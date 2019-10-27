CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Saturday, October 26, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;37;NNE;12;44%
Arcata;Clear;48;N;12;78%
Auburn;Clear;59;Calm;0;54%
Avalon;Clear;71;Calm;0;16%
Bakersfield;Mostly clear;68;E;5;31%
Beale AFB;Clear;58;Calm;0;46%
Big Bear City;Clear;50;W;10;25%
Bishop;Clear;43;Calm;0;36%
Blue Canyon;Clear;53;S;3;42%
Blythe;Clear;69;NNE;6;19%
Burbank;Clear;68;ENE;5;46%
Camarillo;Clear;62;Calm;0;83%
Camp Pendleton;Clear;64;E;4;52%
Campo;Clear;47;NE;5;40%
Carlsbad;Clear;55;Calm;0;77%
Chico;Clear;64;NW;20;19%
China Lake;Mostly cloudy;74;WNW;15;16%
Chino;Mostly cloudy;66;NNE;6;36%
Concord;Clear;60;Calm;0;49%
Corona;Clear;61;Calm;0;45%
Crescent City;Clear;53;N;15;44%
Daggett-Barstow;Clear;77;SW;24;12%
Edwards AFB;Mostly cloudy;65;SW;13;19%
El Centro;Clear;69;SW;7;15%
Eureka;Clear;51;NNW;15;73%
Fairfield;Clear;56;SW;6;55%
Fresno;Clear;66;Calm;0;46%
Fullerton;Clear;67;ESE;3;63%
Hanford;Clear;57;Calm;0;66%
Hawthorne;Mostly cloudy;68;E;7;81%
Hayward;Clear;56;NNW;6;80%
Imperial;Clear;69;SW;7;15%
Imperial Beach;Clear;57;S;4;67%
Lancaster;Mostly clear;68;WSW;16;19%
Lemoore Nas;Clear;59;WNW;7;40%
Lincoln;Clear;50;Calm;0;66%
Livermore;Mostly clear;59;E;3;45%
Lompoc;Cloudy;57;NW;5;89%
Long Beach;Cloudy;69;SSE;8;80%
Los Alamitos;Mostly clear;69;SSE;8;80%
Los Angeles;Clear;70;N;3;72%
Los Angeles Downtown;Clear;70;N;3;72%
Madera;Clear;56;Calm;0;71%
Mammoth;Clear;37;NNE;17;45%
Marysville;Clear;57;E;5;66%
Mather AFB;Clear;58;W;2;55%
Merced;Clear;55;Calm;0;61%
Merced (airport);Clear;55;Calm;0;61%
Miramar Mcas;Clear;60;E;8;51%
Modesto;Clear;59;Calm;0;61%
Moffett Nas;Clear;56;ESE;5;82%
Mojave;Mostly cloudy;68;W;13;18%
Montague;Clear;45;NNE;16;36%
Monterey Rabr;Partly cloudy;55;SW;5;79%
Mount Shasta;Clear;41;N;3;44%
Napa County;Clear;50;Calm;0;79%
Needles;Clear;72;ESE;7;14%
North Island;Clear;68;S;7;81%
Oakland;Partly cloudy;55;NW;7;84%
Oceanside;Clear;55;Calm;0;77%
Ontario;Mostly cloudy;66;NNE;6;36%
Oroville;Clear;59;Calm;0;45%
Oxnard;Clear;63;Calm;0;86%
Palm Springs;Clear;72;Calm;0;19%
Palmdale;Clear;68;Calm;0;20%
Paso Robles;Clear;61;NW;3;44%
Point Mugu;Mostly clear;59;Calm;0;93%
Porterville;Clear;63;ESE;6;49%
Ramona;Clear;54;E;3;38%
Redding;Clear;65;N;31;17%
Riverside;Clear;71;ESE;3;18%
Riverside March;Clear;60;Calm;0;20%
Sacramento;Clear;59;Calm;0;66%
Sacramento International;Clear;57;W;5;61%
Salinas;Clear;55;N;9;83%
San Bernardino;Mostly clear;67;E;5;19%
San Carlos;Mostly clear;57;N;3;71%
San Diego;Clear;68;S;7;81%
San Diego Brown;Clear;64;SE;5;29%
San Diego Montgomery;Clear;62;ESE;6;64%
San Francisco;Mostly clear;54;NW;7;87%
San Jose;Clear;60;Calm;0;86%
San Luis Obispo;Cloudy;54;WNW;6;92%
San Nicolas Island;Clear;60;W;10;100%
Sandberg;Clear;62;S;8;20%
Santa Ana;Clear;65;NNW;3;62%
Santa Barbara;Mostly clear;58;NNE;3;86%
Santa Maria;Cloudy;56;SSW;3;89%
Santa Monica;Clear;65;Calm;0;86%
Santa Rosa;Mostly clear;50;Calm;0;82%
Santa Ynez;Partly cloudy;52;SW;3;93%
Santee;Clear;59;Calm;0;51%
South Lake Tahoe;Clear;46;S;9;38%
Stockton;Clear;62;Calm;0;51%
Thermal;Clear;59;Calm;0;33%
Truckee-Tahoe;Clear;34;N;5;59%
Twentynine Palms;Clear;63;N;4;21%
Ukiah;Clear;62;NW;10;56%
Vacaville;Clear;56;Calm;0;59%
Van Nuys;Clear;68;Calm;0;34%
Vandenberg AFB;Cloudy;56;N;8;93%
Victorville;Clear;62;WSW;7;21%
Visalia;Clear;59;Calm;0;57%
Watsonville;Mostly cloudy;54;ENE;5;86%
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