CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PST Tuesday, December 31, 2019
_____
City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Fog;25;Calm;0;88%
Arcata;Mostly clear;42;NE;5;97%
Auburn;Clear;47;N;5;56%
Avalon;Clear;54;NE;16;43%
Bakersfield;Clear;45;E;5;79%
Beale AFB;Clear;48;N;6;68%
Big Bear City;Flurries;27;E;6;100%
Bishop;Mostly cloudy;31;NW;7;84%
Blue Canyon;Clear;38;ENE;8;59%
Blythe;Cloudy;45;NNW;4;61%
Burbank;Partly cloudy;62;NE;13;28%
Camarillo;Clear;50;Calm;0;56%
Camp Pendleton;Cloudy;56;NNE;11;46%
Campo;Showers;48;NE;20;40%
Carlsbad;Cloudy;58;NE;9;57%
Chico;Clear;43;Calm;0;81%
China Lake;Clear;46;NE;8;57%
Chino;Cloudy;56;NE;16;43%
Concord;Clear;46;S;3;85%
Corona;Mostly clear;53;Calm;0;46%
Crescent City;Mostly cloudy;47;NNE;7;73%
Daggett-Barstow;Mostly cloudy;39;W;8;72%
Edwards AFB;Clear;35;N;7;100%
El Centro;Cloudy;48;W;6;61%
Eureka;Mostly clear;41;NE;7;100%
Fairfield;Clear;54;NNW;13;54%
Fresno;Clear;41;Calm;0;88%
Fullerton;Cloudy;60;NNE;3;39%
Hanford;Fog;37;Calm;0;93%
Hawthorne;Clear;55;Calm;0;52%
Hayward;Fog;46;Calm;0;85%
Imperial;Cloudy;48;W;6;61%
Imperial Beach;Cloudy;51;WNW;4;51%
Lancaster;Clear;33;NW;3;88%
Lemoore Nas;Mostly cloudy;41;WSW;3;92%
Lincoln;Clear;43;Calm;0;75%
Livermore;Clear;40;Calm;0;92%
Lompoc;Clear;43;Calm;0;70%
Long Beach;Cloudy;54;NE;8;52%
Los Alamitos;Cloudy;54;NE;8;52%
Los Angeles;Mostly clear;56;Calm;0;48%
Los Angeles Downtown;Mostly clear;56;Calm;0;48%
Madera;Clear;38;Calm;0;92%
Mammoth;Clear;33;ESE;4;98%
Marysville;Clear;55;N;13;48%
Mather AFB;Clear;39;Calm;0;100%
Merced;Clear;39;ESE;6;92%
Merced (airport);Clear;39;ESE;6;92%
Miramar Mcas;Cloudy;50;ENE;5;63%
Modesto;Clear;39;E;3;93%
Moffett Nas;Clear;43;N;3;100%
Mojave;Partly cloudy;34;N;7;86%
Montague;Fog;30;Calm;0;95%
Monterey Rabr;Clear;48;SE;5;82%
Mount Shasta;Partly cloudy;34;N;3;88%
Napa County;Clear;38;Calm;0;100%
Needles;Cloudy;52;NNW;14;42%
North Island;Cloudy;54;SE;3;58%
Oakland;Fog;44;NW;3;100%
Oceanside;Cloudy;58;NE;9;57%
Ontario;Cloudy;56;NE;16;43%
Oroville;Clear;49;WNW;7;63%
Oxnard;Clear;49;NNW;3;70%
Palm Springs;Cloudy;56;NW;14;48%
Palmdale;Clear;38;NE;9;67%
Paso Robles;Clear;42;Calm;0;91%
Point Mugu;Mostly clear;59;NE;17;35%
Porterville;Clear;40;ESE;7;92%
Ramona;Showers;57;E;13;34%
Redding;Clear;55;NNW;8;44%
Riverside;Cloudy;52;E;3;44%
Riverside March;Mostly cloudy;53;ENE;9;46%
Sacramento;Clear;38;WNW;6;96%
Sacramento International;Clear;47;NNW;6;76%
Salinas;Clear;43;Calm;0;88%
San Bernardino;Cloudy;56;Calm;0;35%
San Carlos;Partly cloudy;45;Calm;0;87%
San Diego;Cloudy;54;SE;3;58%
San Diego Brown;Cloudy;50;ENE;5;56%
San Diego Montgomery;Cloudy;51;Calm;0;63%
San Francisco;Fog;49;NNW;4;80%
San Jose;Clear;46;Calm;0;82%
San Luis Obispo;Clear;46;Calm;0;73%
San Nicolas Island;Clear;54;N;9;71%
Sandberg;Clear;36;NNE;13;69%
Santa Ana;Partly cloudy;60;NE;10;33%
Santa Barbara;Clear;45;Calm;0;92%
Santa Maria;Clear;53;W;12;58%
Santa Monica;Clear;52;E;5;54%
Santa Rosa;Clear;43;NNW;10;100%
Santa Ynez;Clear;46;WSW;7;70%
Santee;Cloudy;46;Calm;0;70%
South Lake Tahoe;Partly cloudy;32;N;7;72%
Stockton;Clear;44;Calm;0;88%
Thermal;Cloudy;52;N;6;63%
Truckee-Tahoe;Mostly cloudy;25;Calm;0;86%
Twentynine Palms;Cloudy;46;WNW;9;62%
Ukiah;Fog;39;Calm;0;95%
Vacaville;Clear;57;N;14;47%
Van Nuys;Mostly cloudy;59;NNE;15;43%
Vandenberg AFB;Clear;50;NE;9;63%
Victorville;Clear;38;NNE;11;79%
Visalia;Fog;37;E;3;100%
Watsonville;Clear;45;NNW;6;89%
_____
Copyright 2019 AccuWeather