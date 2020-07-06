CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Sunday, July 5, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Mostly clear;69;W;3;25%
Arcata;Mostly cloudy;58;WNW;3;87%
Auburn;Mostly clear;75;Calm;0;32%
Avalon;Clear;79;W;6;27%
Bakersfield;Mostly clear;81;N;6;21%
Beale AFB;Mostly cloudy;80;ESE;7;35%
Big Bear City;Clear;50;Calm;0;37%
Bishop;Mostly cloudy;78;N;10;10%
Blue Canyon;Clear;64;Calm;0;32%
Blythe;Mostly clear;96;SE;4;10%
Burbank;Partly cloudy;76;SE;6;46%
Camarillo;Clear;70;W;3;65%
Camp Pendleton;Clear;72;NW;1;68%
Campo;Clear;62;N;5;45%
Carlsbad;Clear;65;Calm;0;96%
Chico;Mostly cloudy;80;NNE;3;31%
China Lake;Mostly clear;89;SSW;12;15%
Chino;Mostly clear;72;NW;2;49%
Concord;Clear;72;S;12;42%
Corona;Partly cloudy;72;Calm;0;52%
Crescent City;Cloudy;52;W;3;93%
Daggett-Barstow;Clear;89;W;13;15%
Edwards AFB;Mostly clear;80;SW;13;16%
El Centro;Partly cloudy;90;WSW;12;12%
Eureka;Mostly cloudy;58;NW;3;87%
Fairfield;Mostly clear;69;SW;22;44%
Fresno;Mostly cloudy;84;NW;15;26%
Fullerton;Mostly cloudy;77;W;2;56%
Hanford;Mostly cloudy;84;NNW;12;34%
Hawthorne;Mostly clear;70;W;3;78%
Hayward;Clear;62;W;6;69%
Imperial;Partly cloudy;90;WSW;12;12%
Imperial Beach;Mostly clear;70;S;2;97%
Lancaster;Clear;81;WSW;13;13%
Lemoore Nas;Mostly cloudy;79;NNW;13;33%
Lincoln;Mostly cloudy;77;Calm;0;31%
Livermore;Clear;65;WNW;9;54%
Lompoc;Clear;58;W;6;80%
Long Beach;Mostly cloudy;73;NNW;5;58%
Los Alamitos;Mostly cloudy;73;NNW;5;58%
Los Angeles;Mostly cloudy;71;Calm;0;65%
Los Angeles Downtown;Mostly cloudy;71;Calm;0;65%
Madera;Showers;77;WNW;8;43%
Mammoth;Mostly clear;63;NNW;5;32%
Marysville;Mostly cloudy;78;SSE;3;39%
Mather AFB;Mostly cloudy;70;SSE;3;41%
Merced;Showers;81;N;9;25%
Merced (airport);Showers;81;N;9;25%
Miramar Mcas;Mostly clear;68;NNW;5;72%
Modesto;Mostly cloudy;82;NNW;9;16%
Moffett Nas;Clear;62;N;3;71%
Mojave;Clear;81;WNW;30;16%
Montague;Clear;70;N;8;34%
Monterey Rabr;Clear;60;SW;7;69%
Mount Shasta;Clear;67;N;3;30%
Napa County;Clear;63;S;5;64%
Needles;Clear;100;SW;10;6%
North Island;Mostly clear;69;Calm;0;80%
Oakland;Clear;63;SSW;4;77%
Oceanside;Clear;65;Calm;0;96%
Ontario;Mostly clear;72;NW;2;49%
Oroville;Mostly cloudy;84;Calm;0;34%
Oxnard;Clear;63;W;3;90%
Palm Springs;Clear;98;NW;13;14%
Palmdale;Clear;78;SW;7;24%
Paso Robles;Mostly clear;74;NW;18;29%
Point Mugu;Clear;63;NW;5;83%
Porterville;Mostly clear;81;WSW;3;40%
Ramona;Clear;64;E;5;57%
Redding;Partly cloudy;82;W;3;23%
Riverside;Partly cloudy;78;Calm;0;38%
Riverside March;Mostly clear;72;NW;5;39%
Sacramento;Partly cloudy;73;SW;6;40%
Sacramento International;Mostly cloudy;74;SSW;9;42%
Salinas;Clear;62;NW;15;61%
San Bernardino;Mostly clear;80;WSW;3;32%
San Carlos;Clear;63;WNW;8;55%
San Diego;Mostly clear;69;Calm;0;80%
San Diego Brown;Partly cloudy;66;Calm;0;83%
San Diego Montgomery;Mostly clear;72;N;3;65%
San Francisco;Clear;61;WSW;5;76%
San Jose;Clear;65;NNW;7;55%
San Luis Obispo;Clear;57;WNW;6;80%
San Nicolas Island;Clear;61;WNW;15;75%
Sandberg;Clear;73;N;5;18%
Santa Ana;Mostly cloudy;75;SSW;2;70%
Santa Barbara;Mostly clear;65;ESE;6;84%
Santa Maria;Clear;58;NW;3;74%
Santa Monica;Mostly clear;67;SW;3;84%
Santa Rosa;Mostly clear;74;NNW;9;30%
Santa Ynez;Clear;55;SSW;3;81%
Santee;Partly cloudy;70;WNW;6;64%
South Lake Tahoe;Clear;59;Calm;0;40%
Stockton;Mostly cloudy;78;W;14;27%
Thermal;Clear;98;NNW;17;15%
Truckee-Tahoe;Clear;54;SSE;3;46%
Twentynine Palms;Mostly clear;84;WSW;4;13%
Ukiah;Clear;71;NNE;8;32%
Vacaville;Clear;75;SE;5;32%
Van Nuys;Mostly cloudy;75;ESE;3;51%
Vandenberg AFB;Clear;55;NNW;3;88%
Victorville;Clear;77;SSW;3;21%
Visalia;Mostly cloudy;81;NW;5;37%
Watsonville;Partly cloudy;58;E;5;77%
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