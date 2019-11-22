CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PST Friday, November 22, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;25;Calm;0;81%
Arcata;Clear;44;ESE;3;89%
Auburn;Clear;47;Calm;0;89%
Avalon;Clear;52;E;6;86%
Bakersfield;Clear;52;Calm;0;74%
Beale AFB;Clear;44;Calm;0;78%
Big Bear City;Fog;28;Calm;0;92%
Bishop;Mostly cloudy;40;Calm;0;75%
Blue Canyon;Mostly cloudy;42;Calm;0;72%
Blythe;Clear;53;NNW;4;91%
Burbank;Mostly cloudy;56;Calm;0;77%
Camarillo;Clear;54;ENE;5;77%
Camp Pendleton;Clear;56;ENE;4;73%
Campo;Clear;40;ENE;8;89%
Carlsbad;Clear;52;Calm;0;86%
Chico;Mostly cloudy;48;Calm;0;70%
China Lake;Clear;38;SW;6;89%
Chino;Cloudy;53;NE;3;82%
Concord;Clear;49;S;3;77%
Corona;Partly cloudy;46;E;3;92%
Crescent City;Clear;46;NE;4;84%
Daggett-Barstow;Clear;42;WSW;3;52%
Edwards AFB;Clear;38;Calm;0;56%
El Centro;Cloudy;55;WNW;4;80%
Eureka;Clear;42;ESE;3;90%
Fairfield;Clear;46;SSW;5;81%
Fresno;Clear;51;Calm;0;65%
Fullerton;Partly cloudy;56;Calm;1;80%
Hanford;Clear;46;ENE;6;88%
Hawthorne;Clear;59;Calm;0;71%
Hayward;Clear;49;ENE;3;79%
Imperial;Cloudy;55;WNW;4;80%
Imperial Beach;Clear;61;ENE;7;66%
Lancaster;Clear;40;Calm;0;89%
Lemoore Nas;Clear;45;WSW;7;60%
Lincoln;Clear;41;NE;3;86%
Livermore;Clear;44;E;3;78%
Lompoc;Clear;45;E;7;92%
Long Beach;Clear;56;ENE;3;83%
Los Alamitos;Mostly clear;56;ENE;3;83%
Los Angeles;Mostly cloudy;58;Calm;0;74%
Los Angeles Downtown;Mostly cloudy;58;Calm;0;74%
Madera;Clear;46;Calm;0;73%
Mammoth;Clear;33;N;2;72%
Marysville;Clear;45;Calm;0;82%
Mather AFB;Mostly clear;45;ENE;8;81%
Merced;Clear;45;WSW;3;68%
Merced (airport);Clear;45;WSW;3;68%
Miramar Mcas;Clear;53;E;7;82%
Modesto;Clear;46;Calm;0;85%
Moffett Nas;Mostly clear;48;SSE;3;84%
Mojave;Mostly cloudy;39;NW;7;86%
Montague;Clear;26;ENE;5;71%
Monterey Rabr;Mostly cloudy;54;SSE;3;80%
Mount Shasta;Clear;27;Calm;0;84%
Napa County;Clear;43;Calm;0;96%
Needles;Clear;51;WSW;5;82%
North Island;Mostly clear;58;E;3;83%
Oakland;Clear;49;SSE;3;100%
Oceanside;Clear;52;Calm;0;86%
Ontario;Cloudy;53;NE;3;82%
Oroville;Mostly clear;48;NNE;3;76%
Oxnard;Clear;52;NE;7;80%
Palm Springs;Clear;57;NNW;6;63%
Palmdale;Clear;42;Calm;0;85%
Paso Robles;Clear;43;Calm;0;85%
Point Mugu;Mostly clear;52;NNE;7;86%
Porterville;Clear;44;SSE;5;85%
Ramona;Fog;45;Calm;0;100%
Redding;Clear;44;NW;3;62%
Riverside;Cloudy;52;Calm;0;76%
Riverside March;Cloudy;46;Calm;0;100%
Sacramento;Mostly clear;47;Calm;0;86%
Sacramento International;Clear;49;Calm;0;79%
Salinas;Clear;49;S;3;83%
San Bernardino;Cloudy;57;Calm;0;68%
San Carlos;Cloudy;52;Calm;0;87%
San Diego;Mostly clear;58;E;3;83%
San Diego Brown;Clear;52;ENE;5;86%
San Diego Montgomery;Clear;54;Calm;0;86%
San Francisco;Mostly clear;52;SSE;3;86%
San Jose;Clear;52;SSE;6;76%
San Luis Obispo;Clear;45;Calm;0;82%
San Nicolas Island;Clear;56;NNW;5;86%
Sandberg;Fog;42;S;10;95%
Santa Ana;Clear;56;NE;3;80%
Santa Barbara;Clear;48;N;3;82%
Santa Maria;Clear;49;Calm;0;83%
Santa Monica;Clear;55;N;3;79%
Santa Rosa;Mostly clear;42;NNW;3;95%
Santa Ynez;Clear;43;ENE;5;93%
Santee;Fog;50;Calm;0;93%
South Lake Tahoe;Mostly cloudy;37;Calm;0;85%
Stockton;Clear;47;Calm;0;73%
Thermal;Clear;50;N;3;89%
Truckee-Tahoe;Mostly cloudy;34;Calm;0;86%
Twentynine Palms;Clear;48;N;2;75%
Ukiah;Clear;44;Calm;0;70%
Vacaville;Clear;44;Calm;0;88%
Van Nuys;Mostly cloudy;55;Calm;0;83%
Vandenberg AFB;Clear;45;Calm;0;95%
Victorville;Clear;38;N;3;90%
Visalia;Clear;48;Calm;0;79%
Watsonville;Clear;49;N;3;83%
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