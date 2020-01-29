CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Tuesday, January 28, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Mostly cloudy;34;E;6;85%
Arcata;Clear;48;Calm;1;85%
Auburn;Mostly clear;46;Calm;0;90%
Avalon;Clear;59;NW;7;34%
Bakersfield;Clear;49;E;6;77%
Beale AFB;Clear;49;ENE;7;87%
Big Bear City;Clear;36;W;14;32%
Bishop;Clear;40;NW;10;33%
Blue Canyon;Clear;33;NE;5;81%
Blythe;Clear;52;WNW;6;48%
Burbank;Clear;61;NNW;15;26%
Camarillo;Partly cloudy;49;WNW;6;70%
Camp Pendleton;Showers;53;E;6;85%
Campo;Clear;37;NE;6;75%
Carlsbad;Showers;46;Calm;0;93%
Chico;Partly cloudy;48;NE;6;81%
China Lake;Clear;40;SW;7;67%
Chino;Clear;54;NNW;6;59%
Concord;Clear;49;S;3;86%
Corona;Clear;52;W;5;68%
Crescent City;Cloudy;47;Calm;0;100%
Daggett-Barstow;Mostly clear;50;WNW;14;42%
Edwards AFB;Partly cloudy;49;W;14;58%
El Centro;Clear;56;WSW;5;41%
Eureka;Mostly clear;46;Calm;0;89%
Fairfield;Clear;46;S;7;88%
Fresno;Mostly cloudy;54;NW;3;74%
Fullerton;Clear;55;W;3;70%
Hanford;Cloudy;47;Calm;0;89%
Hawthorne;Clear;62;N;3;37%
Hayward;Fog;49;Calm;0;92%
Imperial;Clear;56;WSW;5;41%
Imperial Beach;Mostly clear;57;ESE;5;93%
Lancaster;Clear;50;W;30;52%
Lemoore Nas;Partly cloudy;50;Calm;0;79%
Lincoln;Partly cloudy;43;Calm;0;100%
Livermore;Mostly clear;46;ENE;3;88%
Lompoc;Clear;53;W;10;85%
Long Beach;Clear;54;Calm;0;82%
Los Alamitos;Mostly clear;54;Calm;0;82%
Los Angeles;Clear;62;Calm;0;53%
Los Angeles Downtown;Clear;62;Calm;0;53%
Madera;Clear;47;NW;7;89%
Mammoth;Clear;32;WSW;4;96%
Marysville;Partly cloudy;46;Calm;0;92%
Mather AFB;Mostly cloudy;43;E;5;100%
Merced;Clear;51;NNW;10;79%
Merced (airport);Clear;51;NNW;10;79%
Miramar Mcas;Clear;52;E;7;82%
Modesto;Mostly clear;50;NW;7;76%
Moffett Nas;Mostly cloudy;47;NNW;6;97%
Mojave;Mostly clear;48;E;9;53%
Montague;Partly cloudy;37;Calm;0;78%
Monterey Rabr;Mostly cloudy;52;S;3;86%
Mount Shasta;Mostly cloudy;31;Calm;0;92%
Napa County;Mostly clear;44;Calm;0;95%
Needles;Clear;58;W;7;34%
North Island;Mostly clear;58;ESE;6;93%
Oakland;Fog;47;NNW;6;100%
Oceanside;Showers;46;Calm;0;93%
Ontario;Clear;54;NNW;6;59%
Oroville;Mostly clear;48;ENE;3;86%
Oxnard;Mostly clear;52;E;5;61%
Palm Springs;Clear;58;NNW;3;42%
Palmdale;Clear;48;W;24;51%
Paso Robles;Mostly cloudy;47;N;5;86%
Point Mugu;Partly cloudy;50;NW;9;76%
Porterville;Mostly cloudy;44;SSE;5;92%
Ramona;Clear;42;Calm;0;88%
Redding;Mostly cloudy;45;WNW;5;100%
Riverside;Clear;54;NE;6;61%
Riverside March;Clear;43;Calm;0;77%
Sacramento;Mostly cloudy;47;Calm;0;89%
Sacramento International;Partly cloudy;46;ENE;7;95%
Salinas;Cloudy;53;W;7;89%
San Bernardino;Clear;54;SE;3;50%
San Carlos;Cloudy;50;NW;5;87%
San Diego;Mostly clear;58;ESE;6;93%
San Diego Brown;Clear;51;ESE;5;92%
San Diego Montgomery;Clear;52;ESE;6;92%
San Francisco;Fog;51;NW;7;86%
San Jose;Mostly cloudy;51;N;3;79%
San Luis Obispo;Clear;51;NW;8;96%
San Nicolas Island;Clear;56;NW;28;74%
Sandberg;Partly cloudy;39;N;7;82%
Santa Ana;Clear;54;SW;5;79%
Santa Barbara;Clear;61;NE;12;40%
Santa Maria;Mostly cloudy;50;Calm;0;89%
Santa Monica;Clear;65;N;3;21%
Santa Rosa;Mostly clear;46;Calm;0;95%
Santa Ynez;Clear;54;W;6;62%
Santee;Clear;50;WNW;3;87%
South Lake Tahoe;Clear;27;Calm;0;78%
Stockton;Mostly cloudy;49;Calm;0;86%
Thermal;Clear;52;Calm;0;52%
Truckee-Tahoe;Clear;23;Calm;0;92%
Twentynine Palms;Clear;52;WNW;9;37%
Ukiah;Clear;44;Calm;0;88%
Vacaville;Clear;44;Calm;0;92%
Van Nuys;Clear;61;N;24;34%
Vandenberg AFB;Showers;52;N;20;100%
Victorville;Clear;44;WSW;11;62%
Visalia;Cloudy;45;Calm;0;96%
Watsonville;Clear;51;Calm;0;96%
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