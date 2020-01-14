CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PST Tuesday, January 14, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Cloudy;33;W;15;91%
Arcata;Cloudy;47;NW;9;88%
Auburn;Cloudy;44;SSE;9;100%
Avalon;Partly cloudy;46;Calm;0;93%
Bakersfield;Clear;43;ESE;3;76%
Beale AFB;Showers;48;S;20;87%
Big Bear City;Clear;27;Calm;0;68%
Bishop;Clear;35;W;5;85%
Blue Canyon;Fog;31;S;16;92%
Blythe;Clear;43;NNW;4;64%
Burbank;Clear;48;Calm;0;76%
Camarillo;Clear;49;ENE;6;79%
Camp Pendleton;Clear;48;NNE;4;81%
Campo;Clear;34;NE;6;85%
Carlsbad;Clear;43;Calm;0;92%
Chico;Cloudy;48;SSE;20;87%
China Lake;Clear;30;Calm;0;81%
Chino;Mostly cloudy;46;N;3;85%
Concord;Cloudy;50;S;15;89%
Corona;Clear;41;Calm;0;95%
Crescent City;Cloudy;43;W;8;92%
Daggett-Barstow;Clear;43;NW;8;53%
Edwards AFB;Clear;38;Calm;0;67%
El Centro;Clear;46;WSW;4;60%
Eureka;Cloudy;48;WNW;10;87%
Fairfield;Cloudy;48;SE;16;93%
Fresno;Clear;42;Calm;0;85%
Fullerton;Clear;50;Calm;0;81%
Hanford;Clear;37;Calm;0;92%
Hawthorne;Clear;53;Calm;0;76%
Hayward;Showers;51;S;8;82%
Imperial;Clear;46;WSW;4;60%
Imperial Beach;Cloudy;54;SSE;0;79%
Lancaster;Clear;43;NW;5;47%
Lemoore Nas;Clear;41;SSW;6;88%
Lincoln;Cloudy;50;SSE;16;76%
Livermore;Showers;49;Calm;0;79%
Lompoc;Clear;46;W;5;81%
Long Beach;Clear;50;Calm;0;79%
Los Alamitos;Clear;50;Calm;0;79%
Los Angeles;Clear;53;Calm;0;79%
Los Angeles Downtown;Clear;53;Calm;0;79%
Madera;Clear;38;E;7;89%
Mammoth;Flurries;32;WSW;15;79%
Marysville;Showers;49;SSE;14;86%
Mather AFB;Cloudy;48;S;13;87%
Merced;Clear;41;Calm;0;82%
Merced (airport);Clear;41;Calm;0;82%
Miramar Mcas;Partly cloudy;46;E;6;82%
Modesto;Mostly cloudy;45;SE;5;79%
Moffett Nas;Showers;49;SSE;8;88%
Mojave;Clear;48;W;22;36%
Montague;Cloudy;36;S;6;78%
Monterey Rabr;Mostly clear;47;ESE;6;76%
Mount Shasta;Snow;32;Calm;0;95%
Napa County;Mostly cloudy;51;SSW;13;96%
Needles;Clear;47;WSW;8;53%
North Island;Partly cloudy;53;Calm;0;85%
Oakland;Showers;51;WSW;10;89%
Oceanside;Clear;43;Calm;0;92%
Ontario;Mostly cloudy;46;N;3;85%
Oroville;Cloudy;50;SSE;23;79%
Oxnard;Clear;46;NE;6;88%
Palm Springs;Showers;50;NNW;5;65%
Palmdale;Clear;37;Calm;0;69%
Paso Robles;Clear;38;SE;5;89%
Point Mugu;Clear;47;NNE;6;86%
Porterville;Clear;38;SE;7;92%
Ramona;Fog;33;Calm;0;95%
Redding;Cloudy;48;S;17;79%
Riverside;Clear;46;ESE;3;85%
Riverside March;Clear;38;Calm;0;100%
Sacramento;Cloudy;51;S;8;79%
Sacramento International;Cloudy;51;S;15;76%
Salinas;Clear;44;Calm;0;85%
San Bernardino;Clear;45;Calm;0;74%
San Carlos;Showers;50;SSW;3;87%
San Diego;Mostly cloudy;53;Calm;0;85%
San Diego Brown;Cloudy;44;NE;3;88%
San Diego Montgomery;Partly cloudy;49;Calm;0;86%
San Francisco;Cloudy;52;WSW;10;83%
San Jose;Mostly cloudy;51;SSE;10;76%
San Luis Obispo;Clear;43;Calm;0;79%
San Nicolas Island;Clear;50;WNW;6;89%
Sandberg;Clear;36;NW;23;67%
Santa Ana;Clear;49;Calm;1;84%
Santa Barbara;Clear;43;Calm;0;92%
Santa Maria;Clear;49;NNW;13;60%
Santa Monica;Clear;50;Calm;0;79%
Santa Rosa;Cloudy;51;SW;6;96%
Santa Ynez;Clear;36;Calm;0;93%
Santee;Fog;45;Calm;0;93%
South Lake Tahoe;Flurries;33;SSW;12;71%
Stockton;Mostly cloudy;51;SSE;12;68%
Thermal;Clear;39;Calm;0;82%
Truckee-Tahoe;Flurries;32;WSW;20;86%
Twentynine Palms;Clear;42;NW;4;60%
Ukiah;Cloudy;47;Calm;0;92%
Vacaville;Cloudy;48;SSE;8;96%
Van Nuys;Clear;48;Calm;0;81%
Vandenberg AFB;Clear;46;E;3;75%
Victorville;Clear;36;NNW;5;93%
Visalia;Clear;39;SSE;5;100%
Watsonville;Mostly cloudy;50;NNW;3;79%
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