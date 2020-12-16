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Weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Tuesday, December 15, 2020

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Cloudy;33;SSE;6;91%

Arcata;Mostly cloudy;51;ESE;2;99%

Auburn;Clear;39;Calm;0;100%

Avalon;Clear;56;WNW;7;24%

Bakersfield;Clear;47;E;5;60%

Beale AFB;Clear;42;NNE;3;95%

Big Bear City;Clear;27;Calm;0;28%

Bishop;Clear;28;NNW;3;49%

Blue Canyon;Clear;39;Calm;0;82%

Blythe;Clear;44;NNE;3;42%

Burbank;Clear;52;Calm;0;32%

Camarillo;Clear;51;NW;6;34%

Camp Pendleton;Clear;55;ENE;4;36%

Campo;Clear;44;NE;5;30%

Carlsbad;Clear;44;Calm;0;70%

Chico;Mostly clear;41;Calm;0;93%

China Lake;Mostly clear;36;WSW;7;40%

Chino;Clear;48;N;3;44%

Concord;Clear;46;Calm;0;82%

Corona;Clear;59;SE;8;17%

Crescent City;Cloudy;50;SE;3;100%

Daggett-Barstow;Clear;41;WSW;6;30%

Edwards AFB;Mostly clear;33;SW;3;40%

El Centro;Clear;46;SSW;3;36%

Eureka;Partly cloudy;50;Calm;0;100%

Fairfield;Clear;38;Calm;0;81%

Fresno;Clear;45;Calm;0;79%

Fullerton;Partly cloudy;52;Calm;0;42%

Hanford;Clear;39;Calm;0;100%

Hawthorne;Mostly clear;53;E;3;50%

Hayward;Clear;50;ENE;5;68%

Imperial;Clear;46;SSW;3;36%

Imperial Beach;Partly cloudy;56;NE;7;74%

Lancaster;Clear;31;W;5;49%

Lemoore Nas;Clear;39;WNW;6;82%

Lincoln;Clear;36;ENE;6;100%

Livermore;Clear;44;Calm;0;82%

Lompoc;Clear;45;NNW;6;74%

Long Beach;Partly cloudy;52;Calm;0;54%

Los Alamitos;Mostly cloudy;52;Calm;0;54%

Los Angeles;Mostly clear;55;Calm;0;39%

Los Angeles Downtown;Mostly clear;55;Calm;0;39%

Madera;Clear;43;ENE;1;100%

Mammoth;Mostly clear;32;S;7;97%

Marysville;Clear;39;Calm;0;88%

Mather AFB;Clear;39;NE;1;97%

Merced;Clear;38;Calm;0;96%

Merced (airport);Clear;38;Calm;0;96%

Miramar Mcas;Mostly clear;45;E;3;62%

Modesto;Clear;40;Calm;0;96%

Moffett Nas;Clear;44;N;2;89%

Mojave;Clear;37;NW;10;44%

Montague;Partly cloudy;32;Calm;0;88%

Monterey Rabr;Clear;47;SE;8;73%

Mount Shasta;Mostly cloudy;29;Calm;0;92%

Napa County;Clear;43;Calm;0;82%

Needles;Clear;51;NNW;9;23%

North Island;Mostly clear;56;Calm;0;61%

Oakland;Clear;43;N;2;93%

Oceanside;Clear;44;Calm;0;70%

Ontario;Clear;48;N;3;44%

Oroville;Clear;43;Calm;0;85%

Oxnard;Clear;53;N;6;34%

Palm Springs;Clear;55;WSW;6;19%

Palmdale;Clear;39;W;8;40%

Paso Robles;Clear;43;E;3;70%

Point Mugu;Clear;49;N;7;47%

Porterville;Clear;40;E;5;89%

Ramona;Clear;41;ESE;3;42%

Redding;Mostly cloudy;40;NW;3;89%

Riverside;Clear;56;NE;5;18%

Riverside March;Clear;42;NW;3;29%

Sacramento;Clear;41;Calm;0;85%

Sacramento International;Clear;42;Calm;0;100%

Salinas;Clear;44;Calm;0;85%

San Bernardino;Clear;47;ESE;3;31%

San Carlos;Clear;46;Calm;0;87%

San Diego;Mostly clear;56;Calm;0;61%

San Diego Brown;Partly cloudy;50;SE;9;60%

San Diego Montgomery;Partly cloudy;51;E;6;51%

San Francisco;Clear;48;N;2;73%

San Jose;Mostly clear;47;Calm;0;73%

San Luis Obispo;Clear;48;SE;5;58%

San Nicolas Island;Clear;51;WNW;10;71%

Sandberg;Clear;42;NNE;12;36%

Santa Ana;Mostly cloudy;49;ENE;2;52%

Santa Barbara;Clear;44;Calm;0;67%

Santa Maria;Clear;57;N;13;36%

Santa Monica;Mostly clear;54;E;3;29%

Santa Rosa;Mostly clear;48;Calm;0;86%

Santa Ynez;Clear;39;Calm;0;80%

Santee;Clear;45;Calm;0;61%

South Lake Tahoe;Clear;27;S;5;92%

Stockton;Clear;42;Calm;0;88%

Thermal;Clear;49;NNW;3;33%

Truckee-Tahoe;Fog;27;Calm;0;100%

Twentynine Palms;Clear;45;NW;5;29%

Ukiah;Mostly cloudy;51;Calm;0;92%

Vacaville;Clear;39;Calm;0;88%

Van Nuys;Clear;53;N;15;31%

Vandenberg AFB;Clear;55;NE;14;42%

Victorville;Clear;35;NNE;3;45%

Visalia;Clear;39;Calm;0;100%

Watsonville;Clear;45;NW;6;85%

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Copyright 2020 AccuWeather