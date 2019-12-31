CA Current Conditions as of 12:00 AM PST Tuesday, December 31, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Fog;25;Calm;0;88%

Arcata;Mostly clear;42;NE;5;97%

Auburn;Clear;47;N;5;56%

Avalon;Clear;54;NE;16;43%

Bakersfield;Clear;45;E;5;79%

Beale AFB;Clear;48;N;6;68%

Big Bear City;Flurries;27;E;6;100%

Bishop;Mostly cloudy;31;NW;7;84%

Blue Canyon;Clear;38;ENE;8;59%

Blythe;Cloudy;45;NNW;4;61%

Burbank;Partly cloudy;62;NE;13;28%

Camarillo;Clear;50;Calm;0;56%

Camp Pendleton;Cloudy;56;NNE;11;46%

Campo;Showers;48;NE;20;40%

Carlsbad;Cloudy;58;NE;9;57%

Chico;Clear;43;Calm;0;81%

China Lake;Clear;46;NE;8;57%

Chino;Cloudy;56;NE;16;43%

Concord;Clear;46;S;3;85%

Corona;Mostly clear;53;Calm;0;46%

Crescent City;Mostly cloudy;47;NNE;7;73%

Daggett-Barstow;Mostly cloudy;39;W;8;72%

Edwards AFB;Clear;35;N;7;100%

El Centro;Cloudy;48;W;6;61%

Eureka;Mostly clear;41;NE;7;100%

Fairfield;Clear;54;NNW;13;54%

Fresno;Clear;41;Calm;0;88%

Fullerton;Cloudy;60;NNE;3;39%

Hanford;Fog;37;Calm;0;93%

Hawthorne;Clear;55;Calm;0;52%

Hayward;Fog;46;Calm;0;85%

Imperial;Cloudy;48;W;6;61%

Imperial Beach;Cloudy;51;WNW;4;51%

Lancaster;Clear;33;NW;3;88%

Lemoore Nas;Mostly cloudy;41;WSW;3;92%

Lincoln;Clear;43;Calm;0;75%

Livermore;Clear;40;Calm;0;92%

Lompoc;Clear;43;Calm;0;70%

Long Beach;Cloudy;54;NE;8;52%

Los Alamitos;Cloudy;54;NE;8;52%

Los Angeles;Mostly clear;56;Calm;0;48%

Los Angeles Downtown;Mostly clear;56;Calm;0;48%

Madera;Clear;38;Calm;0;92%

Mammoth;Clear;33;ESE;4;98%

Marysville;Clear;55;N;13;48%

Mather AFB;Clear;39;Calm;0;100%

Merced;Clear;39;ESE;6;92%

Merced (airport);Clear;39;ESE;6;92%

Miramar Mcas;Cloudy;50;ENE;5;63%

Modesto;Clear;39;E;3;93%

Moffett Nas;Clear;43;N;3;100%

Mojave;Partly cloudy;34;N;7;86%

Montague;Fog;30;Calm;0;95%

Monterey Rabr;Clear;48;SE;5;82%

Mount Shasta;Partly cloudy;34;N;3;88%

Napa County;Clear;38;Calm;0;100%

Needles;Cloudy;52;NNW;14;42%

North Island;Cloudy;54;SE;3;58%

Oakland;Fog;44;NW;3;100%

Oceanside;Cloudy;58;NE;9;57%

Ontario;Cloudy;56;NE;16;43%

Oroville;Clear;49;WNW;7;63%

Oxnard;Clear;49;NNW;3;70%

Palm Springs;Cloudy;56;NW;14;48%

Palmdale;Clear;38;NE;9;67%

Paso Robles;Clear;42;Calm;0;91%

Point Mugu;Mostly clear;59;NE;17;35%

Porterville;Clear;40;ESE;7;92%

Ramona;Showers;57;E;13;34%

Redding;Clear;55;NNW;8;44%

Riverside;Cloudy;52;E;3;44%

Riverside March;Mostly cloudy;53;ENE;9;46%

Sacramento;Clear;38;WNW;6;96%

Sacramento International;Clear;47;NNW;6;76%

Salinas;Clear;43;Calm;0;88%

San Bernardino;Cloudy;56;Calm;0;35%

San Carlos;Partly cloudy;45;Calm;0;87%

San Diego;Cloudy;54;SE;3;58%

San Diego Brown;Cloudy;50;ENE;5;56%

San Diego Montgomery;Cloudy;51;Calm;0;63%

San Francisco;Fog;49;NNW;4;80%

San Jose;Clear;46;Calm;0;82%

San Luis Obispo;Clear;46;Calm;0;73%

San Nicolas Island;Clear;54;N;9;71%

Sandberg;Clear;36;NNE;13;69%

Santa Ana;Partly cloudy;60;NE;10;33%

Santa Barbara;Clear;45;Calm;0;92%

Santa Maria;Clear;53;W;12;58%

Santa Monica;Clear;52;E;5;54%

Santa Rosa;Clear;43;NNW;10;100%

Santa Ynez;Clear;46;WSW;7;70%

Santee;Cloudy;46;Calm;0;70%

South Lake Tahoe;Partly cloudy;32;N;7;72%

Stockton;Clear;44;Calm;0;88%

Thermal;Cloudy;52;N;6;63%

Truckee-Tahoe;Mostly cloudy;25;Calm;0;86%

Twentynine Palms;Cloudy;46;WNW;9;62%

Ukiah;Fog;39;Calm;0;95%

Vacaville;Clear;57;N;14;47%

Van Nuys;Mostly cloudy;59;NNE;15;43%

Vandenberg AFB;Clear;50;NE;9;63%

Victorville;Clear;38;NNE;11;79%

Visalia;Fog;37;E;3;100%

Watsonville;Clear;45;NNW;6;89%

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