CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 02:00 AM PDT Thursday, August 6, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;58;W;5;59%
Arcata;Cloudy;58;NW;2;95%
Auburn;Clear;59;SE;5;82%
Avalon;Mostly cloudy;56;S;5;93%
Bakersfield;Clear;71;NNW;7;45%
Beale AFB;Clear;58;S;6;84%
Big Bear City;Clear;54;WSW;5;35%
Bishop;Clear;65;SE;7;37%
Blue Canyon;Clear;61;Calm;0;44%
Blythe;Clear;88;S;5;17%
Burbank;Cloudy;64;SE;7;80%
Camarillo;Clear;59;SE;6;86%
Camp Pendleton;Cloudy;66;SSW;2;79%
Campo;Clear;54;NE;6;74%
Carlsbad;Cloudy;68;Calm;0;81%
Chico;Clear;64;SE;8;72%
China Lake;Clear;78;SSW;6;21%
Chino;Mostly cloudy;64;W;2;87%
Concord;Mostly cloudy;61;S;21;80%
Corona;Mostly cloudy;62;Calm;0;93%
Crescent City;Cloudy;59;S;3;83%
Daggett-Barstow;Clear;81;WSW;21;24%
Edwards AFB;Clear;68;SW;14;49%
El Centro;Clear;83;W;6;25%
Eureka;Cloudy;58;NW;2;94%
Fairfield;Mostly cloudy;58;SW;16;82%
Fresno;Clear;66;NW;13;60%
Fullerton;Cloudy;67;SW;5;75%
Hanford;Clear;68;NNW;12;58%
Hawthorne;Cloudy;65;W;3;75%
Hayward;Cloudy;63;SSW;8;72%
Imperial;Clear;83;W;6;25%
Imperial Beach;Cloudy;65;SSW;2;77%
Lancaster;Clear;69;WSW;16;52%
Lemoore Nas;Clear;66;NNW;14;56%
Lincoln;Clear;59;Calm;0;82%
Livermore;Cloudy;60;WSW;13;83%
Lompoc;Cloudy;59;NW;8;83%
Long Beach;Cloudy;65;SE;3;80%
Los Alamitos;Cloudy;65;SE;3;80%
Los Angeles;Cloudy;65;Calm;0;72%
Los Angeles Downtown;Cloudy;65;Calm;0;72%
Madera;Clear;62;WNW;8;74%
Mammoth;Clear;59;SSW;3;64%
Marysville;Clear;60;SSE;9;80%
Mather AFB;Clear;57;SE;3;88%
Merced;Clear;62;NW;5;72%
Merced (airport);Clear;62;NW;5;72%
Miramar Mcas;Cloudy;68;Calm;0;75%
Modesto;Clear;62;N;5;74%
Moffett Nas;Cloudy;61;SW;8;82%
Mojave;Clear;72;W;16;37%
Montague;Clear;57;SE;3;93%
Monterey Rabr;Cloudy;64;SW;5;77%
Mount Shasta;Clear;54;Calm;0;82%
Napa County;Cloudy;61;SSW;14;80%
Needles;Clear;93;SW;3;14%
North Island;Cloudy;66;Calm;0;74%
Oakland;Cloudy;60;SSW;4;82%
Oceanside;Cloudy;68;Calm;0;81%
Ontario;Mostly cloudy;64;W;2;87%
Oroville;Clear;64;SE;9;72%
Oxnard;Mostly clear;60;S;3;89%
Palm Springs;Clear;84;S;3;30%
Palmdale;Clear;70;SW;16;46%
Paso Robles;Clear;57;NW;10;80%
Point Mugu;Mostly clear;59;WSW;8;86%
Porterville;Clear;66;WSW;5;69%
Ramona;Cloudy;59;Calm;0;96%
Redding;Mostly clear;71;SSE;7;58%
Riverside;Partly cloudy;63;W;3;83%
Riverside March;Mostly clear;62;SSE;7;85%
Sacramento;Clear;60;S;3;80%
Sacramento International;Clear;60;S;14;80%
Salinas;Cloudy;63;W;9;77%
San Bernardino;Clear;65;WSW;5;75%
San Carlos;Cloudy;59;W;10;87%
San Diego;Cloudy;66;Calm;0;74%
San Diego Brown;Cloudy;65;Calm;0;77%
San Diego Montgomery;Cloudy;67;SSW;3;72%
San Francisco;Cloudy;59;SW;4;84%
San Jose;Cloudy;62;W;5;74%
San Luis Obispo;Clear;58;Calm;0;83%
San Nicolas Island;Partly cloudy;58;NW;29;83%
Sandberg;Clear;57;WSW;5;60%
Santa Ana;Cloudy;66;SW;2;78%
Santa Barbara;Mostly clear;58;Calm;0;90%
Santa Maria;Cloudy;59;WNW;7;80%
Santa Monica;Cloudy;61;Calm;0;86%
Santa Rosa;Mostly clear;57;Calm;0;83%
Santa Ynez;Cloudy;57;W;5;82%
Santee;Cloudy;66;Calm;0;77%
South Lake Tahoe;Clear;49;S;7;77%
Stockton;Clear;63;W;8;72%
Thermal;Clear;86;NNW;15;27%
Truckee-Tahoe;Clear;46;Calm;0;61%
Twentynine Palms;Clear;77;W;5;20%
Ukiah;Mostly clear;62;Calm;0;72%
Vacaville;Clear;61;SSW;14;77%
Van Nuys;Cloudy;63;ESE;6;80%
Vandenberg AFB;Cloudy;57;NW;7;87%
Victorville;Clear;66;SSW;4;46%
Visalia;Clear;67;NW;12;62%
Watsonville;Cloudy;60;WSW;9;83%
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