CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Saturday, October 12, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;34;Calm;0;51%

Arcata;Clear;45;Calm;0;91%

Auburn;Clear;57;E;6;42%

Avalon;Clear;70;S;3;13%

Bakersfield;Clear;65;E;7;14%

Beale AFB;Clear;52;Calm;0;43%

Big Bear City;Clear;28;Calm;0;31%

Bishop;Clear;37;NW;7;20%

Blue Canyon;Clear;55;S;3;27%

Blythe;Clear;62;NW;7;13%

Burbank;Clear;66;Calm;0;15%

Camarillo;Clear;67;NNE;9;9%

Camp Pendleton;Clear;62;ENE;5;48%

Campo;Clear;53;NE;6;14%

Carlsbad;Clear;54;Calm;0;69%

Chico;Clear;55;Calm;0;32%

China Lake;Clear;46;SW;8;8%

Chino;Clear;61;NNE;3;22%

Concord;Clear;58;Calm;0;38%

Corona;Clear;67;ESE;4;16%

Crescent City;Clear;45;WSW;5;87%

Daggett-Barstow;Clear;50;WNW;8;12%

Edwards AFB;Clear;48;WNW;3;9%

El Centro;Clear;60;W;7;12%

Eureka;Clear;41;Calm;0;96%

Fairfield;Clear;47;WSW;5;43%

Fresno;Clear;62;Calm;0;36%

Fullerton;Clear;67;ESE;3;33%

Hanford;Clear;51;NNE;3;65%

Hawthorne;Clear;71;Calm;5;17%

Hayward;Clear;60;ENE;3;37%

Imperial;Clear;60;W;7;12%

Imperial Beach;Clear;58;E;3;83%

Lancaster;Clear;43;WSW;5;13%

Lemoore Nas;Mostly clear;54;W;7;39%

Lincoln;Clear;46;Calm;0;65%

Livermore;Mostly clear;55;ENE;3;39%

Lompoc;Clear;47;ENE;6;45%

Long Beach;Clear;69;SE;3;52%

Los Alamitos;Clear;69;SE;3;52%

Los Angeles;Clear;71;Calm;0;14%

Los Angeles Downtown;Clear;71;Calm;0;14%

Madera;Clear;53;Calm;0;63%

Mammoth;Clear;40;ENE;3;28%

Marysville;Clear;51;E;3;51%

Mather AFB;Mostly clear;50;Calm;0;49%

Merced;Clear;55;Calm;0;48%

Merced (airport);Clear;55;Calm;0;48%

Miramar Mcas;Clear;61;E;8;44%

Modesto;Clear;52;Calm;0;71%

Moffett Nas;Mostly clear;55;SW;3;53%

Mojave;Mostly cloudy;48;NNW;10;8%

Montague;Clear;39;ENE;6;37%

Monterey Rabr;Clear;57;ESE;5;28%

Mount Shasta;Clear;36;Calm;0;64%

Napa County;Clear;58;NNW;2;36%

Needles;Clear;61;W;7;7%

North Island;Clear;65;Calm;0;86%

Oakland;Mostly clear;55;NW;3;58%

Oceanside;Clear;54;Calm;0;69%

Ontario;Clear;61;NNE;3;22%

Oroville;Clear;58;ENE;3;43%

Oxnard;Clear;58;NNE;3;71%

Palm Springs;Clear;70;WSW;7;8%

Palmdale;Clear;46;W;8;13%

Paso Robles;Clear;51;E;3;20%

Point Mugu;Clear;68;NE;12;12%

Porterville;Clear;56;E;9;43%

Ramona;Clear;49;ENE;3;44%

Redding;Clear;52;Calm;0;37%

Riverside;Clear;65;ENE;6;10%

Riverside March;Clear;59;NNE;7;9%

Sacramento;Mostly clear;52;Calm;0;63%

Sacramento International;Clear;54;Calm;0;50%

Salinas;Clear;50;Calm;0;53%

San Bernardino;Clear;59;Calm;0;16%

San Carlos;Mostly clear;59;W;4;42%

San Diego;Clear;65;Calm;0;86%

San Diego Brown;Clear;60;ENE;6;64%

San Diego Montgomery;Clear;63;NE;5;51%

San Francisco;Mostly clear;59;NW;4;34%

San Jose;Partly cloudy;63;SSE;3;38%

San Luis Obispo;Clear;52;Calm;0;30%

San Nicolas Island;Clear;63;WNW;7;41%

Sandberg;Clear;53;NE;14;7%

Santa Ana;Clear;65;ENE;4;33%

Santa Barbara;Clear;51;Calm;0;47%

Santa Maria;Clear;52;ESE;3;27%

Santa Monica;Clear;70;NNE;5;9%

Santa Rosa;Mostly clear;50;Calm;0;53%

Santa Ynez;Clear;50;ENE;5;27%

Santee;Clear;57;NW;3;50%

South Lake Tahoe;Clear;32;Calm;0;63%

Stockton;Clear;55;ENE;5;43%

Thermal;Clear;57;N;6;27%

Truckee-Tahoe;Clear;28;Calm;0;54%

Twentynine Palms;Clear;56;WNW;5;12%

Ukiah;Clear;52;Calm;0;29%

Vacaville;Clear;48;SW;3;53%

Van Nuys;Clear;69;Calm;0;6%

Vandenberg AFB;Clear;50;SE;7;32%

Victorville;Clear;44;WNW;5;17%

Visalia;Clear;56;Calm;0;52%

Watsonville;Clear;57;NNW;5;34%

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