CA Current Conditions as of 12:00 AM PST Tuesday, January 14, 2020

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Cloudy;33;W;15;91%

Arcata;Cloudy;47;NW;9;88%

Auburn;Cloudy;44;SSE;9;100%

Avalon;Partly cloudy;46;Calm;0;93%

Bakersfield;Clear;43;ESE;3;76%

Beale AFB;Showers;48;S;20;87%

Big Bear City;Clear;27;Calm;0;68%

Bishop;Clear;35;W;5;85%

Blue Canyon;Fog;31;S;16;92%

Blythe;Clear;43;NNW;4;64%

Burbank;Clear;48;Calm;0;76%

Camarillo;Clear;49;ENE;6;79%

Camp Pendleton;Clear;48;NNE;4;81%

Campo;Clear;34;NE;6;85%

Carlsbad;Clear;43;Calm;0;92%

Chico;Cloudy;48;SSE;20;87%

China Lake;Clear;30;Calm;0;81%

Chino;Mostly cloudy;46;N;3;85%

Concord;Cloudy;50;S;15;89%

Corona;Clear;41;Calm;0;95%

Crescent City;Cloudy;43;W;8;92%

Daggett-Barstow;Clear;43;NW;8;53%

Edwards AFB;Clear;38;Calm;0;67%

El Centro;Clear;46;WSW;4;60%

Eureka;Cloudy;48;WNW;10;87%

Fairfield;Cloudy;48;SE;16;93%

Fresno;Clear;42;Calm;0;85%

Fullerton;Clear;50;Calm;0;81%

Hanford;Clear;37;Calm;0;92%

Hawthorne;Clear;53;Calm;0;76%

Hayward;Showers;51;S;8;82%

Imperial;Clear;46;WSW;4;60%

Imperial Beach;Cloudy;54;SSE;0;79%

Lancaster;Clear;43;NW;5;47%

Lemoore Nas;Clear;41;SSW;6;88%

Lincoln;Cloudy;50;SSE;16;76%

Livermore;Showers;49;Calm;0;79%

Lompoc;Clear;46;W;5;81%

Long Beach;Clear;50;Calm;0;79%

Los Alamitos;Clear;50;Calm;0;79%

Los Angeles;Clear;53;Calm;0;79%

Los Angeles Downtown;Clear;53;Calm;0;79%

Madera;Clear;38;E;7;89%

Mammoth;Flurries;32;WSW;15;79%

Marysville;Showers;49;SSE;14;86%

Mather AFB;Cloudy;48;S;13;87%

Merced;Clear;41;Calm;0;82%

Merced (airport);Clear;41;Calm;0;82%

Miramar Mcas;Partly cloudy;46;E;6;82%

Modesto;Mostly cloudy;45;SE;5;79%

Moffett Nas;Showers;49;SSE;8;88%

Mojave;Clear;48;W;22;36%

Montague;Cloudy;36;S;6;78%

Monterey Rabr;Mostly clear;47;ESE;6;76%

Mount Shasta;Snow;32;Calm;0;95%

Napa County;Mostly cloudy;51;SSW;13;96%

Needles;Clear;47;WSW;8;53%

North Island;Partly cloudy;53;Calm;0;85%

Oakland;Showers;51;WSW;10;89%

Oceanside;Clear;43;Calm;0;92%

Ontario;Mostly cloudy;46;N;3;85%

Oroville;Cloudy;50;SSE;23;79%

Oxnard;Clear;46;NE;6;88%

Palm Springs;Showers;50;NNW;5;65%

Palmdale;Clear;37;Calm;0;69%

Paso Robles;Clear;38;SE;5;89%

Point Mugu;Clear;47;NNE;6;86%

Porterville;Clear;38;SE;7;92%

Ramona;Fog;33;Calm;0;95%

Redding;Cloudy;48;S;17;79%

Riverside;Clear;46;ESE;3;85%

Riverside March;Clear;38;Calm;0;100%

Sacramento;Cloudy;51;S;8;79%

Sacramento International;Cloudy;51;S;15;76%

Salinas;Clear;44;Calm;0;85%

San Bernardino;Clear;45;Calm;0;74%

San Carlos;Showers;50;SSW;3;87%

San Diego;Mostly cloudy;53;Calm;0;85%

San Diego Brown;Cloudy;44;NE;3;88%

San Diego Montgomery;Partly cloudy;49;Calm;0;86%

San Francisco;Cloudy;52;WSW;10;83%

San Jose;Mostly cloudy;51;SSE;10;76%

San Luis Obispo;Clear;43;Calm;0;79%

San Nicolas Island;Clear;50;WNW;6;89%

Sandberg;Clear;36;NW;23;67%

Santa Ana;Clear;49;Calm;1;84%

Santa Barbara;Clear;43;Calm;0;92%

Santa Maria;Clear;49;NNW;13;60%

Santa Monica;Clear;50;Calm;0;79%

Santa Rosa;Cloudy;51;SW;6;96%

Santa Ynez;Clear;36;Calm;0;93%

Santee;Fog;45;Calm;0;93%

South Lake Tahoe;Flurries;33;SSW;12;71%

Stockton;Mostly cloudy;51;SSE;12;68%

Thermal;Clear;39;Calm;0;82%

Truckee-Tahoe;Flurries;32;WSW;20;86%

Twentynine Palms;Clear;42;NW;4;60%

Ukiah;Cloudy;47;Calm;0;92%

Vacaville;Cloudy;48;SSE;8;96%

Van Nuys;Clear;48;Calm;0;81%

Vandenberg AFB;Clear;46;E;3;75%

Victorville;Clear;36;NNW;5;93%

Visalia;Clear;39;SSE;5;100%

Watsonville;Mostly cloudy;50;NNW;3;79%

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