;41;Calm;0;48% Twentynine Palms;Partly cloudy;71;W;3;11% Ukiah;Clear;66;Calm;0;41% Vacaville;Clear;75;W;5;21% Van Nuys;Mostly cloudy;59;E;7;81% Vandenberg AFB;Mostly clear;49;SE;3;87% Victorville;Clear;65;W;4;29% Visalia;Clear;72;NNW;5;37% Watsonville;Clear;54;SE;7;77% _____ Copyright 2021 AccuWeather