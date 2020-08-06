CA Current Conditions as of 02:00 AM PDT Thursday, August 6, 2020

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;58;W;5;59%

Arcata;Cloudy;58;NW;2;95%

Auburn;Clear;59;SE;5;82%

Avalon;Mostly cloudy;56;S;5;93%

Bakersfield;Clear;71;NNW;7;45%

Beale AFB;Clear;58;S;6;84%

Big Bear City;Clear;54;WSW;5;35%

Bishop;Clear;65;SE;7;37%

Blue Canyon;Clear;61;Calm;0;44%

Blythe;Clear;88;S;5;17%

Burbank;Cloudy;64;SE;7;80%

Camarillo;Clear;59;SE;6;86%

Camp Pendleton;Cloudy;66;SSW;2;79%

Campo;Clear;54;NE;6;74%

Carlsbad;Cloudy;68;Calm;0;81%

Chico;Clear;64;SE;8;72%

China Lake;Clear;78;SSW;6;21%

Chino;Mostly cloudy;64;W;2;87%

Concord;Mostly cloudy;61;S;21;80%

Corona;Mostly cloudy;62;Calm;0;93%

Crescent City;Cloudy;59;S;3;83%

Daggett-Barstow;Clear;81;WSW;21;24%

Edwards AFB;Clear;68;SW;14;49%

El Centro;Clear;83;W;6;25%

Eureka;Cloudy;58;NW;2;94%

Fairfield;Mostly cloudy;58;SW;16;82%

Fresno;Clear;66;NW;13;60%

Fullerton;Cloudy;67;SW;5;75%

Hanford;Clear;68;NNW;12;58%

Hawthorne;Cloudy;65;W;3;75%

Hayward;Cloudy;63;SSW;8;72%

Imperial;Clear;83;W;6;25%

Imperial Beach;Cloudy;65;SSW;2;77%

Lancaster;Clear;69;WSW;16;52%

Lemoore Nas;Clear;66;NNW;14;56%

Lincoln;Clear;59;Calm;0;82%

Livermore;Cloudy;60;WSW;13;83%

Lompoc;Cloudy;59;NW;8;83%

Long Beach;Cloudy;65;SE;3;80%

Los Alamitos;Cloudy;65;SE;3;80%

Los Angeles;Cloudy;65;Calm;0;72%

Los Angeles Downtown;Cloudy;65;Calm;0;72%

Madera;Clear;62;WNW;8;74%

Mammoth;Clear;59;SSW;3;64%

Marysville;Clear;60;SSE;9;80%

Mather AFB;Clear;57;SE;3;88%

Merced;Clear;62;NW;5;72%

Merced (airport);Clear;62;NW;5;72%

Miramar Mcas;Cloudy;68;Calm;0;75%

Modesto;Clear;62;N;5;74%

Moffett Nas;Cloudy;61;SW;8;82%

Mojave;Clear;72;W;16;37%

Montague;Clear;57;SE;3;93%

Monterey Rabr;Cloudy;64;SW;5;77%

Mount Shasta;Clear;54;Calm;0;82%

Napa County;Cloudy;61;SSW;14;80%

Needles;Clear;93;SW;3;14%

North Island;Cloudy;66;Calm;0;74%

Oakland;Cloudy;60;SSW;4;82%

Oceanside;Cloudy;68;Calm;0;81%

Ontario;Mostly cloudy;64;W;2;87%

Oroville;Clear;64;SE;9;72%

Oxnard;Mostly clear;60;S;3;89%

Palm Springs;Clear;84;S;3;30%

Palmdale;Clear;70;SW;16;46%

Paso Robles;Clear;57;NW;10;80%

Point Mugu;Mostly clear;59;WSW;8;86%

Porterville;Clear;66;WSW;5;69%

Ramona;Cloudy;59;Calm;0;96%

Redding;Mostly clear;71;SSE;7;58%

Riverside;Partly cloudy;63;W;3;83%

Riverside March;Mostly clear;62;SSE;7;85%

Sacramento;Clear;60;S;3;80%

Sacramento International;Clear;60;S;14;80%

Salinas;Cloudy;63;W;9;77%

San Bernardino;Clear;65;WSW;5;75%

San Carlos;Cloudy;59;W;10;87%

San Diego;Cloudy;66;Calm;0;74%

San Diego Brown;Cloudy;65;Calm;0;77%

San Diego Montgomery;Cloudy;67;SSW;3;72%

San Francisco;Cloudy;59;SW;4;84%

San Jose;Cloudy;62;W;5;74%

San Luis Obispo;Clear;58;Calm;0;83%

San Nicolas Island;Partly cloudy;58;NW;29;83%

Sandberg;Clear;57;WSW;5;60%

Santa Ana;Cloudy;66;SW;2;78%

Santa Barbara;Mostly clear;58;Calm;0;90%

Santa Maria;Cloudy;59;WNW;7;80%

Santa Monica;Cloudy;61;Calm;0;86%

Santa Rosa;Mostly clear;57;Calm;0;83%

Santa Ynez;Cloudy;57;W;5;82%

Santee;Cloudy;66;Calm;0;77%

South Lake Tahoe;Clear;49;S;7;77%

Stockton;Clear;63;W;8;72%

Thermal;Clear;86;NNW;15;27%

Truckee-Tahoe;Clear;46;Calm;0;61%

Twentynine Palms;Clear;77;W;5;20%

Ukiah;Mostly clear;62;Calm;0;72%

Vacaville;Clear;61;SSW;14;77%

Van Nuys;Cloudy;63;ESE;6;80%

Vandenberg AFB;Cloudy;57;NW;7;87%

Victorville;Clear;66;SSW;4;46%

Visalia;Clear;67;NW;12;62%

Watsonville;Cloudy;60;WSW;9;83%

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