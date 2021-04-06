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Weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Monday, April 5, 2021

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;35;NE;7;38%

Arcata;Mostly clear;44;W;3;94%

Auburn;Clear;52;SE;5;71%

Avalon;Mostly clear;55;NW;5;61%

Bakersfield;Clear;66;N;9;41%

Beale AFB;Clear;52;ESE;8;76%

Big Bear City;Mostly cloudy;46;SSW;3;31%

Bishop;Clear;54;NNW;9;32%

Blue Canyon;Clear;44;NE;3;73%

Blythe;Mostly cloudy;78;SW;6;16%

Burbank;Clear;57;ESE;8;71%

Camarillo;Clear;56;SE;5;74%

Camp Pendleton;Cloudy;58;S;2;85%

Campo;Clear;51;SSW;4;80%

Carlsbad;Cloudy;58;SSE;3;80%

Chico;Clear;57;E;3;58%

China Lake;Mostly cloudy;70;SW;10;21%

Chino;Clear;55;W;3;81%

Concord;Mostly clear;52;SSW;10;74%

Corona;Clear;58;WNW;6;77%

Crescent City;Clear;45;SSW;5;85%

Daggett-Barstow;Clear;69;WSW;31;23%

Edwards AFB;Clear;64;WSW;17;24%

El Centro;Clear;74;W;21;24%

Eureka;Mostly clear;42;W;3;90%

Fairfield;Clear;51;SW;21;78%

Fresno;Clear;62;NNW;10;47%

Fullerton;Clear;60;SSE;3;72%

Hanford;Clear;63;NW;9;49%

Hawthorne;Clear;56;SSW;5;80%

Hayward;Mostly cloudy;51;WNW;6;76%

Imperial;Clear;74;W;21;24%

Imperial Beach;Mostly cloudy;57;N;5;87%

Lancaster;Clear;60;W;18;42%

Lemoore Nas;Mostly cloudy;57;NNW;12;52%

Lincoln;Clear;52;SE;5;81%

Livermore;Clear;48;W;6;82%

Lompoc;Cloudy;52;NW;10;80%

Long Beach;Clear;60;WSW;6;64%

Los Alamitos;Mostly clear;60;WSW;6;64%

Los Angeles;Clear;58;Calm;0;74%

Los Angeles Downtown;Clear;58;Calm;0;74%

Madera;Mostly clear;57;NNW;1;67%

Mammoth;Clear;41;NNE;4;23%

Marysville;Clear;57;SSE;7;66%

Mather AFB;Clear;54;SW;7;76%

Merced;Clear;57;NW;7;59%

Merced (airport);Clear;57;NW;7;59%

Miramar Mcas;Cloudy;55;Calm;0;83%

Modesto;Mostly clear;53;WNW;8;66%

Moffett Nas;Mostly cloudy;51;SSW;2;81%

Mojave;Mostly clear;59;W;15;44%

Montague;Clear;43;N;12;43%

Monterey Rabr;Cloudy;52;WSW;5;76%

Mount Shasta;Clear;46;N;3;31%

Napa County;Clear;49;WSW;9;83%

Needles;Cloudy;82;WNW;10;5%

North Island;Mostly cloudy;61;W;5;66%

Oakland;Mostly cloudy;50;SW;3;86%

Oceanside;Cloudy;58;SSE;3;80%

Ontario;Clear;55;W;3;81%

Oroville;Clear;59;Calm;0;57%

Oxnard;Mostly clear;55;W;9;83%

Palm Springs;Mostly clear;73;NW;18;35%

Palmdale;Clear;62;W;12;25%

Paso Robles;Mostly clear;50;WNW;12;76%

Point Mugu;Mostly cloudy;54;WNW;12;80%

Porterville;Clear;59;NW;6;59%

Ramona;Showers;44;Calm;0;100%

Redding;Clear;59;Calm;0;55%

Riverside;Clear;58;N;6;74%

Riverside March;Partly cloudy;54;NW;6;79%

Sacramento;Clear;53;SW;10;76%

Sacramento International;Clear;54;S;8;77%

Salinas;Cloudy;52;NW;6;74%

San Bernardino;Clear;60;WSW;6;65%

San Carlos;Mostly clear;48;Calm;0;87%

San Diego;Cloudy;61;W;5;66%

San Diego Brown;Cloudy;57;WSW;3;77%

San Diego Montgomery;Cloudy;57;WSW;6;77%

San Francisco;Mostly cloudy;49;WSW;4;80%

San Jose;Mostly cloudy;52;N;8;74%

San Luis Obispo;Cloudy;51;NW;13;85%

San Nicolas Island;Cloudy;50;NW;28;89%

Sandberg;Mostly clear;53;NW;26;56%

Santa Ana;Clear;56;S;2;86%

Santa Barbara;Clear;59;NNE;15;59%

Santa Maria;Cloudy;50;NW;10;86%

Santa Monica;Clear;55;Calm;0;79%

Santa Rosa;Partly cloudy;47;SSE;6;89%

Santa Ynez;Cloudy;48;NW;3;87%

Santee;Cloudy;57;Calm;0;82%

South Lake Tahoe;Clear;35;Calm;0;75%

Stockton;Partly cloudy;50;W;10;76%

Thermal;Mostly clear;77;NNW;21;28%

Truckee-Tahoe;Clear;32;Calm;0;86%

Twentynine Palms;Mostly cloudy;68;NNW;7;32%

Ukiah;Showers;53;Calm;0;71%

Vacaville;Clear;55;SW;8;71%

Van Nuys;Clear;55;ESE;3;79%

Vandenberg AFB;Cloudy;50;N;16;89%

Victorville;Cloudy;61;W;6;33%

Visalia;Partly cloudy;60;NW;8;53%

Watsonville;Cloudy;51;SE;9;79%

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Copyright 2021 AccuWeather