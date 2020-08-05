CA Current Conditions as of 02:00 AM PDT Wednesday, August 5, 2020

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;61;E;3;45%

Arcata;Showers;59;NNE;2;92%

Auburn;Clear;68;SE;3;59%

Avalon;Fog;58;WNW;3;93%

Bakersfield;Clear;76;NW;6;35%

Beale AFB;Clear;69;S;13;62%

Big Bear City;Clear;50;Calm;0;53%

Bishop;Clear;65;ESE;6;35%

Blue Canyon;Partly cloudy;65;SE;3;44%

Blythe;Clear;91;S;7;23%

Burbank;Cloudy;65;ESE;7;80%

Camarillo;Cloudy;61;Calm;0;83%

Camp Pendleton;Cloudy;66;S;2;87%

Campo;Clear;55;NE;6;71%

Carlsbad;Cloudy;68;SSE;6;83%

Chico;Clear;73;S;9;56%

China Lake;Clear;80;SW;5;25%

Chino;Mostly clear;63;W;2;89%

Concord;Mostly cloudy;60;S;23;83%

Corona;Mostly clear;65;WNW;3;90%

Crescent City;Cloudy;59;SSW;6;87%

Daggett-Barstow;Clear;85;WSW;17;20%

Edwards AFB;Clear;72;SW;20;39%

El Centro;Clear;86;W;14;11%

Eureka;Showers;59;NNW;2;94%

Fairfield;Partly cloudy;60;SW;26;82%

Fresno;Clear;73;NW;12;52%

Fullerton;Cloudy;67;SSW;5;75%

Hanford;Clear;75;NNW;9;46%

Hawthorne;Cloudy;66;N;3;77%

Hayward;Cloudy;62;WSW;13;77%

Imperial;Clear;86;W;14;11%

Imperial Beach;Cloudy;66;Calm;2;83%

Lancaster;Clear;75;WSW;16;36%

Lemoore Nas;Clear;70;N;9;52%

Lincoln;Clear;64;SSE;12;67%

Livermore;Cloudy;60;WSW;13;86%

Lompoc;Cloudy;57;NW;9;93%

Long Beach;Cloudy;65;SSW;7;80%

Los Alamitos;Cloudy;65;SSW;7;80%

Los Angeles;Cloudy;68;Calm;0;72%

Los Angeles Downtown;Cloudy;68;Calm;0;72%

Madera;Clear;68;WNW;6;62%

Mammoth;Partly cloudy;66;NW;3;49%

Marysville;Clear;67;SSE;15;65%

Mather AFB;Clear;64;S;4;73%

Merced;Clear;65;WSW;5;70%

Merced (airport);Clear;65;WSW;5;70%

Miramar Mcas;Cloudy;66;SW;2;85%

Modesto;Clear;66;N;5;67%

Moffett Nas;Cloudy;63;Calm;0;77%

Mojave;Mostly clear;80;WSW;10;18%

Montague;Clear;71;N;7;48%

Monterey Rabr;Cloudy;65;W;10;75%

Mount Shasta;Clear;61;Calm;0;66%

Napa County;Partly cloudy;60;SW;8;83%

Needles;Clear;94;Calm;0;10%

North Island;Cloudy;67;WNW;5;75%

Oakland;Cloudy;61;SSW;5;91%

Oceanside;Cloudy;68;SSE;6;83%

Ontario;Mostly clear;63;W;2;89%

Oroville;Clear;72;SSE;14;59%

Oxnard;Cloudy;60;WSW;6;89%

Palm Springs;Clear;84;Calm;0;31%

Palmdale;Clear;76;SW;10;34%

Paso Robles;Partly cloudy;58;NW;13;83%

Point Mugu;Cloudy;60;W;6;86%

Porterville;Clear;73;Calm;0;52%

Ramona;Fog;59;SSW;5;100%

Redding;Mostly clear;79;Calm;0;50%

Riverside;Mostly clear;65;W;3;80%

Riverside March;Mostly clear;63;Calm;0;84%

Sacramento;Clear;64;S;9;72%

Sacramento International;Clear;63;S;18;77%

Salinas;Cloudy;63;W;10;77%

San Bernardino;Clear;67;WSW;3;75%

San Carlos;Cloudy;59;WSW;12;87%

San Diego;Cloudy;67;WNW;5;75%

San Diego Brown;Cloudy;65;WSW;3;84%

San Diego Montgomery;Cloudy;67;Calm;0;78%

San Francisco;Cloudy;60;SW;7;95%

San Jose;Mostly cloudy;62;N;3;77%

San Luis Obispo;Cloudy;58;SE;7;90%

San Nicolas Island;Cloudy;57;WNW;18;93%

Sandberg;Clear;63;WNW;4;43%

Santa Ana;Cloudy;66;SW;2;85%

Santa Barbara;Partly cloudy;58;Calm;0;96%

Santa Maria;Cloudy;58;W;4;90%

Santa Monica;Cloudy;65;Calm;0;86%

Santa Rosa;Partly cloudy;57;Calm;0;86%

Santa Ynez;Cloudy;55;Calm;0;93%

Santee;Cloudy;66;S;7;82%

South Lake Tahoe;Clear;52;Calm;0;61%

Stockton;Clear;65;W;23;70%

Thermal;Clear;88;NW;8;28%

Truckee-Tahoe;Clear;46;Calm;0;70%

Twentynine Palms;Clear;80;WNW;3;18%

Ukiah;Partly cloudy;64;N;6;69%

Vacaville;Clear;65;SSW;13;70%

Van Nuys;Cloudy;64;SE;6;83%

Vandenberg AFB;Showers;55;NNW;12;100%

Victorville;Clear;71;SSW;3;40%

Visalia;Clear;75;NW;12;46%

Watsonville;Cloudy;59;Calm;0;96%

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