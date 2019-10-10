CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Wednesday, October 9, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;33;NE;3;43%
Arcata;Clear;45;NNE;5;82%
Auburn;Clear;58;Calm;0;26%
Avalon;Mostly cloudy;56;WSW;6;83%
Bakersfield;Mostly cloudy;62;W;6;45%
Beale AFB;Clear;65;NNW;17;18%
Big Bear City;Clear;46;W;7;53%
Bishop;Clear;50;N;26;18%
Blue Canyon;Clear;45;ENE;14;16%
Blythe;Clear;83;SSW;10;22%
Burbank;Cloudy;62;S;3;77%
Camarillo;Mostly clear;59;SE;3;82%
Camp Pendleton;Cloudy;62;S;3;75%
Campo;Clear;49;ENE;5;77%
Carlsbad;Cloudy;66;Calm;0;64%
Chico;Clear;57;NNW;7;10%
China Lake;Clear;74;NW;16;14%
Chino;Mostly cloudy;61;SW;8;80%
Concord;Clear;61;N;3;37%
Corona;Cloudy;60;WSW;7;83%
Crescent City;Clear;55;N;12;48%
Daggett-Barstow;Clear;72;W;23;24%
Edwards AFB;Clear;66;S;12;27%
El Centro;Clear;78;W;20;19%
Eureka;Clear;47;NNE;8;76%
Fairfield;Clear;67;N;21;10%
Fresno;Clear;63;W;9;32%
Fullerton;Cloudy;65;W;6;75%
Hanford;Clear;63;NW;14;28%
Hawthorne;Cloudy;66;Calm;0;69%
Hayward;Clear;59;NE;3;53%
Imperial;Clear;78;W;20;19%
Imperial Beach;Cloudy;64;N;5;72%
Lancaster;Clear;63;W;15;36%
Lemoore Nas;Clear;62;NW;15;25%
Lincoln;Clear;59;NNW;15;23%
Livermore;Clear;64;N;5;16%
Lompoc;Cloudy;51;Calm;0;89%
Long Beach;Cloudy;67;N;3;67%
Los Alamitos;Cloudy;67;N;3;67%
Los Angeles;Cloudy;67;Calm;0;70%
Los Angeles Downtown;Cloudy;67;Calm;0;70%
Madera;Clear;55;W;3;50%
Mammoth;Clear;33;NNE;8;50%
Marysville;Clear;60;NNW;17;21%
Mather AFB;Clear;63;NNW;15;18%
Merced;Clear;61;NW;9;28%
Merced (airport);Clear;61;NW;9;28%
Miramar Mcas;Cloudy;66;SSW;5;64%
Modesto;Clear;65;WNW;17;18%
Moffett Nas;Clear;55;N;7;62%
Mojave;Clear;64;WNW;33;29%
Montague;Clear;44;N;13;27%
Monterey Rabr;Clear;54;Calm;0;61%
Mount Shasta;Clear;30;Calm;0;63%
Napa County;Clear;61;N;10;25%
Needles;Clear;81;S;9;12%
North Island;Mostly cloudy;65;N;5;75%
Oakland;Clear;54;NW;7;76%
Oceanside;Cloudy;66;Calm;0;64%
Ontario;Mostly cloudy;61;SW;8;80%
Oroville;Clear;67;NNE;15;11%
Oxnard;Clear;62;WSW;5;74%
Palm Springs;Clear;77;SSW;5;30%
Palmdale;Clear;64;W;21;33%
Paso Robles;Clear;56;WNW;3;59%
Point Mugu;Mostly cloudy;59;Calm;0;83%
Porterville;Clear;56;S;5;61%
Ramona;Mostly cloudy;58;ESE;3;80%
Redding;Clear;63;N;14;11%
Riverside;Cloudy;59;NW;7;88%
Riverside March;Partly cloudy;57;SSE;7;100%
Sacramento;Clear;65;NNW;18;14%
Sacramento International;Clear;62;NNW;21;18%
Salinas;Clear;52;Calm;0;76%
San Bernardino;Cloudy;62;WSW;6;73%
San Carlos;Partly cloudy;60;NW;8;49%
San Diego;Cloudy;65;N;5;75%
San Diego Brown;Cloudy;62;Calm;0;72%
San Diego Montgomery;Cloudy;64;SSE;8;69%
San Francisco;Mostly clear;59;NW;9;42%
San Jose;Clear;60;Calm;0;53%
San Luis Obispo;Clear;52;Calm;0;86%
San Nicolas Island;Mostly clear;59;WNW;17;79%
Sandberg;Clear;52;N;6;44%
Santa Ana;Cloudy;62;ESE;6;77%
Santa Barbara;Clear;60;E;7;83%
Santa Maria;Mostly cloudy;53;Calm;0;85%
Santa Monica;Cloudy;64;Calm;0;77%
Santa Rosa;Clear;53;S;5;46%
Santa Ynez;Mostly cloudy;52;Calm;0;87%
Santee;Cloudy;63;SSE;6;72%
South Lake Tahoe;Clear;38;ENE;12;26%
Stockton;Clear;64;NW;13;15%
Thermal;Clear;79;NNW;17;32%
Truckee-Tahoe;Clear;25;Calm;0;58%
Twentynine Palms;Clear;69;N;12;28%
Ukiah;Clear;53;NW;6;50%
Vacaville;Clear;67;N;22;11%
Van Nuys;Cloudy;61;Calm;0;83%
Vandenberg AFB;Cloudy;54;N;7;87%
Victorville;Clear;60;SSW;13;46%
Visalia;Clear;59;NW;9;41%
Watsonville;Clear;52;WNW;3;82%
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