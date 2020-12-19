CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Friday, December 18, 2020 _____ City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Partly cloudy;31;Calm;0;69% Arcata;Mostly cloudy;48;SE;3;90% Auburn;Mostly clear;41;E;3;100% Avalon;Clear;58;N;5;23% Bakersfield;Clear;43;NE;7;73% Beale AFB;Clear;37;Calm;0;93% Big Bear City;Clear;19;Calm;0;49% Bishop;Clear;34;WNW;10;37% Blue Canyon;Mostly clear;46;NNE;3;29% Blythe;Clear;50;NNW;6;33% Burbank;Clear;50;Calm;0;53% Camarillo;Clear;59;NE;12;21% Camp Pendleton;Clear;58;NE;4;43% Campo;Clear;47;ENE;6;35% Carlsbad;Clear;42;Calm;0;100% Chico;Cloudy;45;Calm;0;75% China Lake;Clear;38;SSW;8;35% Chino;Clear;52;NNE;4;46% Concord;Clear;42;Calm;0;78% Corona;Clear;61;E;12;20% Crescent City;Cloudy;51;SSE;13;71% Daggett-Barstow;Clear;38;WNW;9;37% Edwards AFB;Clear;40;NNW;9;33% El Centro;Clear;47;WNW;3;49% Eureka;Cloudy;49;SE;8;71% Fairfield;Clear;38;S;3;88% Fresno;Mostly clear;43;Calm;0;88% Fullerton;Partly cloudy;53;E;3;46% Hanford;Fog;36;ENE;5;96% Hawthorne;Partly cloudy;55;Calm;6;58% Hayward;Clear;47;Calm;0;63% Imperial;Clear;47;WNW;3;49% Imperial Beach;Mostly clear;44;N;2;85% Lancaster;Mostly clear;28;NW;9;46% Lemoore Nas;Mostly clear;36;W;7;72% Lincoln;Mostly clear;37;Calm;0;93% Livermore;Clear;40;Calm;0;79% Lompoc;Clear;41;E;3;88% Long Beach;Mostly cloudy;51;Calm;0;63% Los Alamitos;Mostly cloudy;51;Calm;0;63% Los Angeles;Mostly clear;52;Calm;0;66% Los Angeles Downtown;Mostly clear;52;Calm;0;66% Madera;Fog;41;ESE;3;100% Mammoth;Clear;31;SE;5;83% Marysville;Mostly clear;40;E;3;85% Mather AFB;Clear;39;Calm;0;100% Merced;Fog;38;Calm;0;92% Merced (airport);Fog;38;Calm;0;92% Miramar Mcas;Mostly clear;45;NE;6;79% Modesto;Clear;39;ESE;5;95% Moffett Nas;Clear;42;NW;2;83% Mojave;Mostly clear;36;NNW;8;37% Montague;Clear;31;Calm;0;88% Monterey Rabr;Clear;44;SE;3;82% Mount Shasta;Mostly clear;28;Calm;0;88% Napa County;Clear;37;SE;7;81% Needles;Clear;54;N;8;27% North Island;Mostly clear;55;Calm;0;77% Oakland;Clear;40;NNE;2;92% Oceanside;Clear;42;Calm;0;100% Ontario;Clear;52;NNE;4;46% Oroville;Mostly cloudy;46;ENE;3;73% Oxnard;Clear;50;NE;7;39% Palm Springs;Clear;59;W;10;23% Palmdale;Mostly clear;36;Calm;0;42% Paso Robles;Clear;40;ESE;3;70% Point Mugu;Clear;51;NNE;13;44% Porterville;Clear;39;E;5;92% Ramona;Clear;54;NNE;10;32% Redding;Mostly cloudy;39;Calm;0;79% Riverside;Clear;58;E;6;20% Riverside March;Clear;44;Calm;0;35% Sacramento;Clear;40;ESE;5;89% Sacramento International;Clear;41;SE;3;88% Salinas;Clear;43;ENE;3;88% San Bernardino;Clear;47;E;6;34% San Carlos;Clear;45;Calm;0;70% San Diego;Mostly clear;55;Calm;0;77% San Diego Brown;Mostly clear;48;ESE;5;60% San Diego Montgomery;Mostly clear;51;Calm;0;73% San Francisco;Clear;46;N;2;67% San Jose;Clear;46;SE;3;67% San Luis Obispo;Clear;44;SE;3;67% San Nicolas Island;Clear;53;NW;13;60% Sandberg;Clear;44;NE;18;30% Santa Ana;Mostly clear;55;NE;4;46% Santa Barbara;Clear;45;Calm;0;62% Santa Maria;Clear;43;SE;5;79% Santa Monica;Mostly clear;52;ENE;3;48% Santa Rosa;Clear;38;Calm;0;96% Santa Ynez;Clear;37;Calm;0;80% Santee;Clear;45;Calm;0;75% South Lake Tahoe;Mostly clear;19;Calm;0;91% Stockton;Clear;41;Calm;0;86% Thermal;Clear;51;NNW;5;37% Truckee-Tahoe;Fog;19;Calm;0;100% Twentynine Palms;Clear;47;W;4;32% Ukiah;Mostly cloudy;40;Calm;0;89% Vacaville;Clear;37;Calm;0;92% Van Nuys;Clear;55;N;13;29% Vandenberg AFB;Clear;42;ESE;8;93% Victorville;Clear;40;NW;4;36% Visalia;Fog;39;Calm;0;100% Watsonville;Clear;43;NNW;5;82% _____ Copyright 2020 AccuWeather