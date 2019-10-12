CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Saturday, October 12, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;34;Calm;0;51%
Arcata;Clear;45;Calm;0;91%
Auburn;Clear;57;E;6;42%
Avalon;Clear;70;S;3;13%
Bakersfield;Clear;65;E;7;14%
Beale AFB;Clear;52;Calm;0;43%
Big Bear City;Clear;28;Calm;0;31%
Bishop;Clear;37;NW;7;20%
Blue Canyon;Clear;55;S;3;27%
Blythe;Clear;62;NW;7;13%
Burbank;Clear;66;Calm;0;15%
Camarillo;Clear;67;NNE;9;9%
Camp Pendleton;Clear;62;ENE;5;48%
Campo;Clear;53;NE;6;14%
Carlsbad;Clear;54;Calm;0;69%
Chico;Clear;55;Calm;0;32%
China Lake;Clear;46;SW;8;8%
Chino;Clear;61;NNE;3;22%
Concord;Clear;58;Calm;0;38%
Corona;Clear;67;ESE;4;16%
Crescent City;Clear;45;WSW;5;87%
Daggett-Barstow;Clear;50;WNW;8;12%
Edwards AFB;Clear;48;WNW;3;9%
El Centro;Clear;60;W;7;12%
Eureka;Clear;41;Calm;0;96%
Fairfield;Clear;47;WSW;5;43%
Fresno;Clear;62;Calm;0;36%
Fullerton;Clear;67;ESE;3;33%
Hanford;Clear;51;NNE;3;65%
Hawthorne;Clear;71;Calm;5;17%
Hayward;Clear;60;ENE;3;37%
Imperial;Clear;60;W;7;12%
Imperial Beach;Clear;58;E;3;83%
Lancaster;Clear;43;WSW;5;13%
Lemoore Nas;Mostly clear;54;W;7;39%
Lincoln;Clear;46;Calm;0;65%
Livermore;Mostly clear;55;ENE;3;39%
Lompoc;Clear;47;ENE;6;45%
Long Beach;Clear;69;SE;3;52%
Los Alamitos;Clear;69;SE;3;52%
Los Angeles;Clear;71;Calm;0;14%
Los Angeles Downtown;Clear;71;Calm;0;14%
Madera;Clear;53;Calm;0;63%
Mammoth;Clear;40;ENE;3;28%
Marysville;Clear;51;E;3;51%
Mather AFB;Mostly clear;50;Calm;0;49%
Merced;Clear;55;Calm;0;48%
Merced (airport);Clear;55;Calm;0;48%
Miramar Mcas;Clear;61;E;8;44%
Modesto;Clear;52;Calm;0;71%
Moffett Nas;Mostly clear;55;SW;3;53%
Mojave;Mostly cloudy;48;NNW;10;8%
Montague;Clear;39;ENE;6;37%
Monterey Rabr;Clear;57;ESE;5;28%
Mount Shasta;Clear;36;Calm;0;64%
Napa County;Clear;58;NNW;2;36%
Needles;Clear;61;W;7;7%
North Island;Clear;65;Calm;0;86%
Oakland;Mostly clear;55;NW;3;58%
Oceanside;Clear;54;Calm;0;69%
Ontario;Clear;61;NNE;3;22%
Oroville;Clear;58;ENE;3;43%
Oxnard;Clear;58;NNE;3;71%
Palm Springs;Clear;70;WSW;7;8%
Palmdale;Clear;46;W;8;13%
Paso Robles;Clear;51;E;3;20%
Point Mugu;Clear;68;NE;12;12%
Porterville;Clear;56;E;9;43%
Ramona;Clear;49;ENE;3;44%
Redding;Clear;52;Calm;0;37%
Riverside;Clear;65;ENE;6;10%
Riverside March;Clear;59;NNE;7;9%
Sacramento;Mostly clear;52;Calm;0;63%
Sacramento International;Clear;54;Calm;0;50%
Salinas;Clear;50;Calm;0;53%
San Bernardino;Clear;59;Calm;0;16%
San Carlos;Mostly clear;59;W;4;42%
San Diego;Clear;65;Calm;0;86%
San Diego Brown;Clear;60;ENE;6;64%
San Diego Montgomery;Clear;63;NE;5;51%
San Francisco;Mostly clear;59;NW;4;34%
San Jose;Partly cloudy;63;SSE;3;38%
San Luis Obispo;Clear;52;Calm;0;30%
San Nicolas Island;Clear;63;WNW;7;41%
Sandberg;Clear;53;NE;14;7%
Santa Ana;Clear;65;ENE;4;33%
Santa Barbara;Clear;51;Calm;0;47%
Santa Maria;Clear;52;ESE;3;27%
Santa Monica;Clear;70;NNE;5;9%
Santa Rosa;Mostly clear;50;Calm;0;53%
Santa Ynez;Clear;50;ENE;5;27%
Santee;Clear;57;NW;3;50%
South Lake Tahoe;Clear;32;Calm;0;63%
Stockton;Clear;55;ENE;5;43%
Thermal;Clear;57;N;6;27%
Truckee-Tahoe;Clear;28;Calm;0;54%
Twentynine Palms;Clear;56;WNW;5;12%
Ukiah;Clear;52;Calm;0;29%
Vacaville;Clear;48;SW;3;53%
Van Nuys;Clear;69;Calm;0;6%
Vandenberg AFB;Clear;50;SE;7;32%
Victorville;Clear;44;WNW;5;17%
Visalia;Clear;56;Calm;0;52%
Watsonville;Clear;57;NNW;5;34%
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