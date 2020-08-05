CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 02:00 AM PDT Wednesday, August 5, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;61;E;3;45%
Arcata;Showers;59;NNE;2;92%
Auburn;Clear;68;SE;3;59%
Avalon;Fog;58;WNW;3;93%
Bakersfield;Clear;76;NW;6;35%
Beale AFB;Clear;69;S;13;62%
Big Bear City;Clear;50;Calm;0;53%
Bishop;Clear;65;ESE;6;35%
Blue Canyon;Partly cloudy;65;SE;3;44%
Blythe;Clear;91;S;7;23%
Burbank;Cloudy;65;ESE;7;80%
Camarillo;Cloudy;61;Calm;0;83%
Camp Pendleton;Cloudy;66;S;2;87%
Campo;Clear;55;NE;6;71%
Carlsbad;Cloudy;68;SSE;6;83%
Chico;Clear;73;S;9;56%
China Lake;Clear;80;SW;5;25%
Chino;Mostly clear;63;W;2;89%
Concord;Mostly cloudy;60;S;23;83%
Corona;Mostly clear;65;WNW;3;90%
Crescent City;Cloudy;59;SSW;6;87%
Daggett-Barstow;Clear;85;WSW;17;20%
Edwards AFB;Clear;72;SW;20;39%
El Centro;Clear;86;W;14;11%
Eureka;Showers;59;NNW;2;94%
Fairfield;Partly cloudy;60;SW;26;82%
Fresno;Clear;73;NW;12;52%
Fullerton;Cloudy;67;SSW;5;75%
Hanford;Clear;75;NNW;9;46%
Hawthorne;Cloudy;66;N;3;77%
Hayward;Cloudy;62;WSW;13;77%
Imperial;Clear;86;W;14;11%
Imperial Beach;Cloudy;66;Calm;2;83%
Lancaster;Clear;75;WSW;16;36%
Lemoore Nas;Clear;70;N;9;52%
Lincoln;Clear;64;SSE;12;67%
Livermore;Cloudy;60;WSW;13;86%
Lompoc;Cloudy;57;NW;9;93%
Long Beach;Cloudy;65;SSW;7;80%
Los Alamitos;Cloudy;65;SSW;7;80%
Los Angeles;Cloudy;68;Calm;0;72%
Los Angeles Downtown;Cloudy;68;Calm;0;72%
Madera;Clear;68;WNW;6;62%
Mammoth;Partly cloudy;66;NW;3;49%
Marysville;Clear;67;SSE;15;65%
Mather AFB;Clear;64;S;4;73%
Merced;Clear;65;WSW;5;70%
Merced (airport);Clear;65;WSW;5;70%
Miramar Mcas;Cloudy;66;SW;2;85%
Modesto;Clear;66;N;5;67%
Moffett Nas;Cloudy;63;Calm;0;77%
Mojave;Mostly clear;80;WSW;10;18%
Montague;Clear;71;N;7;48%
Monterey Rabr;Cloudy;65;W;10;75%
Mount Shasta;Clear;61;Calm;0;66%
Napa County;Partly cloudy;60;SW;8;83%
Needles;Clear;94;Calm;0;10%
North Island;Cloudy;67;WNW;5;75%
Oakland;Cloudy;61;SSW;5;91%
Oceanside;Cloudy;68;SSE;6;83%
Ontario;Mostly clear;63;W;2;89%
Oroville;Clear;72;SSE;14;59%
Oxnard;Cloudy;60;WSW;6;89%
Palm Springs;Clear;84;Calm;0;31%
Palmdale;Clear;76;SW;10;34%
Paso Robles;Partly cloudy;58;NW;13;83%
Point Mugu;Cloudy;60;W;6;86%
Porterville;Clear;73;Calm;0;52%
Ramona;Fog;59;SSW;5;100%
Redding;Mostly clear;79;Calm;0;50%
Riverside;Mostly clear;65;W;3;80%
Riverside March;Mostly clear;63;Calm;0;84%
Sacramento;Clear;64;S;9;72%
Sacramento International;Clear;63;S;18;77%
Salinas;Cloudy;63;W;10;77%
San Bernardino;Clear;67;WSW;3;75%
San Carlos;Cloudy;59;WSW;12;87%
San Diego;Cloudy;67;WNW;5;75%
San Diego Brown;Cloudy;65;WSW;3;84%
San Diego Montgomery;Cloudy;67;Calm;0;78%
San Francisco;Cloudy;60;SW;7;95%
San Jose;Mostly cloudy;62;N;3;77%
San Luis Obispo;Cloudy;58;SE;7;90%
San Nicolas Island;Cloudy;57;WNW;18;93%
Sandberg;Clear;63;WNW;4;43%
Santa Ana;Cloudy;66;SW;2;85%
Santa Barbara;Partly cloudy;58;Calm;0;96%
Santa Maria;Cloudy;58;W;4;90%
Santa Monica;Cloudy;65;Calm;0;86%
Santa Rosa;Partly cloudy;57;Calm;0;86%
Santa Ynez;Cloudy;55;Calm;0;93%
Santee;Cloudy;66;S;7;82%
South Lake Tahoe;Clear;52;Calm;0;61%
Stockton;Clear;65;W;23;70%
Thermal;Clear;88;NW;8;28%
Truckee-Tahoe;Clear;46;Calm;0;70%
Twentynine Palms;Clear;80;WNW;3;18%
Ukiah;Partly cloudy;64;N;6;69%
Vacaville;Clear;65;SSW;13;70%
Van Nuys;Cloudy;64;SE;6;83%
Vandenberg AFB;Showers;55;NNW;12;100%
Victorville;Clear;71;SSW;3;40%
Visalia;Clear;75;NW;12;46%
Watsonville;Cloudy;59;Calm;0;96%
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